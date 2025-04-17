LÜLEBURGAZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. LÜLEBURGAZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-88-89-90-91-92 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği ekte gönderilen listede yazılı taşınmazlara ilişkin kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı T.C.KARAYOLLARI 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından mahkememizin ekli listede yer alan 2025/65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77- 78-79-80-81-88-89-90-91-92 Esas sayılı dosyalarında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15/04/2025
|Esas No
|Mah/köy
|Ada
|Parsel
|Malik
|-2025/92
|Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle
|409
|116
|NERİMAN SALDIK
|-2025/91
|Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle
|409
|160
HATİCE ŞAMAKAY
|-2025/90
|Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle
|409
|128
|İSMİGÜL USLU
|-2025/89
|Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle
|409
|143
|İSMAİL NAZIR
|-2025/88
|Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle
|409
|27
|FEVZİYE ÖZÜPEK
|-2025/65
|Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle
|414
|97-98
|DOĞAN KORKMAZ
|-2025/66
|Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle
|414
|100-143
|ÖMER ÇAKIR
|-2025/67
|Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle
|411
|225
|TURGAY BEYCUR
|-2025/68
|Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle
|414
|60
|AKG ZEYTİNCİLİK GIDA TİC.SAN.LTD.ŞTİ
|-2025/69
|Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle
|411
|250
ABDULKADİR KORKMAZ
|-2025/70
|Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle
|414
|73
|UFUK KÖSEOĞLU
|-2025/71
|Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle
|411
|92
|SEVGİ KARATAY
|-2025/81
|Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle
|414
|80
|ŞAHİN ARIKAN
|-2025/80
|Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle
|414
|103
|AYTUĞ ALTUNDAĞ
|-2025/72
|Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle
|414
101
|409
106
EDA CİHAN
|-2025/79
|Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle
|411
|107
|İSMAİL NAZIR
RASİM ACAR
|-2025/78
|Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle
|411
|94
|HASAN ÇETİN
|-2025/77
|Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle
|414
|307
|MÜRVET SAYILAN
NECMİ ÖZ
NURTEN SEDES
ÖZDEN ÖZ
|-2025/76
|Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle
|411
|146
BİRCAN ÖDEVİM
|-2025/75
|Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle
|411
|104
|ZAFER YAĞIZ YENİ
|-2025/74
|Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle
|411
|111
|HÜSNÜ ÖZMERAL
|-2025/73
|Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle
|411
|101
|SAİT NAZIR
#ilangovtr Basın no ILN02207332