LADİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
T.C. LADİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda malikleri ve nitelikleri bildirilen taşınmazın kamulaştırması maksadıyla kamulaştırma bedelinin tespit ve davacı kurum adına tescil talepli açılan dava Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sırasına kaydedilmiştir. Davacı kurum tarafından ibraz edilen taşınmaza ait tapu kayıtları, kıymet takdir tutanakları, kamulaştırma ve kamu yararı olur kararları, satın alma prosedürüne ilişkin belgeler ile mahallinde yapılan keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporları her taşınmazın kendi dosyasında bulunmaktadır. Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların hak sahiplerinin ve menfaati bulunan 3.kişilerin kamulaştırmanın iptali için idari yargıda veyahut maddi hataların düzeltilmesi için adli yargıda ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü aleyhine dava açabilecekleri kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği, kamulaştırma bedellerinin ise hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Ladik Şube Müdürlüğü nezdinde açtırılacak hesaplara ayrı ayrı yatırılacağı, davaya ve taşınmazın değerine ilişkim tüm bilgi ve belgelerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde dosyaya ibraz edilmesi gerektiği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05/11/2024
|DOSYA NO
|İL
|İLÇE
|MAHALLE
|ADA
|PARSEL
|MALİK
|İRTİFAK ALANI
|PİLON YERİ
|2024/226
|Samsun
|Ladik
|Büyükalan
|110
|6
|Ayla Yüksel ve diğerleri
|247,81 m²
|2024/227
|Samsun
|Ladik
|Büyükalan
|110
|18
|Dursun Ali Savaş ve diğerleri
|289,59 m²
|2024/228
|Samsun
|Ladik
|Büyükalan
|110
|19
|Cevat Savaş ve diğerleri
|268,25 m²
|2024/229
|Samsun
|Ladik
|Büyükalan
|110
|20
|Sakine Şen ve diğerleri
|268,69 m²
|7,90 m²
|2024/230
|Samsun
|Ladik
|Büyükalan
|110
|22
|Ayten Savaş ve diğerleri
|200,34 m²
|2024/231
|Samsun
|Ladik
|Büyükalan
|110
|23
|İdris Gökhan Şen
|212,11 m²
|2024/232
|Samsun
|Ladik
|Büyükalan
|110
|24
|Murat Yüksel
|12,60 m²
|2024/233
|Samsun
|Ladik
|Büyükalan
|110
|28
|Hayri Savaş
|949,63 m²
|34,35 m²
|2024/234
|Samsun
|Ladik
|Büyükalan
|111
|3
|Ayla Yüksel ve Diğerleri
|1.012,01 m²
|19,18 m²
|2024/235
|Samsun
|Ladik
|Büyükalan
|111
|4
|Mustafa Yüksel
|406,49 m²
|2024/236
|Samsun
|Ladik
|Büyükalan
|111
|5
|Nebiye Yüksel
|271,17 m²
|2024/237
|Samsun
|Ladik
|Büyükalan
|111
|6
|Vesile Yüksel
|355,95 m²
|2024/238
|Samsun
|Ladik
|Büyükalan
|111
|7
|Sevim Kazdal
|454,83 m
|2024/239
|Samsun
|Ladik
|Büyükalan
|111
|9
|Ayfer Savaş
|141,63 m²
|2024/240
|Samsun
|Ladik
|Büyükalan
|111
|13
|Cevat Savaş
|1.048,65 m²
|2024/241
|Samsun
|Ladik
|Büyükalan
|111
|14
|Sakine Şen
|709,23 m²
|2024/242
|Samsun
|Ladik
|Büyükalan
|111
|15
|Ümmet Karabacak ve Diğerleri
|13,82 m²
|16,88 m²
|2024/243
|Samsun
|Ladik
|Büyükalan
|111
|16
|Osman Aktaş
|368,94 m²
|6,68 m²
|2024/244
|Samsun
|Ladik
|Büyükalan
|111
|20
|Yunis Karabacak ve Diğerleri
|477,87 m²
|2024/245
|Samsun
|Ladik
|Büyükalan
|111
|21
|Bayram Coşkun
|299,13 m²
|2024/246
|Samsun
|Ladik
|Büyükalan
|111
|22
|Burcu Karabacak
|299,00 m²
|2024/247
|Samsun
|Ladik
|Daldere
|111
|15
|Salih Soylu
|551,60 m²
|2024/248
|Samsun
|Ladik
|Daldere
|111
|16
|Salih Soylu
|718,93 m²
|2024/249
|Samsun
|Ladik
|Daldere
|111
|17
|Pınar Teke
|543,83 m²
|2024/250
|Samsun
|Ladik
|Daldere
|111
|19
|Hüseyin Soylu
|98,67 m²
|2024/251
|Samsun
|Ladik
|Daldere
|112
|4
|Adem Zorlu ve diğerleri
|42,50 m²
|2024/252
|Samsun
|Ladik
|Daldere
|112
|5
|Hakan Şahin ve diğerleri
|716,55 m²
|2024/253
|Samsun
|Ladik
|Daldere
|112
|6
|Cengiz Uyar ve diğerleri
|498,57 m²
|2024/254
|Samsun
|Ladik
|Daldere
|112
|10
|Nurten Duman ve diğerleri
|762,90 m²
|51,12 m²
|2024/255
|Samsun
|Ladik
|Daldere
|112
|7
|Fatma Yaman ve diğerleri
|92,89 m²
|2024/256
|Samsun
|Ladik
|Daldere
|112
|38
|Döndü Uyar
|316,48 m²
|21,86 m²
|2024/257
|Samsun
|Ladik
|Daldere
|112
|32
|Döndü Uyar
|243,85 m²
|2024/258
|Samsun
|Ladik
|Daldere
|111
|14
|Salih Soylu
|381,44 m²
|19,18 m²
|2024/259
|Samsun
|Ladik
|Daldere
|111
|11
|Salih Soylu
|313,80 m²
|2024/260
|Samsun
|Ladik
|Daldere
|111
|13
|Salih Soylu
|54,70 m²
|2024/261
|Samsun
|Ladik
|Daldere
|111
|12
|Salih Soylu
|225,74 m²
|2024/262
|Samsun
|Ladik
|Daldere
|111
|7
|İsmail Teke
|450,31 m²
|19,22 m²
|2024/263
|Samsun
|Ladik
|Daldere
|111
|5
|İlyas Selki
|642,06 m²
|2024/264
|Samsun
|Ladik
|Daldere
|111
|59
|Veysel Selki
|2,47 m² l
|2024/265
|Samsun
|Ladik
|Daldere
|109
|25
|Yusuf Büyük ve diğerleri
|24,32 m²
|2024/266
|Samsun
|Ladik
|Daldere
|106
|26
|Yakup Selki
|843,88 m²
|42,90 m²
|2024/267
|Samsun
|Ladik
|Daldere
|106
|21
|Osman Büyük
|20,02 m²
|2024/268
|Samsun
|Ladik
|Daldere
|106
|20
|Muammer Selki
|251,92 m²
|2024/269
|Samsun
|Ladik
|Daldere
|106
|18
|Murat Selki
|404,03 m²
|2024/270
|Samsun
|Ladik
|Daldere
|106
|15
|Tamer Büyük
|157,20 m²
|5,79 m²
|2024/271
|Samsun
|Ladik
|Daldere
|106
|14
|Adem Büyük
|571,10 m²
|13,38 m²
|2024/272
|Samsun
|Ladik
|Daldere
|106
|16
|Eyüp Sevindi ve diğerleri
|116,69 m2
|2024/273
|Samsun
|Ladik
|Daldere
|106
|62
|Fatih Sıtkı ve diğerleri
|5,16 m²
|2024/274
|Samsun
|Ladik
|Daldere
|125
|7
|Fahri Uyar
|388,69 m²
|50,79 m²
|2024/275
|Samsun
|Ladik
|Dalderei
|127
|16
|Mustafa Selki
|635,53 m²
|18,52 m²
|2024/276
|Samsun
|Ladik
|Daldere
|127
|17
|Fatma Şahin ve diğerleri
|559,39 m²
|20,54 m²
|2024/277
|Samsun
|Ladik
|Daldere
|106
|93
|Osman Büyük
|320,75 m²
|2024/278
|Samsun
|Ladik
|Daldere
|106
|92
|Aliye Uyar ve diğerleri
|1.219,64 m²
|2024/279
|Samsun
|Ladik
|Daldere
|106
|107
|Ahmet Selki
|549,45 m²
|42,90 m²
|2024/280
|Samsun
|Ladik
|Daldere
|106
|83
|İlyas Selki
|459,00 m²
|33,78 m²
|2024/281
|Samsun
|Ladik
|Daldere
|106
|85
|Aziz Selki ve diğerleri
|675,40 m²
|2024/282
|Samsun
|Ladik
|Daldere
|106
|86
|Arife Büyük
|924,12 m²
|2024/283
|Samsun
|Ladik
|Daldere
|106
|72
|Hakan Şahin ve diğerleri
|748,11 m²
|12,28 m²
|2024/284
|Samsun
|Ladik
|Daldere
|106
|71
|Eyüp Sevindi ve diğerleri
|847,99 m²
|6,90 m²
|2024/285
|Samsun
|Ladik
|Dalderde
|106
|63
|Fatih Sıtkı ve diğerleri
|360,79 m²
|2024/287
|Samsun
|Ladik
|Aktaş
|149
|Ayşe Dal ve diğerleri
|1.102,77 m²
|2024/288
|Samsun
|Ladik
|Aktaş
|150
|Özgür Ay ve diğerleri
|619,76 m²
|2024/289
|Samsun
|Ladik
|Sanayi
|194
|44
|Şule Öter ve diğerleri
|504,09 m²
|2024/290
|Samsun
|Ladik
|Sanayi
|194
|43
|Serpil Kırılmaz
|747,56 m²
|2024/291
|Samsun
|Ladik
|Sanayi
|194
|41
|Özgül Güneş ve diğerleri
|24,64 m²
|2024/292
|Samsun
|Ladik
|Sanayi
|194
|54
|Fahri Oğuz ve diğerleri
|226,09 m²
|2024/293
|Samsun
|Ladik
|Sanayi
|194
|55
|Bahar Bilgin ve diğerleri
|291,39 m²
|2024/294
|Samsun
|Ladik
|Sanayi
|194
|87
|Turhan Demiroğlu
|577,81 m²
|2024/295
|Samsun
|Ladik
|Sanayi
|194
|95
|Celal Yakışan ve diğerleri
|734,90 m²
|27,47 m²
|2024/296
|Samsun
|Ladik
|Sanayi
|194
|60
|Akın Koç ve diğerleri
|1.267,26 m²
|2024/297
|Samsun
|Ladik
|Sanayi
|15
|67
|Nafız Yapıcı
|391,47 m²
|15,58 m²
|2024/298
|Samsun
|Ladik
|Sanayi
|15
|64
|Meral Akça
|275,85 m²
|2024/300
|Samsun
|Ladik
|Sanayi
|15
|61
|Bilal Köse
|947,22 m²
|7,80 m²
|2024/309
|Samsun
|Ladik
|Sanayi
|15
|49
|Beyza Şahin ve diğerleri
|199,27 m²
|7,20 m²
|2024/316
|Samsun
|Ladik
|Sanayi
|195
|49
|Fatma Keleş ve diğerleri
|502,43 m²
|2024/317
|Samsun
|Ladik
|Sanayi
|195
|55
|Aslan Güleç
|88,80 m²
|2024/318
|Samsun
|Ladik
|Sanayi
|195
|51
|Ali Çiftçi
|316,70 m²
|9,09 m²
|2024/319
|Samsun
|Ladik
|Sanayi
|195
|52
|Lütfullah Demiroğlu
|2,83 m²
|2024/320
|Samsun
|Ladik
|Sanayi
|195
|53
|Emine Cabı
|755,94 m²
|2024/321
|Samsun
|Ladik
|Sanayi
|194
|110
|Akın koç ve diğerleri
|2,28 m²
|2024/322
|Samsun
|Ladik
|Sanayi
|195
|69
|Temel Okutan ve diğerleri
|0,11 m²
|2024/323
|Samsun
|Ladik
|Sanayi
|194
|111
|Nehir Koç ve diğerleri
|119,30 m²
|2024/324
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|118
|3
|Mahmut Başar ve diğerleri
|1.018,85 m²
|2024/325
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|115
|63
|Aynur Atlı ve diğerleri
|528,74 m²
|2024/326
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|115
|64
|Ali izgi ve diğerleri
|120,92 m²
|2024/327
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|115
|53
|Fazlı Yılmaz ve diğerleri
|99,68 m²
|2024/328
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|115
|54
|Ayşe Uyar ve diğerleri
|1.607,78 m²
|19,18 m²
|2024/329
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|115
|23
|Selim Başar ve diğerleri
|250,47 m²
|2024/330
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|115
|22
|Mesut Yılmaz
|213,30 m²
|2024/331
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|115
|21
|Nurten Demir
|356,76 m²
|2024/332
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|115
|20
|Fatih Erdem ve diğerleri
|5,97 m²
|2024/333
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|115
|25
|Güler Irmak ve diğerleri
|123,18 m²
|2024/334
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|123
|12
|Recep Sezgin
|77,11 m²
|2024/335
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|123
|10
|Yakup Baydar ve diğerleri
|818,41 m²
|2024/336
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|123
|5
|Yılmaz Irmak
|12,68 m²
|12,68 m²
|2024/337
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|123
|4
|Fahri Akgül
|981,46 m²
|6,50 m²
|2024/338
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|121
|62
|Şeref Çelik ve diğerleri
|698,45 m²
|2024/339
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|121
|67
|Kaya Gözütok ve diğerleri
|904,75 m²
|2024/340
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|121
|45
|Yakup Baydar ve diğerleri
|33,25 m²
|2024/341
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|121
|41
|Ayşe Albayrak ve diğerleri
|1.139,93 m²
|39,06 m²
|2024/342
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|120
|45
|Aynur Demir ve diğerleri
|427,10 m²
|2024/343
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|120
|49
|Arzu Akyel ve diğerleri
|649,65 m²
|17,13 m²
|2024/344
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|126
|41
|Abdullah Balcı ve diğerleri
|513,96 m²
|2024/345
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|126
|39
|Ömer Balcı ve diğerleri
|136,57 m²
|2024/346
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|126
|31
|Sefa Aktaş ve diğerleri
|1.546,90 m²
|15,67 m²
|2024/347
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|126
|9
|Yakup Baydar ve diğerleri
|280,19 m²
|3,51 m²
|2024/348
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|126
|4
|Salih Balcı ve diğerleri
|477,71 m²
|2024/349
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|126
|2
|Eyüp Balcı ve diğerleri
|94,51 m²
|6,59 m²
|2024/350
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|126
|1
|Emine Aktaş ve diğerleri
|489,40 m²
|12,59 m²
|2024/351
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|127
|48
|Beratiye Tatan
|697,07 m²
|2024/353
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|127
|38
|Aydın Çekiç ve diğerleri
|536,64 m²
|2024/354
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|127
|37
|Kaşif Çekiç
|374,96 m²
|2024/355
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|127
|36
|Fahri Balcı
|634,71 m²
|2024/356
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|127
|63
|Ali Yılmaz ve diğerleri
|131,63 m²
|2024/357
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|127
|32
|Ayşe Sezgin ve diğerleri
|167,02 m² l
|2024/358
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|126
|49
|Mehmet Erken
|314,56 m²
|62,28 m²
|2024/359
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|126
|50
|Hasan Sezgin
|704,98 m²
|18,54 m²
|2024/360
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|126
|52
|Talip Balcı
|251,84 m²
|2024/361
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|126
|53
|Hasbi Balcı
|277,79 m²
|2024/362
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|126
|51
|Mevlüt Balcı ve diğerleri
|411,62 m²
|2024/365
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|116
|91
|Sevim Oğuz
|238,40 m²
|2024/366
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|117
|93
|Yalçın Telli
|690,37 m²
|6,52 m²
|2024/367
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|117
|94
|Gülahmet Oğuz
|254,06 m²
|13,97 m
|2024/368
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|116
|82
|Gülahmet Kocaali
|908,99 m²
|2024/369
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|121
|116
|Cavit Sevinç
|633,15 m²
|2024/370
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|121
|123
|Abdullah Kocaali
|735,20 m²
|2024/371
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|121
|117
|Hilal Sevinç
|128,66 m²
|2024/372
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|121
|18
|Şehri Sevinç
|27,97 m²
|62,09 m²
|2024/373
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|121
|119
|Hilal Sevinç
|131,84 m²
|2024/374
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|121
|120
|Ahmet Sevinç
|392,86 m²
|2024/375
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|116
|117
|Mevlüde Ömür
|552,28 m²
|2024/376
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|116
|119
|Arzu Çağlar ve diğerleri
|228,51 m²
|2024/377
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|116
|120
|Habib Oğuz
|245,76 m²
|2024/378
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|121
|156
|Zeki Koçak ve diğerleri
|22,18 m²
|2024/379
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|121
|154
|İsa Kabuğ
|497,86 m²
|2024/380
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|121
|149
|Şerif Erkul
|336,13 m²
|8,86 m²
|2024/381
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|121
|143
|Erdal Ömür ve diğerleri
|181,19 m²
|2024/382
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|121
|144
|Hakkı Çöpcü
|368,13 m²
|2024/383
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|121
|142
|İsmail Yakışan ve diğerleri
|382,30 m²
|19,18 m²
|2024/384
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|121
|137
|İsmail Yakışan
|454,60 m²
|2024/385
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|121
|112
|Aliye Atay ve diğerleri
|782,59 m²
|2024/386
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|121
|124
|Ali Sancı
|53,86 m²
|2024/387
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|117
|90
|Remzi Telli ve diğerleri
|564,98 m²
|2024/388
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|117
|86
|Cavit Sevinç ve diğerleri
|199,99 m²
|2024/389
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|117
|85
|Cevdet Telli ve diğerleri
|308,40 m²
|2024/390
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|117
|84
|Uğur Telli ve diğerleri
|426,92 m²
|21,77 m²
|2024/391
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|117
|79
|İsmet Oğuz ve diğerleri
|142,03 m²
|2024/392
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|117
|78
|Gülahmet Oğuz
|197,00 m²
|2024/393
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|117
|76
|Şennur Kocaali
|1.099,09 m²
|2024/394
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|121
|150
|Cengiz Oğuz
|12,17 m²
|2024/395
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|116
|94
|Cafer Kaftar
|227,36 m²
|227,36 m²
|2024/396
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|116
|93
|Süzen Sancak ve diğerleri
|15,24 m²
|3,18 m²
|2024/397
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|116
|95
|Arif Oğuz ve diğerleri
|1,346,63
|4,07 m²
|2024/398
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|116
|126
|Mecit Oğuz ve diğerleri
|121,41 m²
|2024/399
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|116
|125
|Gülahmet Oğuz ve diğerleri
|101,90 m²
|2024/400
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|116
|124
|Beyhan Oğuz ve diğerleri
|377,71 m²
|2024/401
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|116
|122
|Türkan Bilgin ve diğerleri
|182,41 m²
|9,22 m²
|2024/402
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|116
|121
|Ahmet Oğuz ve diğerleri
|191,67 m
|2024/404
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|116
|76
|Remzi Telli ve diğerleri
|51,38 m²
|2024/405
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|116
|128
|Kemal Oğuz
|19,05 m²
|2024/406
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|120
|59
|Aynur Demir ve diğerleri
|943,36 m²
|2024/407
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|126
|40
|Bayram Balcı ve diğerleri
|251,23 m²
|2024/408
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|126
|56
|Serkan Balcı ve diğerleri
|416,29 m²
|2,22 m²
|2024/412
|Samsun
|Ladik
|Büyükalan
|110
|2
|Asuman Gezer ve diğerleri
|886,60 m²
|8,55 m²
|2024/413
|Samsun
|Ladik
|Büyükalan
|111
|8
|Ayten Savaş ve diğerleri
|131,49 m²
|19,18 m²
|2024/414
|Samsun
|Ladik
|Daldere
|127
|15
|Beyhan Uçar ve diğerleri
|375,76 m²
|2024/415
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|121
|101
|Zahide Atik ve diğerleri
|1.881,42 m²
|39,68 m²
|2024/416
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|121
|104
|Yeliz Marmara ve diğerleri
|529,75 m²
|2024/417
|Samsun
|Ladik
|Sanayi
|15
|90
|Remzi Erarslan ve diğerleri
|2.373,19 m²
|25,17 m²
|2024/418
|Samsun
|Ladik
|Daldere
|106
|17
|Yusuf Büyük
|23,24 m²
|2024/419
|Samsun
|Ladik
|Mazlumoğlu
|0
|424
|Asiye Çay ve diğerleri
|811,22 m²
|1,27 m²
|2024/420
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|0
|495
|Ali Özmen ve diğerleri
|302,09 m²
|50,16 m²
|2024/421
|Samsun
|Ladik
|Sanayi
|194
|52
|Aydın Güney ve diğerleri
|389,54 m²
|2024/422
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|117
|20
|Recep Oğuz ve diğerleri
|17,87 m²
|2024/423
|Samsun
|Ladik
|Daldere
|111
|10
|Pınar Teke
|318,14 m²
|2024/424
|Samsun
|Ladik
|Daldere
|125
|47
|Mecid Balcı
|260,55 m²
|17,27 m²
|2024/425
|Samsun
|Ladik
|Daldere
|106
|84
|Dursun Selki
|401,27 m²
|22,62 m²
|2024/426
|Samsun
|Ladik
|Daldere
|106
|79
|Dursun Selki
|345,70 m²
|2024/427
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|115
|61
|Orhan Öz ve diğerleri
|1.093,58 m²
|19,07 m²
|2024/428
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|115
|60
|Sefer İçge
|3,07 m²
|2024/429
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|115
|62
|Yakup Başar ve diğerleri
|717,35 m²
|19,99 m²
|2024/430
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|127
|49
|Ali Saman ve diğerleri
|498,51 m²
|5,21 m²
|2024/431
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|127
|33
|Emine İnan(Hayri Kızı)
|794,67 m²
|26,21 m²
|2024/432
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|126
|38
|Ahmet Balcı (Gülahmet Oğlu)
|130,43 m²
|6,70 m
|2024/433
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|121
|63
|Fatih Çelik ve diğeerleri
|998,58 m²
|9,84 m²
|2024/434
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|126
|3
|Harun Balcı ve diğerleri
|169,49 m²
|2024/435
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|126
|6
|Şerif Balcı (Osman Oğlu)
|267,85 m²
|2024/436
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|126
|7
|Şerif Balcı (Osman Oğlu)
|252,25 m²
|2024/437
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|126
|30
|Emine Demir ve diğerleri
|466,35 m²
|12,48 m²
|2024/439
|Samsun
|Ladik
|Sanayi
|15
|27
|Seher Ay
|448,44 m²
|23,05 m²
|2024/440
|Samsun
|Ladik
|Sanayi
|15
|60
|Mustafa Özmen (Mehmet Oğlu)
|597,10 m²
|7,30 m²
|2024/441
|Samsun
|Ladik
|Sanayi
|195
|130
|Mustafa Yanılmaz
|394,39 m²
|11,41 m²
|2024/442
|Samsun
|Ladik
|Sanayi
|15
|64
|Mevlüde Dağkıran
|1.097,15 m²
|2024/443
|Samsun
|Ladik
|Sanayi
|194
|61
|Mehmet Kara (Hasan Oğlu)
|93,23 m²
|2024/444
|Samsun
|Ladik
|Sanayi
|194
|57
|Yusuf Çırak ve diğerleri
|593,92 m²
|15,83 m²
|2024/445
|Samsun
|Ladik
|Sanayi
|194
|53
|Ekrem Kütükçü
|1.160,71 m²
|2024/446
|Samsun
|Ladik
|Sanayi
|15
|28
|Seher Ay ve diğerleri
|66,91 m²
|27,93 m²
|2024/447
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|121
|155
|Narin Dilman(Baba Adı Mehmet)
|274,18 m²
|2024/448
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|115
|24
|Hüseyin Başar ve diğerleri
|457,79 m²
|2024/449
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|120
|67
|Akgül Baydar ve diğerleri
|51,44 m²
|2024/466
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|126
|5
|Naime Çiçek ve diğerleri
|432,69 m²
|2024/467
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|120
|68
|Mehmet Öztürk ve diğerleri
|1.642,55 m²
|17,90 m²
|2024/468
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|116
|112
|Zeynep Duman ve diğerleri
|265,66
|2024/469
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|116
|113
|Ahmet Oğuz ve diğerleri
|151,35 m²
|2024/470
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|116
|114
|Yasin Oğuz ve diğerleri
|27,50 m²
|2024/471
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|126
|54
|Nurettin Balcı ve diğerleri
|165,73 m²
|16,95 m²
|2024/472
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|123
|11
|Şevket Demir ve diğerleri
|583,06 m²
|20,50 m²
|2024/473
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|121
|57
|Ahmet İzgi ve diğerleri
|395,88 m²
|9,57 m²
|2024/474
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|121
|148
|Kaya Erarslan ve diğerleri
|931,05 m²
|10,31 m²
|2024/475
|Samsun
|Ladik
|Sanayi
|194
|96
|Mustafa Erarslan ve diğerlir
|242,70 m²
|60,06 m²
|2024/476
|Samsun
|Ladik
|Sanayi
|195
|68
|İbrahim Erarslan ve diğerleri
|859,80 m²
|2024/477
|Samsun
|Ladik
|Sanayi
|195
|67
|Kaya Eraslan ve diğerleri
|324,68 m²
|20,50 m²
|2024/478
|Samsun
|Ladik
|Sanayi
|49
|2
|Rafet Topal ve diğerleri
|1.800 m²
|2024/479
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|116
|123
|Oktay Oğuz ve diğerleri
|140,61 m²
|15,50 m²
|2024/480
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|121
|100
|Şerif Yılmaz ve diğerleri
|1.731,38 m²
|14,03 m²
|2024/481
|Samsun
|Ladik
|Daldere
|106
|80
|Bayram Gümüş ve diğerleri
|209,63 m²
|2024/482
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|121
|42
|Osman Uyar ve diğerleri
|518,34 m²
|2024/483
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|121
|43
|Dursun Gözütok
|793,18 m²
|2024/484
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|121
|66
|Dursun Gözütok ve diğerleri
|156,12 m²
|10,66 m²
|2024/485
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|121
|56
|Gizem İzgi ve diğerleri
|390,36 m²
|52,53 m²
|2024/486
|Samsun
|Ladik
|Şeyhli
|127
|47
|Saniye Uyar ve diğerleri
|2.405,26 m²
|20,50 m²
|2024/487
|Samsun
|Ladik
|Sanayi
|15
|66
|Zafer Morkaya ve diğerleri
|624,74 m²
|35,40 m²
|2024/488
|Samsun
|Ladik
|Sanayi
|15
|65
|Halil Oğlu Ahmet
|6,52 m²
|2024/489
|Samsun
|Ladik
|Sanayi
|15
|71
|Yıldız Tektaş ve diğerleri
|192,31 m²
|2024/490
|Samsun
|Ladik
|Sanayi
|15
|72
|Veysel Uğur ve diğerleri
|3,89 m²
|2024/491
|Samsun
|Ladik
|Sanayi
|15
|109
|Sevim Aydemir
|1.031,34 m²
|2024/492
|Samsun
|Ladik
|Sanayi
|15
|110
|Yakup Batur ve diğerleri
|215,04 m²
|2024/493
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|116
|127
|Zeynep Duman ve diğerleri
|63,10 m²
|2024/494
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|117
|89
|Yaşar Çal ve diğerleri
|209,46 m²
|2024/495
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|121
|93
|Sema Şimşek ve diğerleri
|1.244,35 m²
|5,15 m²
|2024/496
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|121
|105
|Adem Bilgin ve diğerleri
|291,04 m²
#ilangovtr Basın no ILN02120195