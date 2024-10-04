T.C.

LAPSEKİ

SULH HUKUK MAHKEMESİ

25/09/2024

Sayı :2024/252 Esas

Konu : İlan Metni

İLAN METNİ

Davacı , GÜVEN TAYLAN ile Davalı , FATMA YÜZBAŞIOĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan Miras Ortaklığına Temsilci Atanması davasının yapılan yargılamasında Lapseki Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/361 Esas sayılı dosyasında dava konusu Gazi Süleyman Paşa Mah. Yunus Emre Caddesi, C.Blok, No:43/3, Iç Kapı,No:T4, LAPSEKİ/ÇANAKKALE adresinde bulunan taşınmaz için görülmekte olan Muris'in Muvazaası Tapu İptal ve Tescili davasında muris ALİ TAYLAN'IN mirasçılardan Fatma Yüzbaşıoğlu ve Hatice Taylan'ın muvafakat etmemesi sebebiyle Ali TAYLAN'nın terekesine TMK 640. Maddesi gereğince temsilci ataması yapılması gerektiği, davanın 06/11/2024 günü saat 09:30''da mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı ve davaya tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde davaya cevap verilmediği takdirde Ali Taylan'ın terekesine tereke temsilcisi atanacağı hususu mirasçı Zeynep TAYLAN ve Saliha TAYLAN adına ilanen tebliğ olunur.

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