MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/272 Esas

İLAN

Davalı Gülten Büber Aslan'a ait olan Malatya ili Yeşilyurt ilçesi İkizce mahallesi 157 ada 13 parsel sayılı taşınmaza davacı TOKİ tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2025/272 Esas dosyası ile dava açıldığı, dava konusu taşınmazın kamulaştırılmasına dair itirazların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yapılması gerektiği, itirazın olmaması halinde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceği hususu İLAN OLUNUR.

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