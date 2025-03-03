MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/42 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı MASKİ idare, davalı Şemsettin Yavuz adına tapuda kayıtlı Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Duranlar Mahallesi 528 nolu parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/42 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21.02.2025

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