LÜLEBURGAZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. LÜLEBURGAZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/23 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : KIRKLARELİ İLİ, LÜLEBURGAZ İLÇESİ, ALACAOĞLU KÖYÜ

MEVKİİ : BURGAZ YOLU

PAFTA NO :

ADA NO :

PARSEL NO : 448

VASFI : TAŞINMAZ

YÜZÖLÇÜMÜ : 583,09 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : OLCAY ŞENOL

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : 583,09 m2

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/23 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17.03.2026

