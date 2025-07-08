LAPSEKİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. LAPSEKİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/192 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çanakkale / Lapseki
MEVKİİ : Subaşı Mah. Kepirler Mevkii
PAFTA NO :
ADA NO : 104
PARSEL NO : 50
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 1006,57
MALİKİN ADI VE SOYADI : EMİNE SÖYLEMEZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEİAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Çanakkale ili Lapseki İlçesi Subaşı Mah. Kepirler Mevkii 104 ada 50 Parselde yer alan 1006,57 metrekarelik EMİNE SÖYLEMEZ adına kayıtlı bulunan taşınmazın TEİAŞ 154 KV Çanakkale Brş. N. Lapseki Eİ Hattı projesi kapsamında TEİAŞ adına kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/192 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 01.07.2025
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