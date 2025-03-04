MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/43 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Karahan Mahallesi 0 Ada 235 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin;
Kamulaştırmayı yapan davacı MASKİ,tarafından malikleri davalılar Gülsüm GÖÇTÜRK, Kazim GÖÇER vd. Hakkında yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2025/43 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20/02/2025
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