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MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 00:00

T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/319 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Malatya ili Battalgazi ilçesi Bahçebaşı Mahallesi 4443 parsel sayılı taşınmaza ilişkin;
Kamulaştırmayı yapan davacı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/319 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18/10/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02115160