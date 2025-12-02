×
MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2025 00:00

T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/457 Esas

İLAN

Davalı Mehmet Akdağ, Vahap Akdağ'a ait Battalgazi Çamurlu 643 parsele TEİAŞ tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti tescili için Mahkememizin 2025/457 dosyası ile dava açıldığı, taşınmazın kamulaştırılmasına dair itirazların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yapılması gerektiği, itirazın olmaması halinde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceği İLAN OLUNUR

 

#ilangovtr Basın no ILN02346709

 