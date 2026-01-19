LÜLEBURGAZ 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.LÜLEBURGAZ 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2024/534

KARAR NO : 2025/479

Karşılıksız Yararlanma suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 03.07.2025 tarihli ilamı ile TCK'nın 163/3 maddesi gereğince Düşmesine karar verilen Ahmet ve Fethiye oğlu, 14.06.1986 Lüleburgaz doğumlu, SERCAN GÜNKAYA'nın tüm aramalara ve adres araştırmalarına rağmen bulunmamış gerekçeli karar ve katılan kurum vekilinin istinaf başvuru dilekçesi kendisine tebliğ edilmemiştir.

Sanık hakkında TCK'nın 163/3 maddesi gereğince DÜŞMESİNE karar verildiği, katılan kurum vekili tarafından 02.10.2025 tarihinde mahkememiz kararının istinaf edildiği anlaşılmakla;

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. Maddeleri gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ edilmiş sayılacağı tarihten itibarende 2 haftalık yasal süre içeresinde MAHKEMEMİZ İTİRAZ KANUN YOLUNA başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu sanıkSERCAN GÜNKAYA'ya tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 13.01.2026

#ilangovtr Basın no ILN02383976