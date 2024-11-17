T.C. MALATYA 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

Dosya No: 2023/372

Karar No: 2024/697



Mahkememizin yukarıda esas-karar numarası yazılı dosyasında Basit Yaralama Suçundan 08/07/2024 tarihli ilamı ile TCK'nun 86/2, 86/3-e, 29/1, 62/1, 53, 231/6, 231/8-10-11 maddeleri uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilen Mehmet ve Amşe oğlu, 01/01/2002 Derezzor doğumlu Feysal El Halaftüm aramalara rağmen bulunamaması nedeni ile gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden,



HÜKÜN ÖZETİ:



1- Sanık Feysal El Halaf'ınTCK'nun86/2, 86/3-e, 29/1, 62/1, 53, 231/6, 231/8-10-11 maddeleri uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,



Dair, sanığın iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurma hakkı olduğu, istinaf etmediği takdirde hükmün kesinleşeceği ve infaza verileceği hususunun,



7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Genelinde yayınlanan bir gazetede, gazetenin internet haber sitesinde ve Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİGİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihiden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR. 13/11/2024

#ilangovtr Basın no ILN02122830