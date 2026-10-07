LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C.

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ARSA SATIŞ İLANI

1- İHALENİN KONUSU

“Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlçemiz Gençlik Mahallesi 1200 ada 14 parsel nolu ve Güneş Mahallesi, Çetin Yelmez Bulvarı cepheli, 879 ada 6, 7 parsel nolu 3 adet, arsa vasıflı taşınmaz satışı yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılması” işidir.

2-SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER

Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Muhammen Bedel Geçici Teminat (%3) İhale Günü/ Saati Taşınmazın Niteliği GENÇLİK 1200 14 2.852,17 91.607.022,84-TL 2.748.210,69-TL 20/10/2026-14:00 Arsa (Konut Alanı) GÜNEŞ 879 6 2.898,81 34.578.658,00-TL 1.037.359,74-TL 20/10/2026-14:20 Arsa (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) GÜNEŞ 879 7 2.620,96 33.510.834,48-TL 1.005.325,03-TL 20/10/2026-14:40 Arsa (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı)

Taşınmazların satışı, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin 4 üncü fıkrasının (p) bendi gereğince Katma Değer Vergisinden istisnadır.

Yukardaki tabloda belirtilen 1200 ada 14 parseldeki taşınmazın ihalesi tabloda belirtilen saatte başlayacak olup, söz konusu taşınmazın ihalesi tabloda öngörülen süre içerisinde tamamlanmaması halinde tablonun 2. ve 3. Satırlarında yazılı olan taşınmazların ihalelerinin başlama süresi aynı süre kadar ötelenecektir. Saat ayarlarında Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

3-Ödeme Şekli;

İhale bedeli, ihale üzerinde kalan isteklinin tercihine göre peşin veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun Ek 1 inci maddesi hükümleri kapsamında taksitli olarak ödenebilecektir.

Peşin ödemenin tercih edilmesi halinde, ihale bedelinin tamamı ihale kararının tebliğini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde ödenecektir.

Taksitli ödemenin tercih edilmesi halinde, ihale kararının tebliğinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ihale bedelinin %25'i peşin olarak ödenecek; kalan tutar, sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün sonra başlamak üzere, 30'ar (otuzar) günlük dönemler halinde 6 (altı) taksitte, her bir taksite ilişkin ilgili dönemde geçerli kanuni faiz uygulanmak suretiyle ödenecektir. Taksitli satışlarda ihale bedeline ilişkin taksitlerin tamamı ile bunlara ilişkin kanuni faiz tamamen ödenmeden taşınmazın tapu devri yapılmayacaktır. Taksitli ödemenin tercih edilmesi halinde noterlikçe tescil edilmiş taksitli taşınmaz satış sözleşmesi düzenlenecektir.

4-İdari şartname Sevgi Mahallesi İstasyon Caddesi No:114 adresinde yer alan LYKA içerisindeki Gelirler Müdürlüğü Taşınmaz Yönetim Biriminde ücretsiz olarak görülebilir. Aynı adresten her bir ada parsel şartnamesi için ayrı ayrı KDV dahil 5.000,00-TL bedelle satın alınabilir.

5- İhaleye katılmak için gerekli belgeler;

5.1-Söz konusu ada parsel numarası belirtilen taşınmaz satışı için ihaleye katılacak isteklilerin; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen 6. madde niteliklere haiz olması ve kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunması, geçici teminatı yatırması ya da geçici teminat yerine geçen belgeleri sunması, şartname alması, ilanda ve şartnamede belirtilen belgeleri hazırlaması şarttır.

5.2- İhale Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler

5.2.1- Gerçek kişi olması halinde;

a) T.C. vatandaşı olduğunu gösteren Nüfus Kayıt Örneği a) T.C. vatandaşı olduğunu gösteren Nüfus Kayıt Örneği

b) Tebligat için Yasal İkametgâh Belgesi

c) Noter tasdikli imza beyanı/sirküsü

d) Vekâleten iştirak ediliyorsa vekilin, isteklinin adına ihalelere teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edenin imza beyanı/sirküleri

5.2.2- Tüzel Kişi olması halinde;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından 2026 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge

b) Mevzuatı gereği tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından 2026 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğe ait faaliyet belgesi

c) Kayıtlı olduğu vergi dairesini gösteren kaydı (2026)

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

e) Tebligat için Yasal İkametgâh Belgesi

f) Vekâleten iştirak ediliyorsa vekilin, isteklinin adına ihalelere teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekalet edenin imza sirküleri

5.3-Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi

5.4-Lüleburgaz Belediyesine borcu olmadığına dair Gelirler Müdürlüğü Taşınmaz Yönetim Biriminden alınacak belge (ihale ilk ilan tarihi itibariyle)

5.5-Şartnamenin satın alındığına dair belge (makbuz veya dekont)

5.6-Geçici Teminatın sunulması

5.7-2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair Kamu İhale Kurumu resmi internet 2886 sayılı Kanuna göre yasaklılık teyidi sorgulama ekranından alına belge ve cezalı olmadığına dair belge

(https://ekapv2.kik.gov.tr/sorgulamalar/yasak-sorgulama)

5.8- Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydını gösteren belge (e-Devlet üzerinden alınacak belgelerde "Kurum Türü: Resmi Kurum" seçilerek düzenlenmiş);

5.8.1- Gerçek kişi olması halinde kendisinin ve varsa vekilinin,

5.8.2- Tüzel kişi olması halinde, Şirketin hakim ortağının, şirket müdürü, varsa vekiline ve %50- %50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait,

5.9-İhaleye katılabilmek için ihale şartnamesinin/dokümanının satın alınması zorunludur.

6-Teklifler en geç yukarıda 2. Maddede belirtilen tarih ve saate kadar İstiklal Mahallesi Özgürlük Caddesi No:115 LYSA Sinema Atölyesi Encümen Toplantı Salonunda Gelirler Müdürlüğü Taşınmaz Birimi Sorumlusuna teslim edilecektir.

7-Posta yoluyla gönderilecek tekliflerin ihale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaşması şart olup, postada meydana gelebilecek gecikmelerden İdare sorumlu değildir.

8-İhaleye ait vergi, resim, harç ve diğer mali yükümlülükler ihale üzerinde kalan istekliye aittir.

İlan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02564589