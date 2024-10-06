LAPSEKİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

LAPSEKİ

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/28 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Mahkeme kararı gereği aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mal satışa çıkarılmış olup malın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Çanakkale İl, Lapseki İlçe, GAZİ SÜLEYMAN PAŞA Mahallesi, İKİALATLI Mevkii, 105 Ada, 100 Parsel, tapu sicilinde "Bağ" vasfı ile kayıtlı olup 23.552,30 m2 yüzölçümlüdür. Toprak yapısı kumlu-tınlı yapıdadır.% 2-4 oranlar arasında eğimlidir.Taşınmazın 9,5 dekar alanlı kısmı 8-10 yaşlarında olan bakımlı şeftali ağaçlarının olduğu kapama şeftali bahçesi olarak kullanılmakta, 9 dekar alanlı kısmında 3-4 yaşlarında yaklaşık olarak 150 adet ceviz ağaçları olduğu ve kalan kısmında muhtelif meyve ağaçlarının bulunduğu görüldü. Taşınmazın yakınındaki parsellerde benzer nitelikli tarlalar ve meyvelikler mevcut olduğu görüldü. Parsel dikdörtgen benzeri amorf bir yapıya sahiptir. Taşınmaz sulu tarım arazisi olarak kullanımakta veDikili Tarım Arazisi (DTA) vasfındadır. Güney yönünden kadastral yola cephesi (tahminen 100 metre civarında cephe uzunluğu) bulunmaktadır. Lapsekimerkezine yaklaşık 1800 metre mesafede, merkezin güney yönünde yer almaktadır.Çanakkale-Lapseki-Biga Karayoluna 650 metre, Çanakkale Boğazına 1000 metre, Çanakkale Boğaz Köprüsüne 1,55 kmyaklaşık kuşuçuşu mesafelerdedir. Not: 26/09/2023 Tarihli kıymet takdiri raporu ile taşınmaz için 15.308.995-TL değer biçilmiş, kıymet takdirine itiraz davası sonunda taşınmaz için 16.730.140,78- TL toplam değer biçilmesi üzerinetaşınmaz değeri16.730.140,78-TL olarak güncellenmiştir.

Adresi : Gazi Süleyman Paşa Mah. 105 Ada 100 Parsel Lapseki/Çanakkale

Yüzölçümü : 23.552,30 m2

İmar Durumu : Lapseki Belediyesi mücavir alanı sınırları içerisinde, belediye uygulama imar planları sınırları dışında kaldığı anlaşılmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan 1/100.000 ölçekli Balıkesir Çanakkale Çevre Düzeni Planında "Tarım Alanı" jelantında kaldığı anlaşılmaktadır.

Kıymeti : 16.730.140,78 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın tapu kaydında "2565 Sayılı Kanunun 28. Maddesi gereğince belirilen alan içinde kalmaktadır" beyanı, "06/02/2007 tarihli Bakanlar Kurulu Kararına istinaden yabancı gerçek kişilere ve tüzel kişilere satılamaz, sınırlı ve aynı hak tesis edilemez" beyanı, "Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı" beyanları bulunmaktadır.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2024 - 10:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 10:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/12/2024 - 10:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/12/2024 - 10:27

03/10/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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