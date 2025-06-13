MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/179 Esas

İLAN

Davalı Mehmet İlhan BERBER'e ait olan Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey mahallesi 5205, 5202 ve 5208 parsel sayılı taşınmazlara davacı DSİ tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2025/179 Esas dosyası ile dava açıldığı, dava konusu taşınmazın kamulaştırılmasına dair itirazların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yapılması gerektiği, itirazın olmaması halinde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceği hususu İLAN OLUNUR.

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