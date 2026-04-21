LAPSEKİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

LAPSEKİ

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/44 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/44 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale ili Lapseki ilçesi Şahinli Köyü Köycivarı Mevkii 534 parsel tapuda tarla vasfında olup 15.325,00 m2 yüzölçümlüdür. Taşınmazın eğiminin yüzeye göre farklılık göstermekle birlikte ortalama % 3-4 civarında olduğu, toprak sınıfının tınlı olduğu, keşif gününde taşınmazın tarımsal üretimde kullanıldığı, üzerinin sürülü olduğu, yine parsel üzerinde zeminde 271 m² alan kaplayan,I-C Grubu yapılara benzer kategoride inşa edilmiş, % 20 yıpranma oranına sahip, ahır amaçlı kullanılan yapıların bulunduğu, yapıların bir kısmının 102/1 (orman) parsele taşkınının bulunduğu, bahse konu alanda bitkilerin büyüme döneminde ihtiyaç duyduğu suyun yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılanamadığı, verim açısından değerlendirildiğinde yöre ortalamasında ürün alınabileceği ve özellikleri itibariyle özel ürün arazisi (KOT) sınıfında olduğu gözlenmiştir. Taşınmaz kadastral yola cephelidir.

Adresi : Şahinli Köyü Lapseki/Çanakkale

Yüzölçümü : 15.325,00 m2

İmar Durumu : Çanakkale İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ile yapılan görüşmede şifahi olarak alınan bilgilerde; "yapılan arşiv taramasında taşınmaza ait herhangi bir imar planına rastlanılmadığı, Şahinli Köyü Köy Yerleşik Alanı ve civarı sınırları dışında, 1/100.000 ölçekli Balıkesir Çanakkale Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı'nda "Tarım Alanı" gösteriminde kaldığı, Çevre Düzeni Planı plan notlarında ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen koşulları sağlaması durumunda yapı yapılabilmesi için ilgili kurumlardan uygun görüş alınmadan inşai uygulamaya geçilemeyeceği, yola cephesi olmaması ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları sağlamaması durumunda herhangi bir inşai faaliyette bulunulamayacağı" belirtilmiştir.

Kıymeti : 7.230.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: "06.02.2007 Tarihli Bakanlar kurulu Kararına İstinaden Yabancı Gerçek Kişilere ve Tüzel Kişilere Satılamaz, Sınırlı ve Ayni Hak Tesis Edilemez" beyanının bulunduğu görülmüştür.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2026 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2026 - 10:01

15/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

