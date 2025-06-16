MAÇKA KADASTRO MAHKEMESİ

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MAÇKA KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2007/180 Esas

KARAR NO : 2018/4

Davacı tarafından açılan Kadastro Tespitine İtiraz davasının yapılan açık yargılaması sonunda; mahkememizin 2007/180 esas 2018/4 karar sayılı kararı ile verilen kararın davacı hazine vekili ve davalılardan Arslan Tosun tarafından temyiz edildiği ve Yargıtay 8.Hukuk Dairesi'nin 09/12/2024 tarih ve 2021/13258 esas 2024/7284 karar sayılı ilamı ile hükmün dava konusu 101 ada 262 parsel sayılı taşınmaz yönünden bozulmasına, diğer parseller yönünden onanmasına karar verildiği, ilamın taraflara tebliği sırasında adresi meçhul olan 615******04 kimlik numaralı Muzaffer ve Fatma'dan olma, 1963 d.lu HÜRMET TOSUN'a ve 615******20 kimlik numaralı Recep ve Bülbül'den olma, 1965 d.lu İDRİS TOSUN isimli davalılara yargıtay ilamının 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve davamı maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 10/06/2025

#ilangovtr Basın no ILN02242425