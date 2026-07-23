T.C. LAPSEKİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

09.07.2026

Sayı :2025/117 Esas

Konu : Şener Akyalçın hk.

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda; dava konusu taşınmaz olan Çanakkale İli, Lapseki İlçesi, Gazi Süleyman Paşa Mahallesi, 82 ada 6 parselde kayıtlı taşınmazdaki müşterek ve iştirak mülkiyete ilişkin ortaklığın aynen taksiminin mümkün olmaması nedeniyle taşınmazdaki ortaklığın, taşınmazın üzerindeki muhdesatlarla birlikte, TMK'nın 699/3 maddesi uyarınca açık arttırma ile satılarak giderilmesine karar verildiği, gerekçeli kararın taraflara tebliğe çıkarıldığı ancak Şener Akyalçın'ın açık adresi tespit edilemediğinden iş bu ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar olunarak gerekçeli karar 24310539524 T.C ŞENER AKYALÇIN adına ilânen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02515980