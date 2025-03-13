T.C. LÜLEBURGAZ AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/486 Esas

DAVACI : EREN KALKAN T.C.: 27464110960 8 Kasım Mah Gülerler Sok. Venüs Park Sit. D Blk No:11 D:2 Lüleburgaz/KIRKLARELİ

VEKİLİ : Av. ŞABAN KORAY ŞENTÜRK - [16632-36360-68183] UETS

DAVALI : HAVVA KALKAN T.C.: 32606427998 Schulpweg 37 rotterdam 3084NG 9938, ROTTERDAM /HOLLANDA KRALLIĞI

DAVA : Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1- Dosyada dilekçeler aşamasının tamamlandığı anlaşılmakla, ön incelemenin duruşmalı olarak yapılmasına,

2- Taraflara "HMK.139.maddesi gereğince; Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmedikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh ve arabuluculuk için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği" ihtarı ile birlikte meşruhatlı davetiye çıkartılmasına, masrafın gider avansından karşılanmasına,

Ön inceleme duruşmasının 29/04/2025 günü saat 10:55'a bırakılmasına tensiben karar verildi. 25/02/2025

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