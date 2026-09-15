LÜLEBURGAZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. LÜLEBURGAZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2026/240
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KIRKLARELİ İLİ / LÜLEBURGAZ İLÇESİ / BÜYÜKKARIŞTIRAN/YENİ MAHALLEMEVKİİ : Tavşan Tepe Mevkii
ADA NO : 408
PARSEL NO : 44
VASFI : TARLA
MALİKİN ADI VE SOYADI : MUSA ÇENGELOĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırma ( Bedel Tespiti ve Tescil)
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/240 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 08.09.2026
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