LÜLEBURGAZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. LÜLEBURGAZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/240

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KIRKLARELİ İLİ / LÜLEBURGAZ İLÇESİ / BÜYÜKKARIŞTIRAN/YENİ MAHALLEMEVKİİ : Tavşan Tepe Mevkii

ADA NO : 408

PARSEL NO : 44

VASFI : TARLA

MALİKİN ADI VE SOYADI : MUSA ÇENGELOĞLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırma ( Bedel Tespiti ve Tescil)

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/240 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 08.09.2026

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