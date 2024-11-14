LADİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. LADİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda malikleri ve nitelikleri bildirilen taşınmazın kamulaştırması maksadıyla kamulaştırma bedelinin tespit ve davacı kurum adına tescil talepli açılan dava Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sırasına kaydedilmiştir. Davacı kurum tarafından ibraz edilen taşınmaza ait tapu kayıtları, kıymet takdir tutanakları, kamulaştırma ve kamu yararı olur kararları, satın alma prosedürüne ilişkin belgeler ile mahallinde yapılan keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporları her taşınmazın kendi dosyasında bulunmaktadır. Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların hak sahiplerinin ve menfaati bulunan 3.kişilerin kamulaştırmanın iptali için idari yargıda veyahut maddi hataların düzeltilmesi için adli yargıda ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü aleyhine dava açabilecekleri kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği, kamulaştırma bedellerinin ise hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Ladik Şube Müdürlüğü nezdinde açtırılacak hesaplara ayrı ayrı yatırılacağı, davaya ve taşınmazın değerine ilişkim tüm bilgi ve belgelerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde dosyaya ibraz edilmesi gerektiği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05/11/2024

DOSYA NO İL İLÇE MAHALLE ADA PARSEL MALİK İRTİFAK ALANI PİLON YERİ 2024/226 Samsun Ladik Büyükalan 110 6 Ayla Yüksel ve diğerleri 247,81 m² 2024/227 Samsun Ladik Büyükalan 110 18 Dursun Ali Savaş ve diğerleri 289,59 m² 2024/228 Samsun Ladik Büyükalan 110 19 Cevat Savaş ve diğerleri 268,25 m² 2024/229 Samsun Ladik Büyükalan 110 20 Sakine Şen ve diğerleri 268,69 m² 7,90 m² 2024/230 Samsun Ladik Büyükalan 110 22 Ayten Savaş ve diğerleri 200,34 m² 2024/231 Samsun Ladik Büyükalan 110 23 İdris Gökhan Şen 212,11 m² 2024/232 Samsun Ladik Büyükalan 110 24 Murat Yüksel 12,60 m² 2024/233 Samsun Ladik Büyükalan 110 28 Hayri Savaş 949,63 m² 34,35 m² 2024/234 Samsun Ladik Büyükalan 111 3 Ayla Yüksel ve Diğerleri 1.012,01 m² 19,18 m² 2024/235 Samsun Ladik Büyükalan 111 4 Mustafa Yüksel 406,49 m² 2024/236 Samsun Ladik Büyükalan 111 5 Nebiye Yüksel 271,17 m² 2024/237 Samsun Ladik Büyükalan 111 6 Vesile Yüksel 355,95 m² 2024/238 Samsun Ladik Büyükalan 111 7 Sevim Kazdal 454,83 m 2024/239 Samsun Ladik Büyükalan 111 9 Ayfer Savaş 141,63 m² 2024/240 Samsun Ladik Büyükalan 111 13 Cevat Savaş 1.048,65 m² 2024/241 Samsun Ladik Büyükalan 111 14 Sakine Şen 709,23 m² 2024/242 Samsun Ladik Büyükalan 111 15 Ümmet Karabacak ve Diğerleri 13,82 m² 16,88 m² 2024/243 Samsun Ladik Büyükalan 111 16 Osman Aktaş 368,94 m² 6,68 m² 2024/244 Samsun Ladik Büyükalan 111 20 Yunis Karabacak ve Diğerleri 477,87 m² 2024/245 Samsun Ladik Büyükalan 111 21 Bayram Coşkun 299,13 m² 2024/246 Samsun Ladik Büyükalan 111 22 Burcu Karabacak 299,00 m² 2024/247 Samsun Ladik Daldere 111 15 Salih Soylu 551,60 m² 2024/248 Samsun Ladik Daldere 111 16 Salih Soylu 718,93 m² 2024/249 Samsun Ladik Daldere 111 17 Pınar Teke 543,83 m² 2024/250 Samsun Ladik Daldere 111 19 Hüseyin Soylu 98,67 m² 2024/251 Samsun Ladik Daldere 112 4 Adem Zorlu ve diğerleri 42,50 m² 2024/252 Samsun Ladik Daldere 112 5 Hakan Şahin ve diğerleri 716,55 m² 2024/253 Samsun Ladik Daldere 112 6 Cengiz Uyar ve diğerleri 498,57 m² 2024/254 Samsun Ladik Daldere 112 10 Nurten Duman ve diğerleri 762,90 m² 51,12 m² 2024/255 Samsun Ladik Daldere 112 7 Fatma Yaman ve diğerleri 92,89 m² 2024/256 Samsun Ladik Daldere 112 38 Döndü Uyar 316,48 m² 21,86 m² 2024/257 Samsun Ladik Daldere 112 32 Döndü Uyar 243,85 m² 2024/258 Samsun Ladik Daldere 111 14 Salih Soylu 381,44 m² 19,18 m² 2024/259 Samsun Ladik Daldere 111 11 Salih Soylu 313,80 m² 2024/260 Samsun Ladik Daldere 111 13 Salih Soylu 54,70 m² 2024/261 Samsun Ladik Daldere 111 12 Salih Soylu 225,74 m² 2024/262 Samsun Ladik Daldere 111 7 İsmail Teke 450,31 m² 19,22 m² 2024/263 Samsun Ladik Daldere 111 5 İlyas Selki 642,06 m² 2024/264 Samsun Ladik Daldere 111 59 Veysel Selki 2,47 m² l 2024/265 Samsun Ladik Daldere 109 25 Yusuf Büyük ve diğerleri 24,32 m² 2024/266 Samsun Ladik Daldere 106 26 Yakup Selki 843,88 m² 42,90 m² 2024/267 Samsun Ladik Daldere 106 21 Osman Büyük 20,02 m² 2024/268 Samsun Ladik Daldere 106 20 Muammer Selki 251,92 m² 2024/269 Samsun Ladik Daldere 106 18 Murat Selki 404,03 m² 2024/270 Samsun Ladik Daldere 106 15 Tamer Büyük 157,20 m² 5,79 m² 2024/271 Samsun Ladik Daldere 106 14 Adem Büyük 571,10 m² 13,38 m² 2024/272 Samsun Ladik Daldere 106 16 Eyüp Sevindi ve diğerleri 116,69 m2 2024/273 Samsun Ladik Daldere 106 62 Fatih Sıtkı ve diğerleri 5,16 m² 2024/274 Samsun Ladik Daldere 125 7 Fahri Uyar 388,69 m² 50,79 m² 2024/275 Samsun Ladik Dalderei 127 16 Mustafa Selki 635,53 m² 18,52 m² 2024/276 Samsun Ladik Daldere 127 17 Fatma Şahin ve diğerleri 559,39 m² 20,54 m² 2024/277 Samsun Ladik Daldere 106 93 Osman Büyük 320,75 m² 2024/278 Samsun Ladik Daldere 106 92 Aliye Uyar ve diğerleri 1.219,64 m² 2024/279 Samsun Ladik Daldere 106 107 Ahmet Selki 549,45 m² 42,90 m² 2024/280 Samsun Ladik Daldere 106 83 İlyas Selki 459,00 m² 33,78 m² 2024/281 Samsun Ladik Daldere 106 85 Aziz Selki ve diğerleri 675,40 m² 2024/282 Samsun Ladik Daldere 106 86 Arife Büyük 924,12 m² 2024/283 Samsun Ladik Daldere 106 72 Hakan Şahin ve diğerleri 748,11 m² 12,28 m² 2024/284 Samsun Ladik Daldere 106 71 Eyüp Sevindi ve diğerleri 847,99 m² 6,90 m² 2024/285 Samsun Ladik Dalderde 106 63 Fatih Sıtkı ve diğerleri 360,79 m² 2024/287 Samsun Ladik Aktaş 149 Ayşe Dal ve diğerleri 1.102,77 m² 2024/288 Samsun Ladik Aktaş 150 Özgür Ay ve diğerleri 619,76 m² 2024/289 Samsun Ladik Sanayi 194 44 Şule Öter ve diğerleri 504,09 m² 2024/290 Samsun Ladik Sanayi 194 43 Serpil Kırılmaz 747,56 m² 2024/291 Samsun Ladik Sanayi 194 41 Özgül Güneş ve diğerleri 24,64 m² 2024/292 Samsun Ladik Sanayi 194 54 Fahri Oğuz ve diğerleri 226,09 m² 2024/293 Samsun Ladik Sanayi 194 55 Bahar Bilgin ve diğerleri 291,39 m² 2024/294 Samsun Ladik Sanayi 194 87 Turhan Demiroğlu 577,81 m² 2024/295 Samsun Ladik Sanayi 194 95 Celal Yakışan ve diğerleri 734,90 m² 27,47 m² 2024/296 Samsun Ladik Sanayi 194 60 Akın Koç ve diğerleri 1.267,26 m² 2024/297 Samsun Ladik Sanayi 15 67 Nafız Yapıcı 391,47 m² 15,58 m² 2024/298 Samsun Ladik Sanayi 15 64 Meral Akça 275,85 m² 2024/300 Samsun Ladik Sanayi 15 61 Bilal Köse 947,22 m² 7,80 m² 2024/309 Samsun Ladik Sanayi 15 49 Beyza Şahin ve diğerleri 199,27 m² 7,20 m² 2024/316 Samsun Ladik Sanayi 195 49 Fatma Keleş ve diğerleri 502,43 m² 2024/317 Samsun Ladik Sanayi 195 55 Aslan Güleç 88,80 m² 2024/318 Samsun Ladik Sanayi 195 51 Ali Çiftçi 316,70 m² 9,09 m² 2024/319 Samsun Ladik Sanayi 195 52 Lütfullah Demiroğlu 2,83 m² 2024/320 Samsun Ladik Sanayi 195 53 Emine Cabı 755,94 m² 2024/321 Samsun Ladik Sanayi 194 110 Akın koç ve diğerleri 2,28 m² 2024/322 Samsun Ladik Sanayi 195 69 Temel Okutan ve diğerleri 0,11 m² 2024/323 Samsun Ladik Sanayi 194 111 Nehir Koç ve diğerleri 119,30 m² 2024/324 Samsun Ladik Şeyhli 118 3 Mahmut Başar ve diğerleri 1.018,85 m² 2024/325 Samsun Ladik Şeyhli 115 63 Aynur Atlı ve diğerleri 528,74 m² 2024/326 Samsun Ladik Şeyhli 115 64 Ali izgi ve diğerleri 120,92 m² 2024/327 Samsun Ladik Şeyhli 115 53 Fazlı Yılmaz ve diğerleri 99,68 m² 2024/328 Samsun Ladik Şeyhli 115 54 Ayşe Uyar ve diğerleri 1.607,78 m² 19,18 m² 2024/329 Samsun Ladik Şeyhli 115 23 Selim Başar ve diğerleri 250,47 m² 2024/330 Samsun Ladik Şeyhli 115 22 Mesut Yılmaz 213,30 m² 2024/331 Samsun Ladik Şeyhli 115 21 Nurten Demir 356,76 m² 2024/332 Samsun Ladik Şeyhli 115 20 Fatih Erdem ve diğerleri 5,97 m² 2024/333 Samsun Ladik Şeyhli 115 25 Güler Irmak ve diğerleri 123,18 m² 2024/334 Samsun Ladik Şeyhli 123 12 Recep Sezgin 77,11 m² 2024/335 Samsun Ladik Şeyhli 123 10 Yakup Baydar ve diğerleri 818,41 m² 2024/336 Samsun Ladik Şeyhli 123 5 Yılmaz Irmak 12,68 m² 12,68 m² 2024/337 Samsun Ladik Şeyhli 123 4 Fahri Akgül 981,46 m² 6,50 m² 2024/338 Samsun Ladik Şeyhli 121 62 Şeref Çelik ve diğerleri 698,45 m² 2024/339 Samsun Ladik Şeyhli 121 67 Kaya Gözütok ve diğerleri 904,75 m² 2024/340 Samsun Ladik Şeyhli 121 45 Yakup Baydar ve diğerleri 33,25 m² 2024/341 Samsun Ladik Şeyhli 121 41 Ayşe Albayrak ve diğerleri 1.139,93 m² 39,06 m² 2024/342 Samsun Ladik Şeyhli 120 45 Aynur Demir ve diğerleri 427,10 m² 2024/343 Samsun Ladik Şeyhli 120 49 Arzu Akyel ve diğerleri 649,65 m² 17,13 m² 2024/344 Samsun Ladik Şeyhli 126 41 Abdullah Balcı ve diğerleri 513,96 m² 2024/345 Samsun Ladik Şeyhli 126 39 Ömer Balcı ve diğerleri 136,57 m² 2024/346 Samsun Ladik Şeyhli 126 31 Sefa Aktaş ve diğerleri 1.546,90 m² 15,67 m² 2024/347 Samsun Ladik Şeyhli 126 9 Yakup Baydar ve diğerleri 280,19 m² 3,51 m² 2024/348 Samsun Ladik Şeyhli 126 4 Salih Balcı ve diğerleri 477,71 m² 2024/349 Samsun Ladik Şeyhli 126 2 Eyüp Balcı ve diğerleri 94,51 m² 6,59 m² 2024/350 Samsun Ladik Şeyhli 126 1 Emine Aktaş ve diğerleri 489,40 m² 12,59 m² 2024/351 Samsun Ladik Şeyhli 127 48 Beratiye Tatan 697,07 m² 2024/353 Samsun Ladik Şeyhli 127 38 Aydın Çekiç ve diğerleri 536,64 m² 2024/354 Samsun Ladik Şeyhli 127 37 Kaşif Çekiç 374,96 m² 2024/355 Samsun Ladik Şeyhli 127 36 Fahri Balcı 634,71 m² 2024/356 Samsun Ladik Şeyhli 127 63 Ali Yılmaz ve diğerleri 131,63 m² 2024/357 Samsun Ladik Şeyhli 127 32 Ayşe Sezgin ve diğerleri 167,02 m² l 2024/358 Samsun Ladik Şeyhli 126 49 Mehmet Erken 314,56 m² 62,28 m² 2024/359 Samsun Ladik Şeyhli 126 50 Hasan Sezgin 704,98 m² 18,54 m² 2024/360 Samsun Ladik Şeyhli 126 52 Talip Balcı 251,84 m² 2024/361 Samsun Ladik Şeyhli 126 53 Hasbi Balcı 277,79 m² 2024/362 Samsun Ladik Şeyhli 126 51 Mevlüt Balcı ve diğerleri 411,62 m² 2024/365 Samsun Ladik Hasırcı 116 91 Sevim Oğuz 238,40 m² 2024/366 Samsun Ladik Hasırcı 117 93 Yalçın Telli 690,37 m² 6,52 m² 2024/367 Samsun Ladik Hasırcı 117 94 Gülahmet Oğuz 254,06 m² 13,97 m 2024/368 Samsun Ladik Hasırcı 116 82 Gülahmet Kocaali 908,99 m² 2024/369 Samsun Ladik Hasırcı 121 116 Cavit Sevinç 633,15 m² 2024/370 Samsun Ladik Hasırcı 121 123 Abdullah Kocaali 735,20 m² 2024/371 Samsun Ladik Hasırcı 121 117 Hilal Sevinç 128,66 m² 2024/372 Samsun Ladik Hasırcı 121 18 Şehri Sevinç 27,97 m² 62,09 m² 2024/373 Samsun Ladik Hasırcı 121 119 Hilal Sevinç 131,84 m² 2024/374 Samsun Ladik Hasırcı 121 120 Ahmet Sevinç 392,86 m² 2024/375 Samsun Ladik Hasırcı 116 117 Mevlüde Ömür 552,28 m² 2024/376 Samsun Ladik Hasırcı 116 119 Arzu Çağlar ve diğerleri 228,51 m² 2024/377 Samsun Ladik Hasırcı 116 120 Habib Oğuz 245,76 m² 2024/378 Samsun Ladik Hasırcı 121 156 Zeki Koçak ve diğerleri 22,18 m² 2024/379 Samsun Ladik Hasırcı 121 154 İsa Kabuğ 497,86 m² 2024/380 Samsun Ladik Hasırcı 121 149 Şerif Erkul 336,13 m² 8,86 m² 2024/381 Samsun Ladik Hasırcı 121 143 Erdal Ömür ve diğerleri 181,19 m² 2024/382 Samsun Ladik Hasırcı 121 144 Hakkı Çöpcü 368,13 m² 2024/383 Samsun Ladik Hasırcı 121 142 İsmail Yakışan ve diğerleri 382,30 m² 19,18 m² 2024/384 Samsun Ladik Hasırcı 121 137 İsmail Yakışan 454,60 m² 2024/385 Samsun Ladik Hasırcı 121 112 Aliye Atay ve diğerleri 782,59 m² 2024/386 Samsun Ladik Hasırcı 121 124 Ali Sancı 53,86 m² 2024/387 Samsun Ladik Hasırcı 117 90 Remzi Telli ve diğerleri 564,98 m² 2024/388 Samsun Ladik Hasırcı 117 86 Cavit Sevinç ve diğerleri 199,99 m² 2024/389 Samsun Ladik Hasırcı 117 85 Cevdet Telli ve diğerleri 308,40 m² 2024/390 Samsun Ladik Hasırcı 117 84 Uğur Telli ve diğerleri 426,92 m² 21,77 m² 2024/391 Samsun Ladik Hasırcı 117 79 İsmet Oğuz ve diğerleri 142,03 m² 2024/392 Samsun Ladik Hasırcı 117 78 Gülahmet Oğuz 197,00 m² 2024/393 Samsun Ladik Hasırcı 117 76 Şennur Kocaali 1.099,09 m² 2024/394 Samsun Ladik Hasırcı 121 150 Cengiz Oğuz 12,17 m² 2024/395 Samsun Ladik Hasırcı 116 94 Cafer Kaftar 227,36 m² 227,36 m² 2024/396 Samsun Ladik Hasırcı 116 93 Süzen Sancak ve diğerleri 15,24 m² 3,18 m² 2024/397 Samsun Ladik Hasırcı 116 95 Arif Oğuz ve diğerleri 1,346,63 4,07 m² 2024/398 Samsun Ladik Hasırcı 116 126 Mecit Oğuz ve diğerleri 121,41 m² 2024/399 Samsun Ladik Hasırcı 116 125 Gülahmet Oğuz ve diğerleri 101,90 m² 2024/400 Samsun Ladik Hasırcı 116 124 Beyhan Oğuz ve diğerleri 377,71 m² 2024/401 Samsun Ladik Hasırcı 116 122 Türkan Bilgin ve diğerleri 182,41 m² 9,22 m² 2024/402 Samsun Ladik Hasırcı 116 121 Ahmet Oğuz ve diğerleri 191,67 m 2024/404 Samsun Ladik Hasırcı 116 76 Remzi Telli ve diğerleri 51,38 m² 2024/405 Samsun Ladik Hasırcı 116 128 Kemal Oğuz 19,05 m² 2024/406 Samsun Ladik Şeyhli 120 59 Aynur Demir ve diğerleri 943,36 m² 2024/407 Samsun Ladik Şeyhli 126 40 Bayram Balcı ve diğerleri 251,23 m² 2024/408 Samsun Ladik Şeyhli 126 56 Serkan Balcı ve diğerleri 416,29 m² 2,22 m² 2024/412 Samsun Ladik Büyükalan 110 2 Asuman Gezer ve diğerleri 886,60 m² 8,55 m² 2024/413 Samsun Ladik Büyükalan 111 8 Ayten Savaş ve diğerleri 131,49 m² 19,18 m² 2024/414 Samsun Ladik Daldere 127 15 Beyhan Uçar ve diğerleri 375,76 m² 2024/415 Samsun Ladik Hasırcı 121 101 Zahide Atik ve diğerleri 1.881,42 m² 39,68 m² 2024/416 Samsun Ladik Hasırcı 121 104 Yeliz Marmara ve diğerleri 529,75 m² 2024/417 Samsun Ladik Sanayi 15 90 Remzi Erarslan ve diğerleri 2.373,19 m² 25,17 m² 2024/418 Samsun Ladik Daldere 106 17 Yusuf Büyük 23,24 m² 2024/419 Samsun Ladik Mazlumoğlu 0 424 Asiye Çay ve diğerleri 811,22 m² 1,27 m² 2024/420 Samsun Ladik Kıranboğaz 0 495 Ali Özmen ve diğerleri 302,09 m² 50,16 m² 2024/421 Samsun Ladik Sanayi 194 52 Aydın Güney ve diğerleri 389,54 m² 2024/422 Samsun Ladik Hasırcı 117 20 Recep Oğuz ve diğerleri 17,87 m² 2024/423 Samsun Ladik Daldere 111 10 Pınar Teke 318,14 m² 2024/424 Samsun Ladik Daldere 125 47 Mecid Balcı 260,55 m² 17,27 m² 2024/425 Samsun Ladik Daldere 106 84 Dursun Selki 401,27 m² 22,62 m² 2024/426 Samsun Ladik Daldere 106 79 Dursun Selki 345,70 m² 2024/427 Samsun Ladik Şeyhli 115 61 Orhan Öz ve diğerleri 1.093,58 m² 19,07 m² 2024/428 Samsun Ladik Şeyhli 115 60 Sefer İçge 3,07 m² 2024/429 Samsun Ladik Şeyhli 115 62 Yakup Başar ve diğerleri 717,35 m² 19,99 m² 2024/430 Samsun Ladik Şeyhli 127 49 Ali Saman ve diğerleri 498,51 m² 5,21 m² 2024/431 Samsun Ladik Şeyhli 127 33 Emine İnan(Hayri Kızı) 794,67 m² 26,21 m² 2024/432 Samsun Ladik Şeyhli 126 38 Ahmet Balcı (Gülahmet Oğlu) 130,43 m² 6,70 m 2024/433 Samsun Ladik Şeyhli 121 63 Fatih Çelik ve diğeerleri 998,58 m² 9,84 m² 2024/434 Samsun Ladik Şeyhli 126 3 Harun Balcı ve diğerleri 169,49 m² 2024/435 Samsun Ladik Şeyhli 126 6 Şerif Balcı (Osman Oğlu) 267,85 m² 2024/436 Samsun Ladik Şeyhli 126 7 Şerif Balcı (Osman Oğlu) 252,25 m² 2024/437 Samsun Ladik Şeyhli 126 30 Emine Demir ve diğerleri 466,35 m² 12,48 m² 2024/439 Samsun Ladik Sanayi 15 27 Seher Ay 448,44 m² 23,05 m² 2024/440 Samsun Ladik Sanayi 15 60 Mustafa Özmen (Mehmet Oğlu) 597,10 m² 7,30 m² 2024/441 Samsun Ladik Sanayi 195 130 Mustafa Yanılmaz 394,39 m² 11,41 m² 2024/442 Samsun Ladik Sanayi 15 64 Mevlüde Dağkıran 1.097,15 m² 2024/443 Samsun Ladik Sanayi 194 61 Mehmet Kara (Hasan Oğlu) 93,23 m² 2024/444 Samsun Ladik Sanayi 194 57 Yusuf Çırak ve diğerleri 593,92 m² 15,83 m² 2024/445 Samsun Ladik Sanayi 194 53 Ekrem Kütükçü 1.160,71 m² 2024/446 Samsun Ladik Sanayi 15 28 Seher Ay ve diğerleri 66,91 m² 27,93 m² 2024/447 Samsun Ladik Hasırcı 121 155 Narin Dilman(Baba Adı Mehmet) 274,18 m² 2024/448 Samsun Ladik Şeyhli 115 24 Hüseyin Başar ve diğerleri 457,79 m² 2024/449 Samsun Ladik Şeyhli 120 67 Akgül Baydar ve diğerleri 51,44 m² 2024/466 Samsun Ladik Şeyhli 126 5 Naime Çiçek ve diğerleri 432,69 m² 2024/467 Samsun Ladik Şeyhli 120 68 Mehmet Öztürk ve diğerleri 1.642,55 m² 17,90 m² 2024/468 Samsun Ladik Hasırcı 116 112 Zeynep Duman ve diğerleri 265,66 2024/469 Samsun Ladik Hasırcı 116 113 Ahmet Oğuz ve diğerleri 151,35 m² 2024/470 Samsun Ladik Hasırcı 116 114 Yasin Oğuz ve diğerleri 27,50 m² 2024/471 Samsun Ladik Şeyhli 126 54 Nurettin Balcı ve diğerleri 165,73 m² 16,95 m² 2024/472 Samsun Ladik Şeyhli 123 11 Şevket Demir ve diğerleri 583,06 m² 20,50 m² 2024/473 Samsun Ladik Şeyhli 121 57 Ahmet İzgi ve diğerleri 395,88 m² 9,57 m² 2024/474 Samsun Ladik Hasırcı 121 148 Kaya Erarslan ve diğerleri 931,05 m² 10,31 m² 2024/475 Samsun Ladik Sanayi 194 96 Mustafa Erarslan ve diğerlir 242,70 m² 60,06 m² 2024/476 Samsun Ladik Sanayi 195 68 İbrahim Erarslan ve diğerleri 859,80 m² 2024/477 Samsun Ladik Sanayi 195 67 Kaya Eraslan ve diğerleri 324,68 m² 20,50 m² 2024/478 Samsun Ladik Sanayi 49 2 Rafet Topal ve diğerleri 1.800 m² 2024/479 Samsun Ladik Hasırcı 116 123 Oktay Oğuz ve diğerleri 140,61 m² 15,50 m² 2024/480 Samsun Ladik Hasırcı 121 100 Şerif Yılmaz ve diğerleri 1.731,38 m² 14,03 m² 2024/481 Samsun Ladik Daldere 106 80 Bayram Gümüş ve diğerleri 209,63 m² 2024/482 Samsun Ladik Şeyhli 121 42 Osman Uyar ve diğerleri 518,34 m² 2024/483 Samsun Ladik Şeyhli 121 43 Dursun Gözütok 793,18 m² 2024/484 Samsun Ladik Şeyhli 121 66 Dursun Gözütok ve diğerleri 156,12 m² 10,66 m² 2024/485 Samsun Ladik Şeyhli 121 56 Gizem İzgi ve diğerleri 390,36 m² 52,53 m² 2024/486 Samsun Ladik Şeyhli 127 47 Saniye Uyar ve diğerleri 2.405,26 m² 20,50 m² 2024/487 Samsun Ladik Sanayi 15 66 Zafer Morkaya ve diğerleri 624,74 m² 35,40 m² 2024/488 Samsun Ladik Sanayi 15 65 Halil Oğlu Ahmet 6,52 m² 2024/489 Samsun Ladik Sanayi 15 71 Yıldız Tektaş ve diğerleri 192,31 m² 2024/490 Samsun Ladik Sanayi 15 72 Veysel Uğur ve diğerleri 3,89 m² 2024/491 Samsun Ladik Sanayi 15 109 Sevim Aydemir 1.031,34 m² 2024/492 Samsun Ladik Sanayi 15 110 Yakup Batur ve diğerleri 215,04 m² 2024/493 Samsun Ladik Hasırcı 116 127 Zeynep Duman ve diğerleri 63,10 m² 2024/494 Samsun Ladik Hasırcı 117 89 Yaşar Çal ve diğerleri 209,46 m² 2024/495 Samsun Ladik Hasırcı 121 93 Sema Şimşek ve diğerleri 1.244,35 m² 5,15 m² 2024/496 Samsun Ladik Hasırcı 121 105 Adem Bilgin ve diğerleri 291,04 m²

#ilangovtr Basın no ILN02120195