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LÜLEBURGAZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

LÜLEBURGAZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2025 00:00

T.C. LÜLEBURGAZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-88-89-90-91-92 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği ekte gönderilen listede yazılı taşınmazlara ilişkin kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı T.C.KARAYOLLARI 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından mahkememizin ekli listede yer alan 2025/65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77- 78-79-80-81-88-89-90-91-92 Esas sayılı dosyalarında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15/04/2025

Esas No Mah/köyAda Parsel Malik
-2025/92Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle409116NERİMAN SALDIK
-2025/91Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle409160

HATİCE ŞAMAKAY
NEZİHA KURU

-2025/90Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle409128İSMİGÜL USLU
-2025/89Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle409143İSMAİL NAZIR
-2025/88Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle40927FEVZİYE ÖZÜPEK
-2025/65Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle41497-98DOĞAN KORKMAZ
-2025/66Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle414100-143ÖMER ÇAKIR
-2025/67Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle411225TURGAY BEYCUR
-2025/68Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle41460AKG ZEYTİNCİLİK GIDA TİC.SAN.LTD.ŞTİ
-2025/69Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle411250

ABDULKADİR KORKMAZ
İSHAK TOPLU
NİHAT TOPLU
VOLKAN FİLİZ

-2025/70Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle41473UFUK KÖSEOĞLU
-2025/71Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle41192SEVGİ KARATAY
-2025/81Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle41480ŞAHİN ARIKAN
-2025/80Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle414103AYTUĞ ALTUNDAĞ
-2025/72Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle414
101		409
106

EDA CİHAN
FATMA CİHAN
MUSTAFA CİHAN
SEVDA ÇETİN
CEMİLE CİHAN
ERGÜL ÇAMLICA

-2025/79Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle411107İSMAİL NAZIR
RASİM ACAR
-2025/78Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle41194HASAN ÇETİN
-2025/77Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle414307MÜRVET SAYILAN
NECMİ ÖZ
NURTEN SEDES
ÖZDEN ÖZ
-2025/76Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle411146

BİRCAN ÖDEVİM
CEMİLE CİHAN
EBABE CENKÇİ
FATMA CENKÇİ BALBAY
NECİBE CENKÇİ
SEVAL CENKÇİ
SEVCAN MERAKO
ÜNAL CENKÇİ

-2025/75Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle411104ZAFER YAĞIZ YENİ
-2025/74Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle411111HÜSNÜ ÖZMERAL
-2025/73Büyükkarıştıran/Yeni Mahalle411101SAİT NAZIR

#ilangovtr Basın no ILN02207332

 