LÜLEBURGAZ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. LÜLEBURGAZ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2025/23 Esas

DAVALI : ALAATİN ÖZTÜRK

Mahkememize 07/02/2025 Tarihinde davacı Gülsüm Öztürk adına Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davası açıldığı,

Davacının dava dilekçesi ile " Eşi Halit Öztürk'ün 1. Evliliğinden olan oğlu Alaatin Öztürk'ün Bulgaristan'dan göç ettikleri sırada davacının nüfus kayıtlarından annesi olarak yazıldığını, davacının nüfus kayıtlarından Alaatin Öztürk'ün çıkarılmasını " talep etmiş olup, Dava dilekçesi, Tensip Zaptı ve Tevzi formunun davalı Alaatin Öztürk'e "Belirli gün saatte bir özrünüz olmadan duruşmaya katılmadığınız takdirde yokluğunuzda devam edileceği,yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,gelmeyen tarafın yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, işbu belgenin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tarafınıza tebligat yapılmış sayılacağı, tebligatın yapılmış sayıldığı tarihten itibaren 2 haftalık kesin süre içinde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız, başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız,bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği ihtar olunur. " şerhini içerir tebligat ile birlikte yapılması gerekmekte olup,

Mahkememizce Davalı Alaatin Öztürk hakkında yapılan tümadres araştırmalarından bir netice alınamadığındanDava dilekçesi, tensip zapt ve tevzi formunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı Halit ve Gülsüm oğlu 03/04/1974 doğumlu Alaatin Öztürk'e Dava Dilekçesi,Tensip zaptı ve tevzi formu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 23/09/2025 günü saat: 11:25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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