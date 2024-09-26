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Güncelleme Tarihi:

LADİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

LADİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 00:00

 

T.C. LADİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda malikleri ve nitelikleri bildirilen taşınmazın kamulaştırması maksadıyla kamulaştırma bedelinin tespit ve davacı kurum adına tescil talepli açılan dava Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sırasına kaydedilmiştir.

Davacı kurum tarafından ibraz edilen taşınmaza ait tapu kayıtları, kıymet takdir tutanakları, kamulaştırma ve kamu yararı olur kararları, satın alma prosedürüne ilişkin belgeler ile mahallinde yapılan keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporları her taşınmazın kendi dosyasında bulunmaktadır.

Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların hak sahiplerinin ve menfaati bulunan 3.kişilerin kamulaştırmanın iptali için idari yargıda veyahut maddi hataların düzeltilmesi için adli yargıda ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü aleyhine dava açabilecekleri kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği, kamulaştırma bedellerinin ise hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Ladik Şube Müdürlüğü nezdinde açtırılacak hesaplara ayrı ayrı yatırılacağı, davaya ve taşınmazın değerine ilişkim tüm bilgi ve belgelerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde dosyaya ibraz edilmesi gerektiği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16/09/2024

DOSYA NOİLİLÇEMAHALLEADAPARSELMALİKİRTİFAK ALANIPİLON YERİ
2024/19SamsunLadikMazlumoğlu 479Aydın Ayık ve diğerleri585,36 m² 
2024/20SamsunLadikMazlumoğlu 478Asuman Kaya ve diğerleri216,26 m² 
2024/21SamsunLadikMazlumoğlu 477Asiye Toktaş ve diğerleri381,66 m² 
2024/22SamsunLadikMazlumoğlu 476Aynur Sürekli ve diğerleri71,69 m²13,35 m²
2024/23SamsunLadikMazlumoğlu 475Fadime Duran ve diğerleri217,34 m²7,15 m²
2024/24SamsunLadikMazlumoğlu 474Fadime Duran ve diğerleri316,13 m² 
2024/25SamsunLadikMazlumoğlu 473Hasan Liv692,68 m² 
2024/26SamsunLadikMazlumoğlu 472Talip Ayık908,44 m²87,61 m²
2024/27SamsunLadikMazlumoğlu 471Aynur Sürekli ve diğerleri149,39 m² 
2024/28SamsunLadikMazlumoğlu 481Ali Sarıksız1.421,66 m²19,18 m²
2024/29SamsunLadikMazlumoğlu 489Leyla Aktaş ve diğerleri5,65 m² 
2024/30SamsunLadikMazlumoğlu 423Cevdet Anar ve diğerleri405,36 m²20,59 m²
2024/31SamsunLadikMazlumoğlu 421Emine Ayık ve diğerleri265,49 m²20,50 m²
2024/32SamsunLadikMazlumoğlu 420Aynur Sürekli ve diğerleri41,68 m² 
2024/33SamsunLadikMazlumoğlu 1025Ali Kavrar ve diğerleri480,96 m² 
2024/34SamsunLadikMazlumoğlu 1049Akkız Öner ve diğerleri807,75 m² 
2024/35SamsunLadikMazlumoğlu 569Fatih Mazlum ve diğerleri625,39 m²16,88 m²
2024/36SamsunLadikMazlumoğlu 566Abdullah Ayan ve diğerleri419,04 m² 
2024/37SamsunLadikMazlumoğlu 565Alişan Sanar ve diğerleri331,81 m² 
2024/38SamsunLadikMazlumoğlu 563Ali Kavrar ve diğerleri797,14 m²19,10 m²
2024/39SamsunLadikMazlumoğlu 564Ali Kavrar ve diğerleri945,62 m² 
2024/40SamsunLadikMazlumoğlu 579Savaş Yılmaz ve diğerleri290,91 m² 
2024/41SamsunLadikMazlumoğlu 580Arife Taş ve diğerleri277,94 m² 
2024/42SamsunLadikMazlumoğlu 596Şaban Sürekli ve diğerleri174,12 m² 
2024/43SamsunLadikMazlumoğlu 581Zeki Sonar ve diğerleri1,56 m² 
2024/44SamsunLadikMazlumoğlu 582Sedaket Tuynak ve diğerleri107,27 m²16,27 m²
2024/45SamsunLadikMazlumoğlu 583Sedaket Tuynak ve diğerleri173,05 m²2,91 m²
2024/46SamsunLadikMazlumoğlu 584Şaban Sürekli691,57 m² 
2024/47SamsunLadikMazlumoğlu 585Bahri Güler ve diğerleri1.375,80 m² 
2024/48SamsunLadikİsasofta11623Derya Ünal ve diğerleri745,49 m² 
2024/49SamsunLadikİsasofta11628Döndü Güler ve diğerleri669,76 m² 
2024/50SamsunLadikİsasofta11636Ali Dalyan ve diğerleri1.618,47 m²4,49 m²
2024/51SamsunLadikİsasofta11637Ali Irmak ve diğerleri737,96 m²14,69 m²
2024/52SamsunLadikKıranboğaz 566Asiye Çay ve diğerleri14,81 m² 
2024/53SamsunLadikKıranboğaz 994Ünal Irmak120,01 m² 
2024/54SamsunLadikKıranboğaz 992Ünal Irmak226,12 m² 
2024/55SamsunLadikKıranboğaz 564Seyit Ahmet Katmerlikaya132,63 m²0,83 m²
2024/56SamsunLadikKıranboğaz 563Ahmet Dilek ve diğerleri149,86 m²30,75 m²
2024/57SamsunLadikKıranboğaz 556Mehmet İlhan ve diğerleri233,86 m² 
2024/58SamsunLadikKıranboğaz 555Elfide Demirtaş ve diğerleri707,56 m² 
2024/59SamsunLadikKıranboğaz 541Mustafa Kıyak352,30 m² 
2024/60SamsunLadikKıranboğaz 540Ali Kıyak ve diğerleri138,60 m² 
2024/61SamsunLadikKıranboğaz 537Ali Kıyak ve diğerleri926,04 m²15,04 m²
2024/62SamsunLadikKıranboğaz 530İlhan Güçlü ve diğerleri270,60 m²19,85 m²
2024/63SamsunLadikKıranboğaz 529Arife Arı ve diğerleri592.76 m² 
2024/64SamsunLadikKıranboğaz 526Bahri Tuynak ve diğerleri29,93 m² 
2024/65SamsunLadikKıranboğaz 524Alaattin Ocak ve diğerleri540,59 m²15,35 m²
2024/66SamsunLadikKıranboğaz 517Cevat Vanlı ve diğerleri158,24 m² 
2024/67SamsunLadikKıranboğaz 516Mehmet İlhan ve diğerleri1,233,39 m² 
2024/68SamsunLadikKıranboğaz 515Mehmet İlhan ve diğerleri121,54 m²0,82 m²
2024/69SamsunLadikKıranboğaz 493Fikret Irmak ve diğerleri209,49 m² 
2024/70SamsunLadikKıranboğaz 471Gülahmet Kıran382,06 m² 
2024/71SamsunLadikKıranboğaz 472Mustafa Kıyak22,98 m² 
2024/72SamsunLadikKıranboğaz 470Ahmet Akar511,48 m²0,88 m²
2024/73SamsunLadikKıranboğaz 469Beratiye Sonar ve diğerleri415,19 m²19,61 m²
2024/74SamsunLadikKıranboğaz 468İkbal Akbaş ve diğerleri139,63 m² 
2024/75SamsunLadikKıranboğaz 406Beratiye Sonar ve diğerleri219,84 m² 
2024/76SamsunLadikKıranboğaz 405Beratiye Sonar ve diğerleri574,51 m²26,93 m²
2024/77SamsunLadikKıranboğaz 407İkbal Akbaş ve diğerleri10,04 m²29,47 m²
2024/78SamsunLadikKıranboğaz 399Arslan Çay ve diğerleri1.213,82 m²39,06 m²
2024/79SamsunLadikKıranboğaz 397Süleyman Çay816,12 m² 
2024/80SamsunLadikKıranboğaz 194Ayhan Çay ve diğerleri569,83 m²25,27 m²
2024/81SamsunLadikKıranboğaz 191Fatma İnan ve diğerleri512,37 m²17,63 m²
2024/82SamsunLadikKıranboğaz 180Gülfe Özkan1.007,03 m²20,35 m²
2024/83SamsunLadikKıranboğaz 181Fevzi Özkan ve diğerleri397,00 m²1,50 m²
2024/84SamsunLadikKıranboğaz 183Fevzi Özkan ve diğerleri446,86 m² 
2024/85SamsunLadikKıranboğaz 172Alim Özkan ve diğerleri157,22 m² 
2024/86SamsunLadikKıranboğaz 157Seyit Ahmet Özkan245,12 m²2,90 m²
2024/87SamsunLadikKıranboğaz 171Hanım Özmen ve diğerleri46,89 m²18,96 m²
2024/88SamsunLadikKıranboğaz 170Alim Özkan ve diğerleri166,92 m² 
2024/89SamsunLadikKıranboğaz 158Fevzi Özkan ve diğerleri278,89 m² 
2024/90SamsunLadikKıranboğaz 169Seyit Ahmet Özkan153,95 m² 
2024/91SamsunLadikHasırcı11759Aliye Atay ve diğerleri103,75 m²6,09 m²
2024/92SamsunLadikHasırcı11715Aliye Atay ve diğerleri889,19 m² 
2024/93SamsunLadikHasırcı11714Mahmut Coşkun573,34 m² 
2024/94SamsunLadikHasırcı11713Asiye Bilgi ve diğerleri311,13 m²18,52 m²
2024/95SamsunLadikHasırcı11728Arife Kurnaz ve diğerleri208,75 m²18,69 m²
2024/96SamsunLadikHasırcı11736Fethi Sevinç ve diğerleri954,18 m² 
2024/97SamsunLadikHasırcı11744Aleyna Sevinç ve diğerleri187,58 m² 
2024/98SamsunLadikHasırcı11745Mevlüde Ömür ve diğerleri289,62 m² 
2024/99SamsunLadikHasırcı11756Ahmet Sevinç ve diğerleri148,00 m² 
2024/100SamsunLadikHasırcı11755Dursun Kabuğ100,95 m²6,21 m²
2024/101SamsunLadikHasırcı11758İsa Ömür ve diğerleri830,22 m²4,19 m²
2024/102SamsunLadikAşağıgölyazı 1001Erdal Çay370,65 m²14,56 m²
2024/103SamsunLadikAşağıgölyazı 985Cafer Güleç ve diğerleri276,54 m² 
2024/104SamsunLadikAşağıgölyazı 986Aynur Çalışkan ve diğerleri892,84 m² 
2024/105SamsunLadikAşağıgölyazı 987Alime Sancı ve diğerleri142,80 m² 
2024/106SamsunLadikAşağıgölyazı 984Kaya Bağdatlı ve diğerleri216,90 m²20,50 m²
2024/107SamsunLadikAşağıgölyazı 983Hüseyin Bağdatlı ve diğerleri290,58 m² 
2024/108SamsunLadikAşağıgölyazı 982İlhami Şimşek ve diğerleri659,64 m² 
2024/109SamsunLadikAşağıgölyazı 958Ayfer Kıllı ve diğerleri529,69 m² 
2024/110SamsunLadikAşağıgölyazı 957Ayfer Kıllı ve diğerleri557,04 m² 
2024/111SamsunLadikAşağıgölyazı 949Birol Şimşek288,43 m²19,18 m²
2024/112SamsunLadikAşağıgölyazı 951Arif Uzun ve diğerleri80,80 m²2,72 m²
2024/113SamsunLadikAşağıgölyazı 940Arif Uzun ve diğerleri802,09 m² 
2024/114SamsunLadikAşağıgölyazı 901İbrahim Hançer805,42 m²13,69 m²
2024/115SamsunLadikAşağıgölyazı 897Cemal Hançer ve diğerleri442,66 m²18,73 m²
2024/116SamsunLadikAşağıgölyazı 903Bekir Alpaydın790,37 m²4,79 m²
2024/117SamsunLadikAşağıgölyazı 1275Arif Hançer ve diğerleri745,14 m² 
2024/118SamsunLadikAşağıgölyazı 905Koray Çamur ve diğerleri310,72 m²8,67 m²
2024/119SamsunLadikAşağıgölyazı 906Recep Hançer932,46 m²40,95 m²
2024/120SamsunLadikAşağıgölyazı 881Ertan Hançer ve diğerleri1,72 m²12,48 m²
2024/121SamsunLadikAşağıgölyazı 880Nuh Ergüden1.633,17 m² 
2024/122SamsunLadikAşağıgölyazı 1285Halil Akdemir ve diğeleri733,23 m² 
2024/123SamsunLadikTatlıcak 445Mehmet Coşkun29,86 m² 
2024/124SamsunLadikTatlıcak 444Hilal Bektaş ve diğerleri977,49 m²19,18 m²
2024/125SamsunLadikTatlıcak 442Aliye Akdemir ve diğerleri290,04 m²6,56 m²
2024/126SamsunLadikTatlıcak 441Feride Çalışkan ve diğerleri199,21 m²12,61 m²
2024/127SamsunLadikTatlıcak 440Fatma Mutaf ve diğerleri321,54 m² 
2024/128SamsunLadikTatlıcak 439Gülahmet Pekdemir164,79 m² 
2024/129SamsunLadikTatlıcak 438Apdullah Akdemir ve diğerleri348,12 m² 
2024/130SamsunLadikTatlıcak 433Ahmet Erkul ve diğerleri246,59 m²2,91 m²
2024/131SamsunLadikTatlıcak 432Hikmet Akdemir ve diğerleri605,56 m²17,59 m²
2024/132SamsunLadikTatlıcak 431Kemal Akdemir374,26 m² 
2024/133SamsunLadikTatlıcak 430Ayşe Batur ve diğerleri249,03 m² 
2024/134SamsunLadikTatlıcak 429Emine Akdemir206,71 m² 
2024/135SamsunLadikTatlıcak 427Gülahmet Akdemir ve diğerleri439,30 m² 
2024/136SamsunLadikTatlıcak 424Duygu Özler ve diğerleri730,46 m² 
2024/137SamsunLadikTatlıcak 425Sami Erkul132,26 m² 
2024/138SamsunLadikTatlıcak 419Ayşe Tamtürk ve diğerleri144,82 m²12,00 m²
2024/139SamsunLadikTatlıcak 418Fatma Yaman ve diğerleri319,78 m²12,71 m²
2024/140SamsunLadikTatlıcak 417Adem Karakaya ve diğerleri401,76 m² 
2024/141SamsunLadikTatlıcak 415Mustafa Tamtürk453,04 m² 
2024/142SamsunLadikTatlıcak 286Ayhan Ayal512,28 m² 
2024/143SamsunLadikTatlıcak 287Ahmet Sağut ve diğerleri2.675,18 m² 
2024/144SamsunLadikTatlıcak 289Süleyman Pekdemir ve diğerleri261,02 m² 
2024/145SamsunLadikTatlıcak 317Aslan Akdemir ve diğerleri787,31 m² 
2024/146SamsunLadikTatlıcak 1457Firdevs Ömür ve diğerleri40,01 m²19,35 m²
2024/147SamsunLadikTatlıcak 218Barış Çoşkun ve diğerleri586,89 m² 
2024/148SamsunLadikTatlıcak 231Fatma Tiryaki ve diğerleri1.038,34 m² 
2024/149SamsunLadikTatlıcak 232Fatma Tiryaki ve diğerleri484,11 m² 
2024/159SamsunLadikMazlumoğlu 425Şerif Taytak ve diğerleri502,22 m² 
2024/160SamsunLadikMazlumoğlu 1006Ayhan Mazlum ve diğerleri78,45 m² 
2024/161SamsunLadikMazlumoğlu 422Adem Anar ve diğerleri535,08 m² 
2024/162SamsunLadikMazlumoğlu 568Emine Yılmaz ve diğerleri608,78 m²2,29 m²
2024/163SamsunLadikİsasofta11616Feride Tatan18,69 m² 
2024/164SamsunLadikİsasofta11627Hacer Dalyan ve diğerleri491,06 m² 
2024/165SamsunLadikKıranboğaz 539Şükrü Kubilay276,32 m²5,45 m²
2024/166SamsunLadikKıranboğaz 525Ahmet Üstün777,46 m² 
2024/167SamsunLadikKıranboğaz 168Abdullah Dilek ve diğerleri1.047,47 m² 
2024/168SamsunLadikKıranboğaz 164Abdullah Dilek ve diğerleri872,13 m² 
2024/169SamsunLadikKıranboğaz 536Ahmet Kıyak ve diğerleri820,05 m²2,01 m²
2024/170SamsunLadikKıranboğaz 396Emine Arıkan ve diğerleri98,10 m² 
2024/171SamsunLadikKıranboğaz 388Gülhanım Çay ve diğerleri1.385,79 m² 
2024/172SamsunLadikKıranboğaz 192Afiyet Hançer ve diğerleri714,85 m² 
2024/173SamsunLadikKıranboğaz 182İlhan Çay ve diğerleri1.022,97 m² 
2024/174SamsunLadikAşağıgölyazı 961Adil Çandır ve diğerleri398,53 m²23,27 m²
2024/175SamsunLadikAşağıgölyazı 952Alaaddin Kırbıyık58,49 m² 
2024/176SamsunLadikAşağıgölyazı 939Zarife Acar11,22 m² 
2024/177SamsunLadikAşağıgölyazı 941Kezban Dinç259,39 m² 
2024/178SamsunLadikAşağıgölyazı 898Ahmet Şimşek ve diğerleri31,11 m² 
2024/179SamsunLadikAşağıgölyazı 1283Hanife Eren ve diğerleri512,16 m²5,09 m²
2024/180SamsunLadikAşağıgölyazı 1284Hanife Eren ve diğerleri392,46 m²14,09 m²
2024/181SamsunLadikAşağıgölyazı 994Ahmet Çandır ve diğerleri2.614,56 m² 
2024/182SamsunLadikAşağıgölyazı 968Ahmet Çandır ve diğerleri1.036,22 m² 
2024/183SamsunLadikAşağıgölyazı 950Elif Köl ve diğerleri1.393,94 m20,54 m²
2024/184SamsunLadikTatlıcak 443Arzu Sarp ve diğerleri1.019,58 m² 
2024/185SamsunLadikTatlıcak 434Ahmet Erarslan ve diğerleri377,93 m² 
2024/187SamsunLadikTatlıcak 426Ali Akdemir ve diğerleri745,77 m²20,50 m²
2024/188SamsunLadikTatlıcak 292Ahmet Sağlam ve diğerleri556,58 m²34,34 m²
2024/189SamsunLadikTatlıcak 310Ahmet Pekdemir ve diğerleri1.021,50 m² 
2024/190SamsunLadikTatlıcak 252Ahmet Pekdemir ve diğerleri416,56 m² 
2024/192SamsunLadikTatlıcak 230Adnan Çoşkun ve diğerleri579,58 m² 
2024/193SamsunLadikTatlıcak 428Aydın Ayal ve diğerleri367,58 m² 
2024/194SamsunLadikTatlıcak 421Durgül Tamtürk ve diğerleri575,97 m² 
2024/195SamsunLadikTatlıcak 285Adem Salur ve diğerleri1.242,95 m²43,30 m²
2024/196SamsunLadikTatlıcak 290Afiyet Akdemir ve diğerleri150,39 m² 
2024/197SamsunLadikTatlıcak 291Afiyet Akdemir ve diğerleri1.648,44 m² 
2024/198SamsunLadikTatlıcak 313Ayhan Ayal ve diğerleri263,51 m² 
2024/199SamsunLadikTatlıcak 314Ayhan Ayal ve diğerleri201,91 m²10,48 m²
2024/200SamsunLadikTatlıcak 315Nami Ayal ve diğerleri184,62 m² 
2024/201SamsunLadikTatlıcak 316Aydın Ayal ve diğerleri230,69 m² 
2024/202SamsunLadikTatlıcak 1377Ayhan Eraslan ve diğerleri381,87 m² 
2024/203SamsunLadikHasırcı11719Arslan Oğuz ve diğerleri580,63 m²25,04 m²
2024/204SamsunLadikHasırcı11757Arslan Oğuz ve diğerleri51,46 m²4.00 m²
2024/205SamsunLadikHasırcı11730Banu Alaçam ve diğerleri304,82 m² 
2024/206SamsunLadikHasırcı11717Ahmet Oğuz ve diğerleri1.273,01 m² 
2024/207SamsunLadikHasırcı11718Ahmet Oğuz ve diğerleri35,63 m²

#ilangovtr Basın no ILN02095236