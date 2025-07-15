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MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 00:00

T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/271 Esas

İLAN

Davalı Hasan Altaş'a ait olan Malatya ili Yeşilyurt ilçesi İkizce mahallesi 151 ada 39 parsel sayılı taşınmaza davacı TOKİ tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2025/271 Esas dosyası ile dava açıldığı, dava konusu taşınmazın kamulaştırılmasına dair itirazların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yapılması gerektiği, itirazın olmaması halinde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceği hususu İLAN OLUNUR.

 

#ilangovtr Basın no ILN02260877

 