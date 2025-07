LAPSEKİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. LAPSEKİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/192 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Çanakkale / Lapseki

MEVKİİ : Subaşı Mah. Kepirler Mevkii

PAFTA NO :

ADA NO : 104

PARSEL NO : 50

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 1006,57

MALİKİN ADI VE SOYADI : EMİNE SÖYLEMEZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEİAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Çanakkale ili Lapseki İlçesi Subaşı Mah. Kepirler Mevkii 104 ada 50 Parselde yer alan 1006,57 metrekarelik EMİNE SÖYLEMEZ adına kayıtlı bulunan taşınmazın TEİAŞ 154 KV Çanakkale Brş. N. Lapseki Eİ Hattı projesi kapsamında TEİAŞ adına kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/192 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 01.07.2025

