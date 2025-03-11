LÜLEBURGAZ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. LÜLEBURGAZ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



İ L A N

ESAS NO : 2025/1 Tereke

TEKİRDAĞ ili, MURATLI ilçesi, BALLIHOCA mah/köy 11 Cilt, 197 Aile sıra no 4 sırada nüfusa kayıtlı 12/08/1947 doğumlu 06/06/2014 tarihinde vefat eden müteveffa CANER BÜLBÜL'nun mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 612.nci maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan, Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02186180