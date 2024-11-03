×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

LÜLEBURGAZ 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

LÜLEBURGAZ 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 00:00

T.C. LÜLEBURGAZ 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ


DOSYA NO : 2020/30
KARAR NO : 2024/305

İzin Tecavüzü suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 16.05.2024 tarihli ilamı ile 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu md. 66/1-B maddesi gereğince sanık hakkında Düşme karar verildiği, sanık Ali ve Hanifeoğlu, 15.04.1986 Adana doğumlu MEHMET ÖZCAN'ın tüm aramalara ve adres araştırmalarına rağmen bulunmamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilmemiştir.

Sanık hakkında 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu 66/1-B maddesinde belirtilen İzin Tecavüzü suçundan gerçekleşen zaman aşımınedeniyle DÜŞMESİNE karar verilmiş olup,

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. Maddeleri gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ edilmiş sayılacağı tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içeresinde İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ NEZDİNDE İSTİNAF YOLUNA başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu sanık MEHMET ÖZCAN'a tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

Rica olunur. 06.09.2024

#ilangovtr Basın no ILN02114172