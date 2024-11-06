MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/319 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Malatya ili Battalgazi ilçesi Bahçebaşı Mahallesi 4443 parsel sayılı taşınmaza ilişkin;

Kamulaştırmayı yapan davacı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/319 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18/10/2024

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