MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/330 Esas

İLAN

Davalılar Ali Binbir, Bayram Binbir, Muharrem Binbir, Tarık Binbir, Fatma Binbir, Mazlum Binbir, Hasan Binbir, Sakine Bilgen ve Kemal Binbir'e ait olan Malatya ili Yeşilyurt ilçesi İkizce mahallesi 157 ada 11 parsel sayılı taşınmaza davacı TOKİ tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2025/330 Esas dosyası ile dava açıldığı, dava konusu taşınmazın kamulaştırılmasına dair itirazların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yapılması gerektiği, itirazın olmaması halinde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceği hususu İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02279619