LAPSEKİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

LAPSEKİ

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/42 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/42 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale ili Lapseki ilçesi Umurbey Beldesi Çiloğlu Kuyusu Mevkii 303 ada 115 parsel tapuda bağ vasfında olup 3.719,34 m2 yüzölçümlüdür. Taşınmazın eğiminin ortalama % 1 civarında olduğu, toprak sınıfının tınlı olduğu, keşif gününde taşınmazın tarımsal üretimde kullanıldığı, üzerinde yoğun olarak bakımlı ve verimli şeftali ağaçlarının bulunduğu, bahse konu alanda bitkilerin büyüme döneminde ihtiyaç duyduğu suyun yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılandığı, verim açısından değerlendirildiğinde yöre ortalamasında ürün alınabileceği ve özellikleri itibariyle sulu dikili tarım arazisi (SDT) sınıfında olduğu gözlenmiştir. Taşınmaz kadastral (asfalt) yola cephelidir. Taşınmaz DSİ Umurbey Projesi Umurbey Ovası Sulama sahası ile sınırları Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Umurbey Ovası içerisinde kalmaktadır.

Adresi : Umurbey Beldesi 303 Ada 115 Parsel Lapseki/Çanakkale

Yüzölçümü : 3.719,34 m2

İmar Durumu: Umurbey Belediye Başkanlığının (Fen ve İmar Servisi) 08/01/2025 tarih ve 25 sayılı yazısında; "taşınmazın imar planları dışında kaldığı"belirtilmiştir.

Kıymeti : 2.750.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: "2565 Sayılı Kanunun 28. Maddesi Gereği Belirtilen Alan İçerisinde Kalmaktadır" ve "06.02.2007 Tarihli Bakanlar kurulu Kararına İstinaden Yabancı Gerçek Kişilere ve Tüzel Kişilere Satılamaz, Sınırlı ve Ayni Hak Tesis Edilemez" ve ""Parsel Umurbey Ovası Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması durumunda 5403 Sayılı Kanun kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz" beyanlarınınbulunduğu görülmüştür

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 10:07

Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2025 - 10:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2025 - 10:07

Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2025 - 10:07

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale ili Lapseki ilçesi Umurbey Beldesi Çiloğlu Kuyusu Mevkii 303 ada 114 parsel tapuda tarla vasfında olup 6.965,17 m2 yüzölçümlüdür. Taşınmazın eğiminin ortalama % 1 civarında olduğu, toprak sınıfının tınlı olduğu, keşif gününde taşınmazın tarımsal üretimde kullanıldığı, bir kısmında bakımlı ve verimli ayva ağaçlarının bulunduğu, bir kısmınında sebze anızı olduğu, bahse konu alanda bitkilerin büyüme döneminde ihtiyaç duyduğu suyun yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılandığı, verim açısından değerlendirildiğinde yöre ortalamasında ürün alınabileceği ve özellikleri itibariyle sulu mutlak tarım arazisi (SMT) sınıfında olduğu gözlenmiştir. Taşınmaz kadastral yola cephelidir. Taşınmaz DSİ Umurbey Projesi Umurbey Ovası Sulama sahası ile sınırları Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Umurbey Ovası içerisinde kalmaktadır. Ayrıca Parsel İçerisinde sondaj vurularak 1 adet tulumba çakıldığı görülmüştür.

Adresi : Umurbey Beldesi 303 Ada 114 Parsel Lapseki/Çanakkale

Yüzölçümü : 6.965,17 m2

İmar Durumu :Umurbey Belediye Başkanlığının (Fen ve İmar Servisi) 08/01/2025 tarih ve 25 sayılı yazısında; "taşınmazın imar planları dışında kaldığı"belirtilmiştir.

Kıymeti : 3.700.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: "2565 Sayılı Kanunun 28. Maddesi Gereği Belirtilen Alan İçerisinde Kalmaktadır" ve "06.02.2007 Tarihli Bakanlar kurulu Kararına İstinaden Yabancı Gerçek Kişilere ve Tüzel Kişilere Satılamaz, Sınırlı ve Ayni Hak Tesis Edilemez" ve ""Parsel Umurbey Ovası Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması durumunda 5403 Sayılı Kanun kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz" beyanlarınınbulunduğu görülmüştür.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 11:07

Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2025 - 11:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2025 - 11:07

Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2025 - 11:07

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale ili Lapseki ilçesi Umurbey Beldesi Çiloğlu Kuyusu Mevkii 303 ada 113 parsel tapuda tarla vasfında olup 1.744,74 m2 yüzölçümlüdür. Taşınmazın eğiminin ortalama % 1 civarında olduğu, toprak sınıfının tınlı olduğu, keşif gününde taşınmazın tarımsal üretimde kullanıldığı, üzerinde bakımlı ve verimli şeftali ağaçlarının bulunduğu, bahse konu alanda bitkilerin büyüme döneminde ihtiyaç duyduğu suyun yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılandığı, verim açısından değerlendirildiğinde yöre ortalamasında ürün alınabileceği ve özellikleri itibariyle sulu dikili tarım arazisi (SDT) sınıfında olduğu gözlenmiştir. Taşınmaz kadastral yola cephelidir. Taşınmaz DSİ Umurbey Projesi Umurbey Ovası Sulama sahası ile sınırları Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Umurbey Ovası içerisinde kalmaktadır.

Adresi : Umurbey Beldesi 303 Ada 113 Parsel Lapseki/Çanakkale

Yüzölçümü : 1.744,74 m2

İmar Durumu: Umurbey Belediye Başkanlığının (Fen ve İmar Servisi) 08/01/2025 tarih ve 25 sayılı yazısında; "taşınmazın imar planları dışında kaldığı"belirtilmiştir.

Kıymeti : 1.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: "2565 Sayılı Kanunun 28. Maddesi Gereği Belirtilen Alan İçerisinde Kalmaktadır" ve "06.02.2007 Tarihli Bakanlar kurulu Kararına İstinaden Yabancı Gerçek Kişilere ve Tüzel Kişilere Satılamaz, Sınırlı ve Ayni Hak Tesis Edilemez" ve "Parsel Umurbey Ovası Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması durumunda 5403 Sayılı Kanun kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz" beyanları ile "135,76m²'lik Kısmında Maliye Hazinesi Lehine 49 Yıllığına Daimi İrtifak Hakkı" irtifak belirtmesinin bulunduğu görülmüştür.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 12:07

Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2025 - 12:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2025 - 12:07

Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2025 - 12:07

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale ili Lapseki ilçesi Umurbey Beldesi Çiloğlu Kuyusu Mevkii 303 ada 112 parsel tapuda tarla vasfında olup 5.972,57 m2 yüzölçümlüdür. Taşınmazın eğiminin ortalama % 1 civarında olduğu, topraksınıfının tınlı olduğu, keşif gününde taşınmazın tarımsal üretimde kullanıldığı, üzerinde bakımlı ve verimli şeftali ağaçlarının bulunduğu, bahse konu alanda bitkilerin büyüme döneminde ihtiyaç duyduğu suyun yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılandığı, verim açısından değerlendirildiğinde yöre ortalamasında ürün alınabileceği ve özellikleri itibariyle sulu dikili tarım arazisi (SDT) sınıfında olduğu gözlenmiştir. Taşınmaz kadastral yola cephelidir. Taşınmaz DSİ Umurbey Projesi Umurbey Ovası Sulama sahası ile sınırları Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Umurbey Ovası içerisinde kalmaktadır.

Adresi : Umurbey Beldesi 303 Ada 112 Parsel Lapseki/Çanakkale

Yüzölçümü : 5.972,57 m2

İmar Durumu : Umurbey Belediye Başkanlığının (Fen ve İmar Servisi) 08/01/2025 tarih ve 25 sayılı yazısında; "taşınmazın imar planları dışında kaldığı" belirtilmiştir.

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: "2565 Sayılı Kanunun 28. Maddesi Gereği Belirtilen Alan İçerisinde Kalmaktadır" ve "06.02.2007 Tarihli Bakanlar kurulu Kararına İstinaden Yabancı Gerçek Kişilere ve Tüzel Kişilere Satılamaz, Sınırlı ve Ayni Hak Tesis Edilemez" ve "Parsel Umurbey Ovası Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması durumunda 5403 Sayılı Kanun kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz" beyanları ile "520,77m²'lik Kısmında Maliye Hazinesi Lehine 49 Yıllığına Daimi İrtifak Hakkı" irtifak belirtmesinin bulunduğu görülmüştür.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 13:32

Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2025 - 13:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2025 - 13:32

Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2025 - 13:32

02/06/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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