LÜLEBURGAZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. LÜLEBURGAZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-88-89-90-91-92 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği ekte gönderilen listede yazılı taşınmazlara ilişkin kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı T.C.KARAYOLLARI 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından mahkememizin ekli listede yer alan 2025/65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77- 78-79-80-81-88-89-90-91-92 Esas sayılı dosyalarında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15/04/2025

Esas No Mah/köy Ada Parsel Malik -2025/92 Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle 409 116 NERİMAN SALDIK -2025/91 Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle 409 160 HATİCE ŞAMAKAY

NEZİHA KURU -2025/90 Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle 409 128 İSMİGÜL USLU -2025/89 Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle 409 143 İSMAİL NAZIR -2025/88 Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle 409 27 FEVZİYE ÖZÜPEK -2025/65 Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle 414 97-98 DOĞAN KORKMAZ -2025/66 Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle 414 100-143 ÖMER ÇAKIR -2025/67 Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle 411 225 TURGAY BEYCUR -2025/68 Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle 414 60 AKG ZEYTİNCİLİK GIDA TİC.SAN.LTD.ŞTİ -2025/69 Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle 411 250 ABDULKADİR KORKMAZ

İSHAK TOPLU

NİHAT TOPLU

VOLKAN FİLİZ -2025/70 Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle 414 73 UFUK KÖSEOĞLU -2025/71 Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle 411 92 SEVGİ KARATAY -2025/81 Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle 414 80 ŞAHİN ARIKAN -2025/80 Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle 414 103 AYTUĞ ALTUNDAĞ -2025/72 Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle 414

101 409

106 EDA CİHAN

FATMA CİHAN

MUSTAFA CİHAN

SEVDA ÇETİN

CEMİLE CİHAN

ERGÜL ÇAMLICA -2025/79 Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle 411 107 İSMAİL NAZIR

RASİM ACAR -2025/78 Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle 411 94 HASAN ÇETİN -2025/77 Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle 414 307 MÜRVET SAYILAN

NECMİ ÖZ

NURTEN SEDES

ÖZDEN ÖZ -2025/76 Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle 411 146 BİRCAN ÖDEVİM

CEMİLE CİHAN

EBABE CENKÇİ

FATMA CENKÇİ BALBAY

NECİBE CENKÇİ

SEVAL CENKÇİ

SEVCAN MERAKO

ÜNAL CENKÇİ -2025/75 Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle 411 104 ZAFER YAĞIZ YENİ -2025/74 Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle 411 111 HÜSNÜ ÖZMERAL -2025/73 Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle 411 101 SAİT NAZIR

#ilangovtr Basın no ILN02207332