T.C. LAPSEKİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

05.01.2026

Sayı :2025/536 Esas

Konu : Fatma Gül hk.

İLAN METNİ

Davacı, NİHAN DAMLA TUNA ile arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle; Müteveffa Çanakkale İli, Lapseki İlçesi, Kangırlı Mah/Köy, Cilt No:25, Hane No:16, Bsn:3 sırada nüfusa kayıtlı, İSMAİL ve ŞEFİKA'dan olma, Lapseki doğumlu, FATMA GÜL'den yasal mirasçılarının yapılan tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden, miras bırakan FATMA GÜL'ün mirasçılarının 1 ay ara ile 2 kez gazetede yayımlanacak iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi, aksi taktirde TMK'nun 594. Maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma haklarını saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

