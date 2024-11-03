T.C. LÜLEBURGAZ 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



DOSYA NO : 2020/30

KARAR NO : 2024/305



İzin Tecavüzü suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 16.05.2024 tarihli ilamı ile 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu md. 66/1-B maddesi gereğince sanık hakkında Düşme karar verildiği, sanık Ali ve Hanifeoğlu, 15.04.1986 Adana doğumlu MEHMET ÖZCAN'ın tüm aramalara ve adres araştırmalarına rağmen bulunmamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilmemiştir.



Sanık hakkında 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu 66/1-B maddesinde belirtilen İzin Tecavüzü suçundan gerçekleşen zaman aşımınedeniyle DÜŞMESİNE karar verilmiş olup,



7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. Maddeleri gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ edilmiş sayılacağı tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içeresinde İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ NEZDİNDE İSTİNAF YOLUNA başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu sanık MEHMET ÖZCAN'a tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR



Rica olunur. 06.09.2024

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