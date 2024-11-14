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LADİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

LADİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 00:00

T.C. LADİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda malikleri ve nitelikleri bildirilen taşınmazın kamulaştırması maksadıyla kamulaştırma bedelinin tespit ve davacı kurum adına tescil talepli açılan dava Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sırasına kaydedilmiştir. Davacı kurum tarafından ibraz edilen taşınmaza ait tapu kayıtları, kıymet takdir tutanakları, kamulaştırma ve kamu yararı olur kararları, satın alma prosedürüne ilişkin belgeler ile mahallinde yapılan keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporları her taşınmazın kendi dosyasında bulunmaktadır. Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların hak sahiplerinin ve menfaati bulunan 3.kişilerin kamulaştırmanın iptali için idari yargıda veyahut maddi hataların düzeltilmesi için adli yargıda ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü aleyhine dava açabilecekleri kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği, kamulaştırma bedellerinin ise hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Ladik Şube Müdürlüğü nezdinde açtırılacak hesaplara ayrı ayrı yatırılacağı, davaya ve taşınmazın değerine ilişkim tüm bilgi ve belgelerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde dosyaya ibraz edilmesi gerektiği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05/11/2024

DOSYA NOİLİLÇEMAHALLEADAPARSELMALİKİRTİFAK ALANIPİLON YERİ
2024/226SamsunLadikBüyükalan1106Ayla Yüksel ve diğerleri247,81 m² 
2024/227SamsunLadikBüyükalan11018Dursun Ali Savaş ve diğerleri289,59 m² 
2024/228SamsunLadikBüyükalan11019Cevat Savaş ve diğerleri268,25 m² 
2024/229SamsunLadikBüyükalan11020Sakine Şen ve diğerleri268,69 m²7,90 m²
2024/230SamsunLadikBüyükalan11022Ayten Savaş ve diğerleri200,34 m² 
2024/231SamsunLadikBüyükalan11023İdris Gökhan Şen212,11 m² 
2024/232SamsunLadikBüyükalan11024Murat Yüksel 12,60 m²
2024/233SamsunLadikBüyükalan11028Hayri Savaş949,63 m²34,35 m²
2024/234SamsunLadikBüyükalan1113Ayla Yüksel ve Diğerleri1.012,01 m²19,18 m²
2024/235SamsunLadikBüyükalan1114Mustafa Yüksel406,49 m² 
2024/236SamsunLadikBüyükalan1115Nebiye Yüksel271,17 m² 
2024/237SamsunLadikBüyükalan1116Vesile Yüksel355,95 m² 
2024/238SamsunLadikBüyükalan1117Sevim Kazdal454,83 m 
2024/239SamsunLadikBüyükalan1119Ayfer Savaş141,63 m² 
2024/240SamsunLadikBüyükalan11113Cevat Savaş1.048,65 m² 
2024/241SamsunLadikBüyükalan11114Sakine Şen709,23 m² 
2024/242SamsunLadikBüyükalan11115Ümmet Karabacak ve Diğerleri13,82 m²16,88 m²
2024/243SamsunLadikBüyükalan11116Osman Aktaş368,94 m²6,68 m²
2024/244SamsunLadikBüyükalan11120Yunis Karabacak ve Diğerleri477,87 m² 
2024/245SamsunLadikBüyükalan11121Bayram Coşkun299,13 m² 
2024/246SamsunLadikBüyükalan11122Burcu Karabacak299,00 m² 
2024/247SamsunLadikDaldere11115Salih Soylu551,60 m² 
2024/248SamsunLadikDaldere11116Salih Soylu718,93 m² 
2024/249SamsunLadikDaldere11117Pınar Teke543,83 m² 
2024/250SamsunLadikDaldere11119Hüseyin Soylu98,67 m² 
2024/251SamsunLadikDaldere1124Adem Zorlu ve diğerleri42,50 m² 
2024/252SamsunLadikDaldere1125Hakan Şahin ve diğerleri716,55 m² 
2024/253SamsunLadikDaldere1126Cengiz Uyar ve diğerleri498,57 m² 
2024/254SamsunLadikDaldere11210Nurten Duman ve diğerleri762,90 m²51,12 m²
2024/255SamsunLadikDaldere1127Fatma Yaman ve diğerleri92,89 m² 
2024/256SamsunLadikDaldere11238Döndü Uyar316,48 m²21,86 m²
2024/257SamsunLadikDaldere11232Döndü Uyar243,85 m² 
2024/258SamsunLadikDaldere11114Salih Soylu381,44 m²19,18 m²
2024/259SamsunLadikDaldere11111Salih Soylu313,80 m² 
2024/260SamsunLadikDaldere11113Salih Soylu54,70 m² 
2024/261SamsunLadikDaldere11112Salih Soylu225,74 m² 
2024/262SamsunLadikDaldere1117İsmail Teke450,31 m²19,22 m²
2024/263SamsunLadikDaldere1115İlyas Selki642,06 m² 
2024/264SamsunLadikDaldere11159Veysel Selki2,47 m² l 
2024/265SamsunLadikDaldere10925Yusuf Büyük ve diğerleri24,32 m² 
2024/266SamsunLadikDaldere10626Yakup Selki843,88 m²42,90 m²
2024/267SamsunLadikDaldere10621Osman Büyük20,02 m² 
2024/268SamsunLadikDaldere10620Muammer Selki251,92 m² 
2024/269SamsunLadikDaldere10618Murat Selki404,03 m² 
2024/270SamsunLadikDaldere10615Tamer Büyük157,20 m²5,79 m²
2024/271SamsunLadikDaldere10614Adem Büyük571,10 m²13,38 m²
2024/272SamsunLadikDaldere10616Eyüp Sevindi ve diğerleri116,69 m2 
2024/273SamsunLadikDaldere10662Fatih Sıtkı ve diğerleri5,16 m² 
2024/274SamsunLadikDaldere1257Fahri Uyar388,69 m²50,79 m²
2024/275SamsunLadikDalderei12716Mustafa Selki635,53 m²18,52 m²
2024/276SamsunLadikDaldere12717Fatma Şahin ve diğerleri559,39 m²20,54 m²
2024/277SamsunLadikDaldere10693Osman Büyük320,75 m² 
2024/278SamsunLadikDaldere10692Aliye Uyar ve diğerleri1.219,64 m² 
2024/279SamsunLadikDaldere106107Ahmet Selki549,45 m²42,90 m²
2024/280SamsunLadikDaldere10683İlyas Selki459,00 m²33,78 m²
2024/281SamsunLadikDaldere10685Aziz Selki ve diğerleri675,40 m² 
2024/282SamsunLadikDaldere10686Arife Büyük924,12 m² 
2024/283SamsunLadikDaldere10672Hakan Şahin ve diğerleri748,11 m²12,28 m²
2024/284SamsunLadikDaldere10671Eyüp Sevindi ve diğerleri847,99 m²6,90 m²
2024/285SamsunLadikDalderde10663Fatih Sıtkı ve diğerleri360,79 m² 
2024/287SamsunLadikAktaş 149Ayşe Dal ve diğerleri1.102,77 m² 
2024/288SamsunLadikAktaş 150Özgür Ay ve diğerleri619,76 m² 
2024/289SamsunLadikSanayi19444Şule Öter ve diğerleri504,09 m² 
2024/290SamsunLadikSanayi19443Serpil Kırılmaz747,56 m² 
2024/291SamsunLadikSanayi19441Özgül Güneş ve diğerleri24,64 m² 
2024/292SamsunLadikSanayi19454Fahri Oğuz ve diğerleri226,09 m² 
2024/293SamsunLadikSanayi19455Bahar Bilgin ve diğerleri291,39 m² 
2024/294SamsunLadikSanayi19487Turhan Demiroğlu577,81 m² 
2024/295SamsunLadikSanayi19495Celal Yakışan ve diğerleri734,90 m²27,47 m²
2024/296SamsunLadikSanayi19460Akın Koç ve diğerleri1.267,26 m² 
2024/297SamsunLadikSanayi1567Nafız Yapıcı391,47 m²15,58 m²
2024/298SamsunLadikSanayi1564Meral Akça275,85 m² 
2024/300SamsunLadikSanayi1561Bilal Köse947,22 m²7,80 m²
2024/309SamsunLadikSanayi1549Beyza Şahin ve diğerleri199,27 m²7,20 m²
2024/316SamsunLadikSanayi19549Fatma Keleş ve diğerleri502,43 m² 
2024/317SamsunLadikSanayi19555Aslan Güleç88,80 m² 
2024/318SamsunLadikSanayi19551Ali Çiftçi316,70 m²9,09 m²
2024/319SamsunLadikSanayi19552Lütfullah Demiroğlu2,83 m² 
2024/320SamsunLadikSanayi19553Emine Cabı755,94 m² 
2024/321SamsunLadikSanayi194110Akın koç ve diğerleri2,28 m² 
2024/322SamsunLadikSanayi19569Temel Okutan ve diğerleri0,11 m² 
2024/323SamsunLadikSanayi194111Nehir Koç ve diğerleri119,30 m² 
2024/324SamsunLadikŞeyhli1183Mahmut Başar ve diğerleri1.018,85 m² 
2024/325SamsunLadikŞeyhli11563Aynur Atlı ve diğerleri528,74 m² 
2024/326SamsunLadikŞeyhli11564Ali izgi ve diğerleri120,92 m² 
2024/327SamsunLadikŞeyhli11553Fazlı Yılmaz ve diğerleri99,68 m² 
2024/328SamsunLadikŞeyhli11554Ayşe Uyar ve diğerleri1.607,78 m²19,18 m²
2024/329SamsunLadikŞeyhli11523Selim Başar ve diğerleri250,47 m² 
2024/330SamsunLadikŞeyhli11522Mesut Yılmaz213,30 m² 
2024/331SamsunLadikŞeyhli11521Nurten Demir356,76 m² 
2024/332SamsunLadikŞeyhli11520Fatih Erdem ve diğerleri5,97 m² 
2024/333SamsunLadikŞeyhli11525Güler Irmak ve diğerleri123,18 m² 
2024/334SamsunLadikŞeyhli12312Recep Sezgin77,11 m² 
2024/335SamsunLadikŞeyhli12310Yakup Baydar ve diğerleri818,41 m² 
2024/336SamsunLadikŞeyhli1235Yılmaz Irmak12,68 m²12,68 m²
2024/337SamsunLadikŞeyhli1234Fahri Akgül981,46 m²6,50 m²
2024/338SamsunLadikŞeyhli12162Şeref Çelik ve diğerleri698,45 m² 
2024/339SamsunLadikŞeyhli12167Kaya Gözütok ve diğerleri904,75 m² 
2024/340SamsunLadikŞeyhli12145Yakup Baydar ve diğerleri33,25 m² 
2024/341SamsunLadikŞeyhli12141Ayşe Albayrak ve diğerleri1.139,93 m²39,06 m²
2024/342SamsunLadikŞeyhli12045Aynur Demir ve diğerleri427,10 m² 
2024/343SamsunLadikŞeyhli12049Arzu Akyel ve diğerleri649,65 m²17,13 m²
2024/344SamsunLadikŞeyhli12641Abdullah Balcı ve diğerleri513,96 m² 
2024/345SamsunLadikŞeyhli12639Ömer Balcı ve diğerleri136,57 m² 
2024/346SamsunLadikŞeyhli12631Sefa Aktaş ve diğerleri1.546,90 m²15,67 m²
2024/347SamsunLadikŞeyhli1269Yakup Baydar ve diğerleri280,19 m²3,51 m²
2024/348SamsunLadikŞeyhli1264Salih Balcı ve diğerleri477,71 m² 
2024/349SamsunLadikŞeyhli1262Eyüp Balcı ve diğerleri94,51 m²6,59 m²
2024/350SamsunLadikŞeyhli1261Emine Aktaş ve diğerleri489,40 m²12,59 m²
2024/351SamsunLadikŞeyhli12748Beratiye Tatan697,07 m² 
         
2024/353SamsunLadikŞeyhli12738Aydın Çekiç ve diğerleri536,64 m² 
2024/354SamsunLadikŞeyhli12737Kaşif Çekiç374,96 m² 
2024/355SamsunLadikŞeyhli12736Fahri Balcı634,71 m² 
2024/356SamsunLadikŞeyhli12763Ali Yılmaz ve diğerleri131,63 m² 
2024/357SamsunLadikŞeyhli12732Ayşe Sezgin ve diğerleri167,02 m² l 
2024/358SamsunLadikŞeyhli12649Mehmet Erken314,56 m²62,28 m²
2024/359SamsunLadikŞeyhli12650Hasan Sezgin704,98 m²18,54 m²
2024/360SamsunLadikŞeyhli12652Talip Balcı251,84 m² 
2024/361SamsunLadikŞeyhli12653Hasbi Balcı277,79 m² 
2024/362SamsunLadikŞeyhli12651Mevlüt Balcı ve diğerleri411,62 m² 
2024/365SamsunLadikHasırcı11691Sevim Oğuz238,40 m² 
2024/366SamsunLadikHasırcı11793Yalçın Telli690,37 m²6,52 m²
2024/367SamsunLadikHasırcı11794Gülahmet Oğuz254,06 m²13,97 m
2024/368SamsunLadikHasırcı11682Gülahmet Kocaali908,99 m² 
2024/369SamsunLadikHasırcı121116Cavit Sevinç633,15 m² 
2024/370SamsunLadikHasırcı121123Abdullah Kocaali735,20 m² 
2024/371SamsunLadikHasırcı121117Hilal Sevinç128,66 m² 
2024/372SamsunLadikHasırcı12118Şehri Sevinç27,97 m²62,09 m²
2024/373SamsunLadikHasırcı121119Hilal Sevinç131,84 m² 
2024/374SamsunLadikHasırcı121120Ahmet Sevinç392,86 m² 
2024/375SamsunLadikHasırcı116117Mevlüde Ömür552,28 m² 
2024/376SamsunLadikHasırcı116119Arzu Çağlar ve diğerleri228,51 m² 
2024/377SamsunLadikHasırcı116120Habib Oğuz245,76 m² 
2024/378SamsunLadikHasırcı121156Zeki Koçak ve diğerleri22,18 m² 
2024/379SamsunLadikHasırcı121154İsa Kabuğ497,86 m² 
2024/380SamsunLadikHasırcı121149Şerif Erkul336,13 m²8,86 m²
2024/381SamsunLadikHasırcı121143Erdal Ömür ve diğerleri181,19 m² 
2024/382SamsunLadikHasırcı121144Hakkı Çöpcü368,13 m² 
2024/383SamsunLadikHasırcı121142İsmail Yakışan ve diğerleri382,30 m²19,18 m²
2024/384SamsunLadikHasırcı121137İsmail Yakışan454,60 m² 
2024/385SamsunLadikHasırcı121112Aliye Atay ve diğerleri782,59 m² 
2024/386SamsunLadikHasırcı121124Ali Sancı53,86 m² 
2024/387SamsunLadikHasırcı11790Remzi Telli ve diğerleri564,98 m² 
2024/388SamsunLadikHasırcı11786Cavit Sevinç ve diğerleri199,99 m² 
2024/389SamsunLadikHasırcı11785Cevdet Telli ve diğerleri308,40 m² 
2024/390SamsunLadikHasırcı11784Uğur Telli ve diğerleri426,92 m²21,77 m²
2024/391SamsunLadikHasırcı11779İsmet Oğuz ve diğerleri142,03 m² 
2024/392SamsunLadikHasırcı11778Gülahmet Oğuz197,00 m² 
2024/393SamsunLadikHasırcı11776Şennur Kocaali1.099,09 m² 
2024/394SamsunLadikHasırcı121150Cengiz Oğuz12,17 m² 
2024/395SamsunLadikHasırcı11694Cafer Kaftar227,36 m²227,36 m²
2024/396SamsunLadikHasırcı11693Süzen Sancak ve diğerleri15,24 m²3,18 m²
2024/397SamsunLadikHasırcı11695Arif Oğuz ve diğerleri1,346,634,07 m²
2024/398SamsunLadikHasırcı116126Mecit Oğuz ve diğerleri121,41 m² 
2024/399SamsunLadikHasırcı116125Gülahmet Oğuz ve diğerleri101,90 m² 
2024/400SamsunLadikHasırcı116124Beyhan Oğuz ve diğerleri377,71 m² 
2024/401SamsunLadikHasırcı116122Türkan Bilgin ve diğerleri182,41 m²9,22 m²
2024/402SamsunLadikHasırcı116121Ahmet Oğuz ve diğerleri191,67 m 
2024/404SamsunLadikHasırcı11676Remzi Telli ve diğerleri51,38 m² 
2024/405SamsunLadikHasırcı116128Kemal Oğuz19,05 m² 
2024/406SamsunLadikŞeyhli12059Aynur Demir ve diğerleri943,36 m² 
2024/407SamsunLadikŞeyhli12640Bayram Balcı ve diğerleri251,23 m² 
2024/408SamsunLadikŞeyhli12656Serkan Balcı ve diğerleri416,29 m²2,22 m²
2024/412SamsunLadikBüyükalan1102Asuman Gezer ve diğerleri886,60 m²8,55 m²
2024/413SamsunLadikBüyükalan1118Ayten Savaş ve diğerleri131,49 m²19,18 m²
2024/414SamsunLadikDaldere12715Beyhan Uçar ve diğerleri375,76 m² 
2024/415SamsunLadikHasırcı121101Zahide Atik ve diğerleri1.881,42 m²39,68 m²
2024/416SamsunLadikHasırcı121104Yeliz Marmara ve diğerleri529,75 m² 
2024/417SamsunLadikSanayi1590Remzi Erarslan ve diğerleri2.373,19 m²25,17 m²
2024/418SamsunLadikDaldere10617Yusuf Büyük23,24 m² 
2024/419SamsunLadikMazlumoğlu0424Asiye Çay ve diğerleri811,22 m²1,27 m²
2024/420SamsunLadikKıranboğaz0495Ali Özmen ve diğerleri302,09 m²50,16 m²
2024/421SamsunLadikSanayi19452Aydın Güney ve diğerleri389,54 m² 
2024/422SamsunLadikHasırcı11720Recep Oğuz ve diğerleri17,87 m² 
2024/423SamsunLadikDaldere11110Pınar Teke318,14 m² 
2024/424SamsunLadikDaldere12547Mecid Balcı260,55 m²17,27 m²
2024/425SamsunLadikDaldere10684Dursun Selki401,27 m²22,62 m²
2024/426SamsunLadikDaldere10679Dursun Selki345,70 m² 
2024/427SamsunLadikŞeyhli11561Orhan Öz ve diğerleri1.093,58 m²19,07 m²
2024/428SamsunLadikŞeyhli11560Sefer İçge3,07 m² 
2024/429SamsunLadikŞeyhli11562Yakup Başar ve diğerleri717,35 m²19,99 m²
2024/430SamsunLadikŞeyhli12749Ali Saman ve diğerleri498,51 m²5,21 m²
2024/431SamsunLadikŞeyhli12733Emine İnan(Hayri Kızı)794,67 m²26,21 m²
2024/432SamsunLadikŞeyhli12638Ahmet Balcı (Gülahmet Oğlu)130,43 m²6,70 m
2024/433SamsunLadikŞeyhli12163Fatih Çelik ve diğeerleri998,58 m²9,84 m²
2024/434SamsunLadikŞeyhli1263Harun Balcı ve diğerleri169,49 m² 
2024/435SamsunLadikŞeyhli1266Şerif Balcı (Osman Oğlu)267,85 m² 
2024/436SamsunLadikŞeyhli1267Şerif Balcı (Osman Oğlu)252,25 m² 
2024/437SamsunLadikŞeyhli12630Emine Demir ve diğerleri466,35 m²12,48 m²
2024/439SamsunLadikSanayi1527Seher Ay448,44 m²23,05 m²
2024/440SamsunLadikSanayi1560Mustafa Özmen (Mehmet Oğlu)597,10 m²7,30 m²
2024/441SamsunLadikSanayi195130Mustafa Yanılmaz394,39 m²11,41 m²
2024/442SamsunLadikSanayi1564Mevlüde Dağkıran1.097,15 m² 
2024/443SamsunLadikSanayi19461Mehmet Kara (Hasan Oğlu)93,23 m² 
2024/444SamsunLadikSanayi19457Yusuf Çırak ve diğerleri593,92 m²15,83 m²
2024/445SamsunLadikSanayi19453Ekrem Kütükçü1.160,71 m² 
2024/446SamsunLadikSanayi1528Seher Ay ve diğerleri66,91 m²27,93 m²
2024/447SamsunLadikHasırcı121155Narin Dilman(Baba Adı Mehmet)274,18 m² 
2024/448SamsunLadikŞeyhli11524Hüseyin Başar ve diğerleri457,79 m² 
2024/449SamsunLadikŞeyhli12067Akgül Baydar ve diğerleri51,44 m² 
2024/466SamsunLadikŞeyhli1265Naime Çiçek ve diğerleri432,69 m² 
2024/467SamsunLadikŞeyhli12068Mehmet Öztürk ve diğerleri1.642,55 m²17,90 m²
2024/468SamsunLadikHasırcı116112Zeynep Duman ve diğerleri265,66 
2024/469SamsunLadikHasırcı116113Ahmet Oğuz ve diğerleri151,35 m² 
2024/470SamsunLadikHasırcı116114Yasin Oğuz ve diğerleri27,50 m² 
2024/471SamsunLadikŞeyhli12654Nurettin Balcı ve diğerleri165,73 m²16,95 m²
2024/472SamsunLadikŞeyhli12311Şevket Demir ve diğerleri583,06 m²20,50 m²
2024/473SamsunLadikŞeyhli12157Ahmet İzgi ve diğerleri395,88 m²9,57 m²
2024/474SamsunLadikHasırcı121148Kaya Erarslan ve diğerleri931,05 m²10,31 m²
2024/475SamsunLadikSanayi19496Mustafa Erarslan ve diğerlir242,70 m²60,06 m²
2024/476SamsunLadikSanayi19568İbrahim Erarslan ve diğerleri859,80 m² 
2024/477SamsunLadikSanayi19567Kaya Eraslan ve diğerleri324,68 m²20,50 m²
2024/478SamsunLadikSanayi492Rafet Topal ve diğerleri1.800 m² 
2024/479SamsunLadikHasırcı116123Oktay Oğuz ve diğerleri140,61 m²15,50 m²
2024/480SamsunLadikHasırcı121100Şerif Yılmaz ve diğerleri1.731,38 m²14,03 m²
2024/481SamsunLadikDaldere10680Bayram Gümüş ve diğerleri209,63 m² 
2024/482SamsunLadikŞeyhli12142Osman Uyar ve diğerleri518,34 m² 
2024/483SamsunLadikŞeyhli12143Dursun Gözütok793,18 m² 
2024/484SamsunLadikŞeyhli12166Dursun Gözütok ve diğerleri156,12 m²10,66 m²
2024/485SamsunLadikŞeyhli12156Gizem İzgi ve diğerleri390,36 m²52,53 m²
2024/486SamsunLadikŞeyhli12747Saniye Uyar ve diğerleri2.405,26 m²20,50 m²
2024/487SamsunLadikSanayi1566Zafer Morkaya ve diğerleri624,74 m²35,40 m²
2024/488SamsunLadikSanayi1565Halil Oğlu Ahmet6,52 m² 
2024/489SamsunLadikSanayi1571Yıldız Tektaş ve diğerleri192,31 m² 
2024/490SamsunLadikSanayi1572Veysel Uğur ve diğerleri3,89 m² 
2024/491SamsunLadikSanayi15109Sevim Aydemir1.031,34 m² 
2024/492SamsunLadikSanayi15110Yakup Batur ve diğerleri215,04 m² 
2024/493SamsunLadikHasırcı116127Zeynep Duman ve diğerleri63,10 m² 
2024/494SamsunLadikHasırcı11789Yaşar Çal ve diğerleri209,46 m² 
2024/495SamsunLadikHasırcı12193Sema Şimşek ve diğerleri1.244,35 m²5,15 m²
2024/496SamsunLadikHasırcı121105Adem Bilgin ve diğerleri291,04 m²

#ilangovtr Basın no ILN02120195