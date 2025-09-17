T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/349 Esas

İLAN

Davalı Berrin Çelik'e ait olan Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Yakınca mahallesi 5252 parsel sayılı taşınmaza davacı DSİ tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2025/349 Esas dosyası ile dava açıldığı, dava konusu taşınmazın kamulaştırılmasına dair itirazların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yapılması gerektiği, itirazın olmaması halinde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceği hususu İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02295662