MAÇKA SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

MAÇKA

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/3 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Trabzon İl, Maçka İlçe, YUKARIKÖY Mahalle/Köy, 127 Ada, 75 Parsel, Mahalle merkezinde. yol, su, elektrik hizmetlerinden yararlandığı, etrafının meskûn mahalde Maçka ilçe merkezine kuş uçuşu yaklaşık 5-5,5 km. Trabzon-Erzurum kara Yoluna 1-1,3 km mesafede, havaalanı ve Trabzon şehir merkezine uzak, araç yoluna cephe, üzerinde 1 yapı var, Mesken olarak kullanılan yapı, yarım bodrum ve zemin kat olmak üzere iki kattan oluşmaktadır. Binanın toplam alanı 75m² olup, çatı örtüsü mevcuttur. Yapı tamamlanma oranı %50 dir.50 yaş ve üstünde olduğu tahmin edilen yapının yıpranma payı keşif tarihinde %60 olarak takdir edilmiştir. Tapuda ev ve çayır vasfındadır. Plansız alanlar imar yönetmeliği kapsamında, uygulama imar planı dışında, emsal 0,40, toplam yapı sayısı 3 adetten fazla olmamak üzere her birinin hmax:7,50m (2kat), kamuya ait yollardan 5, komşu parsellerden 3m çekme mesafelerini sağlayacak şekilde yapılaşma haklarına sahip.

Adresi : Maçka İlçesi Yukarıköy Mahallesi Maçka / TRABZON

Yüzölçümü : 20.797,49 m2

İmar Durumu :Yukarıda izah edilmiştir.

Kıymeti : 6.911.696,80 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/06/2025 - 10:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/06/2025 - 10:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 10:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2025 - 10:07

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Trabzon İl, Maçka İlçe, YUKARIKÖY Mahalle/Köy, 105 Ada, 6 Parsel,Mahalle merkezinde. yol, su, elektrik hizmetlerinden yararlandığı, etrafının meskûn mahalde Maçka ilçe merkezine kuş uçuşu yaklaşık 5-5,5 km. Trabzon-Erzurum kara Yoluna 1-1,3 km mesafede, havaalanı ve Trabzon şehir merkezine uzak, araç yoluna cephe. Üzerinde 2 yapı var, 1.si mesken, yarım bodrum ve zemin kattan oluşmakta 120m2 toplam alanı, çatısı var, %50 tamamlanma oranı, 50 yaş üstünde, %60 yıpranma paylıdır. 2.si mesken, yarım bodrum ve zemin kattan oluşmakta 80m2 toplam alan, çatısı var, %50 tamamlanma oranı, 50 yaş üstünde, %60 yıpranma paylıdır. 10.269m2?sinin fındıklık vasfında olduğu değerlendirilmiştir. Plansız alanlar imar yönetmeliği kapsamında, uygulama imar planı dışında, emsal 0,40, toplam yapı sayısı 3 adetten fazla olmamak üzere her birinin hmax:7,50m (2kat), kamuya ait yollardan 5, komşu parsellerden 3m çekme mesafelerini sağlayacak şekilde yapılaşma haklarına sahip.

Adresi : Maçka İlçesi Yukarıköy Mahallesi Maçka / TRABZON

Yüzölçümü : 17.190,97 m2

İmar Durumu : Yukarıda izah edilmiştir.

Kıymeti : 6.350.555,40 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/06/2025 - 11:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/06/2025 - 11:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 11:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2025 - 11:08

#ilangovtr Basın no ILN02215127