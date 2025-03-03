MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/45 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Kamulaştırmayı yapan davacı MASKİ idare, davalı Ramazan Şahin adına tapuda kayıtlı Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Karahan Mahallesi 156 nolu parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/45 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21.02.2025
#ilangovtr Basın no ILN02182255