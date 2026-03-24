Resmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

LÜLEBURGAZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2026 00:00

T.C. LÜLEBURGAZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/23 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KIRKLARELİ İLİ, LÜLEBURGAZ İLÇESİ, ALACAOĞLU KÖYÜ
MEVKİİ : BURGAZ YOLU
PAFTA NO :
ADA NO :
PARSEL NO : 448
VASFI : TAŞINMAZ
YÜZÖLÇÜMÜ : 583,09 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : OLCAY ŞENOL
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : 583,09 m2

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/23 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17.03.2026

 

#ilangovtr Basın no ILN02430522