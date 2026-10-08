LÜLEBURGAZ 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C .LÜLEBURGAZ 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2026/418

KARAR NO : 2026/578

Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 16.06.2026 tarihli ilamı ile TCK'nın 31/7 del. 142/2.h.23, 143/1, 116/1-4, 31/3 maddesi gereğince Görevsizlik karar verildiği, Teumıraz -Irma kızı 1988 Gürcistan doğumlu müşteki Tea KUNCHULLIA tüm aramalara ve adres araştırmalarına rağmen bulunmamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilmemiştir. Suça Sürüklenen Çocuk RÜYA DALGIN hakkında TCK'nın 31/7 del. 142/2.h.23, 143/1, 116/1-4, 31/3 maddesi maddesi gereğince Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun 20.04.2007 tarih 346 ilke kararı gereğince mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE,

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. Maddeleri gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ edilmiş sayılacağı tarihten itibaren de 15 günlük yasal süre içeresinde MAHKEMEMİZ İSTİNAF KANUN YOLUNA başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu müşteki Tea KUNCHULLIA'ya tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 05.10.2026

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