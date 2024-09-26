LADİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
T.C. LADİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda malikleri ve nitelikleri bildirilen taşınmazın kamulaştırması maksadıyla kamulaştırma bedelinin tespit ve davacı kurum adına tescil talepli açılan dava Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sırasına kaydedilmiştir.
Davacı kurum tarafından ibraz edilen taşınmaza ait tapu kayıtları, kıymet takdir tutanakları, kamulaştırma ve kamu yararı olur kararları, satın alma prosedürüne ilişkin belgeler ile mahallinde yapılan keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporları her taşınmazın kendi dosyasında bulunmaktadır.
Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların hak sahiplerinin ve menfaati bulunan 3.kişilerin kamulaştırmanın iptali için idari yargıda veyahut maddi hataların düzeltilmesi için adli yargıda ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü aleyhine dava açabilecekleri kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği, kamulaştırma bedellerinin ise hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Ladik Şube Müdürlüğü nezdinde açtırılacak hesaplara ayrı ayrı yatırılacağı, davaya ve taşınmazın değerine ilişkim tüm bilgi ve belgelerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde dosyaya ibraz edilmesi gerektiği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16/09/2024
|DOSYA NO
|İL
|İLÇE
|MAHALLE
|ADA
|PARSEL
|MALİK
|İRTİFAK ALANI
|PİLON YERİ
|2024/19
|Samsun
|Ladik
|Mazlumoğlu
|479
|Aydın Ayık ve diğerleri
|585,36 m²
|2024/20
|Samsun
|Ladik
|Mazlumoğlu
|478
|Asuman Kaya ve diğerleri
|216,26 m²
|2024/21
|Samsun
|Ladik
|Mazlumoğlu
|477
|Asiye Toktaş ve diğerleri
|381,66 m²
|2024/22
|Samsun
|Ladik
|Mazlumoğlu
|476
|Aynur Sürekli ve diğerleri
|71,69 m²
|13,35 m²
|2024/23
|Samsun
|Ladik
|Mazlumoğlu
|475
|Fadime Duran ve diğerleri
|217,34 m²
|7,15 m²
|2024/24
|Samsun
|Ladik
|Mazlumoğlu
|474
|Fadime Duran ve diğerleri
|316,13 m²
|2024/25
|Samsun
|Ladik
|Mazlumoğlu
|473
|Hasan Liv
|692,68 m²
|2024/26
|Samsun
|Ladik
|Mazlumoğlu
|472
|Talip Ayık
|908,44 m²
|87,61 m²
|2024/27
|Samsun
|Ladik
|Mazlumoğlu
|471
|Aynur Sürekli ve diğerleri
|149,39 m²
|2024/28
|Samsun
|Ladik
|Mazlumoğlu
|481
|Ali Sarıksız
|1.421,66 m²
|19,18 m²
|2024/29
|Samsun
|Ladik
|Mazlumoğlu
|489
|Leyla Aktaş ve diğerleri
|5,65 m²
|2024/30
|Samsun
|Ladik
|Mazlumoğlu
|423
|Cevdet Anar ve diğerleri
|405,36 m²
|20,59 m²
|2024/31
|Samsun
|Ladik
|Mazlumoğlu
|421
|Emine Ayık ve diğerleri
|265,49 m²
|20,50 m²
|2024/32
|Samsun
|Ladik
|Mazlumoğlu
|420
|Aynur Sürekli ve diğerleri
|41,68 m²
|2024/33
|Samsun
|Ladik
|Mazlumoğlu
|1025
|Ali Kavrar ve diğerleri
|480,96 m²
|2024/34
|Samsun
|Ladik
|Mazlumoğlu
|1049
|Akkız Öner ve diğerleri
|807,75 m²
|2024/35
|Samsun
|Ladik
|Mazlumoğlu
|569
|Fatih Mazlum ve diğerleri
|625,39 m²
|16,88 m²
|2024/36
|Samsun
|Ladik
|Mazlumoğlu
|566
|Abdullah Ayan ve diğerleri
|419,04 m²
|2024/37
|Samsun
|Ladik
|Mazlumoğlu
|565
|Alişan Sanar ve diğerleri
|331,81 m²
|2024/38
|Samsun
|Ladik
|Mazlumoğlu
|563
|Ali Kavrar ve diğerleri
|797,14 m²
|19,10 m²
|2024/39
|Samsun
|Ladik
|Mazlumoğlu
|564
|Ali Kavrar ve diğerleri
|945,62 m²
|2024/40
|Samsun
|Ladik
|Mazlumoğlu
|579
|Savaş Yılmaz ve diğerleri
|290,91 m²
|2024/41
|Samsun
|Ladik
|Mazlumoğlu
|580
|Arife Taş ve diğerleri
|277,94 m²
|2024/42
|Samsun
|Ladik
|Mazlumoğlu
|596
|Şaban Sürekli ve diğerleri
|174,12 m²
|2024/43
|Samsun
|Ladik
|Mazlumoğlu
|581
|Zeki Sonar ve diğerleri
|1,56 m²
|2024/44
|Samsun
|Ladik
|Mazlumoğlu
|582
|Sedaket Tuynak ve diğerleri
|107,27 m²
|16,27 m²
|2024/45
|Samsun
|Ladik
|Mazlumoğlu
|583
|Sedaket Tuynak ve diğerleri
|173,05 m²
|2,91 m²
|2024/46
|Samsun
|Ladik
|Mazlumoğlu
|584
|Şaban Sürekli
|691,57 m²
|2024/47
|Samsun
|Ladik
|Mazlumoğlu
|585
|Bahri Güler ve diğerleri
|1.375,80 m²
|2024/48
|Samsun
|Ladik
|İsasofta
|116
|23
|Derya Ünal ve diğerleri
|745,49 m²
|2024/49
|Samsun
|Ladik
|İsasofta
|116
|28
|Döndü Güler ve diğerleri
|669,76 m²
|2024/50
|Samsun
|Ladik
|İsasofta
|116
|36
|Ali Dalyan ve diğerleri
|1.618,47 m²
|4,49 m²
|2024/51
|Samsun
|Ladik
|İsasofta
|116
|37
|Ali Irmak ve diğerleri
|737,96 m²
|14,69 m²
|2024/52
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|566
|Asiye Çay ve diğerleri
|14,81 m²
|2024/53
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|994
|Ünal Irmak
|120,01 m²
|2024/54
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|992
|Ünal Irmak
|226,12 m²
|2024/55
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|564
|Seyit Ahmet Katmerlikaya
|132,63 m²
|0,83 m²
|2024/56
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|563
|Ahmet Dilek ve diğerleri
|149,86 m²
|30,75 m²
|2024/57
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|556
|Mehmet İlhan ve diğerleri
|233,86 m²
|2024/58
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|555
|Elfide Demirtaş ve diğerleri
|707,56 m²
|2024/59
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|541
|Mustafa Kıyak
|352,30 m²
|2024/60
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|540
|Ali Kıyak ve diğerleri
|138,60 m²
|2024/61
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|537
|Ali Kıyak ve diğerleri
|926,04 m²
|15,04 m²
|2024/62
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|530
|İlhan Güçlü ve diğerleri
|270,60 m²
|19,85 m²
|2024/63
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|529
|Arife Arı ve diğerleri
|592.76 m²
|2024/64
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|526
|Bahri Tuynak ve diğerleri
|29,93 m²
|2024/65
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|524
|Alaattin Ocak ve diğerleri
|540,59 m²
|15,35 m²
|2024/66
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|517
|Cevat Vanlı ve diğerleri
|158,24 m²
|2024/67
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|516
|Mehmet İlhan ve diğerleri
|1,233,39 m²
|2024/68
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|515
|Mehmet İlhan ve diğerleri
|121,54 m²
|0,82 m²
|2024/69
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|493
|Fikret Irmak ve diğerleri
|209,49 m²
|2024/70
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|471
|Gülahmet Kıran
|382,06 m²
|2024/71
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|472
|Mustafa Kıyak
|22,98 m²
|2024/72
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|470
|Ahmet Akar
|511,48 m²
|0,88 m²
|2024/73
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|469
|Beratiye Sonar ve diğerleri
|415,19 m²
|19,61 m²
|2024/74
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|468
|İkbal Akbaş ve diğerleri
|139,63 m²
|2024/75
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|406
|Beratiye Sonar ve diğerleri
|219,84 m²
|2024/76
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|405
|Beratiye Sonar ve diğerleri
|574,51 m²
|26,93 m²
|2024/77
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|407
|İkbal Akbaş ve diğerleri
|10,04 m²
|29,47 m²
|2024/78
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|399
|Arslan Çay ve diğerleri
|1.213,82 m²
|39,06 m²
|2024/79
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|397
|Süleyman Çay
|816,12 m²
|2024/80
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|194
|Ayhan Çay ve diğerleri
|569,83 m²
|25,27 m²
|2024/81
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|191
|Fatma İnan ve diğerleri
|512,37 m²
|17,63 m²
|2024/82
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|180
|Gülfe Özkan
|1.007,03 m²
|20,35 m²
|2024/83
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|181
|Fevzi Özkan ve diğerleri
|397,00 m²
|1,50 m²
|2024/84
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|183
|Fevzi Özkan ve diğerleri
|446,86 m²
|2024/85
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|172
|Alim Özkan ve diğerleri
|157,22 m²
|2024/86
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|157
|Seyit Ahmet Özkan
|245,12 m²
|2,90 m²
|2024/87
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|171
|Hanım Özmen ve diğerleri
|46,89 m²
|18,96 m²
|2024/88
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|170
|Alim Özkan ve diğerleri
|166,92 m²
|2024/89
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|158
|Fevzi Özkan ve diğerleri
|278,89 m²
|2024/90
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|169
|Seyit Ahmet Özkan
|153,95 m²
|2024/91
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|117
|59
|Aliye Atay ve diğerleri
|103,75 m²
|6,09 m²
|2024/92
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|117
|15
|Aliye Atay ve diğerleri
|889,19 m²
|2024/93
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|117
|14
|Mahmut Coşkun
|573,34 m²
|2024/94
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|117
|13
|Asiye Bilgi ve diğerleri
|311,13 m²
|18,52 m²
|2024/95
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|117
|28
|Arife Kurnaz ve diğerleri
|208,75 m²
|18,69 m²
|2024/96
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|117
|36
|Fethi Sevinç ve diğerleri
|954,18 m²
|2024/97
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|117
|44
|Aleyna Sevinç ve diğerleri
|187,58 m²
|2024/98
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|117
|45
|Mevlüde Ömür ve diğerleri
|289,62 m²
|2024/99
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|117
|56
|Ahmet Sevinç ve diğerleri
|148,00 m²
|2024/100
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|117
|55
|Dursun Kabuğ
|100,95 m²
|6,21 m²
|2024/101
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|117
|58
|İsa Ömür ve diğerleri
|830,22 m²
|4,19 m²
|2024/102
|Samsun
|Ladik
|Aşağıgölyazı
|1001
|Erdal Çay
|370,65 m²
|14,56 m²
|2024/103
|Samsun
|Ladik
|Aşağıgölyazı
|985
|Cafer Güleç ve diğerleri
|276,54 m²
|2024/104
|Samsun
|Ladik
|Aşağıgölyazı
|986
|Aynur Çalışkan ve diğerleri
|892,84 m²
|2024/105
|Samsun
|Ladik
|Aşağıgölyazı
|987
|Alime Sancı ve diğerleri
|142,80 m²
|2024/106
|Samsun
|Ladik
|Aşağıgölyazı
|984
|Kaya Bağdatlı ve diğerleri
|216,90 m²
|20,50 m²
|2024/107
|Samsun
|Ladik
|Aşağıgölyazı
|983
|Hüseyin Bağdatlı ve diğerleri
|290,58 m²
|2024/108
|Samsun
|Ladik
|Aşağıgölyazı
|982
|İlhami Şimşek ve diğerleri
|659,64 m²
|2024/109
|Samsun
|Ladik
|Aşağıgölyazı
|958
|Ayfer Kıllı ve diğerleri
|529,69 m²
|2024/110
|Samsun
|Ladik
|Aşağıgölyazı
|957
|Ayfer Kıllı ve diğerleri
|557,04 m²
|2024/111
|Samsun
|Ladik
|Aşağıgölyazı
|949
|Birol Şimşek
|288,43 m²
|19,18 m²
|2024/112
|Samsun
|Ladik
|Aşağıgölyazı
|951
|Arif Uzun ve diğerleri
|80,80 m²
|2,72 m²
|2024/113
|Samsun
|Ladik
|Aşağıgölyazı
|940
|Arif Uzun ve diğerleri
|802,09 m²
|2024/114
|Samsun
|Ladik
|Aşağıgölyazı
|901
|İbrahim Hançer
|805,42 m²
|13,69 m²
|2024/115
|Samsun
|Ladik
|Aşağıgölyazı
|897
|Cemal Hançer ve diğerleri
|442,66 m²
|18,73 m²
|2024/116
|Samsun
|Ladik
|Aşağıgölyazı
|903
|Bekir Alpaydın
|790,37 m²
|4,79 m²
|2024/117
|Samsun
|Ladik
|Aşağıgölyazı
|1275
|Arif Hançer ve diğerleri
|745,14 m²
|2024/118
|Samsun
|Ladik
|Aşağıgölyazı
|905
|Koray Çamur ve diğerleri
|310,72 m²
|8,67 m²
|2024/119
|Samsun
|Ladik
|Aşağıgölyazı
|906
|Recep Hançer
|932,46 m²
|40,95 m²
|2024/120
|Samsun
|Ladik
|Aşağıgölyazı
|881
|Ertan Hançer ve diğerleri
|1,72 m²
|12,48 m²
|2024/121
|Samsun
|Ladik
|Aşağıgölyazı
|880
|Nuh Ergüden
|1.633,17 m²
|2024/122
|Samsun
|Ladik
|Aşağıgölyazı
|1285
|Halil Akdemir ve diğeleri
|733,23 m²
|2024/123
|Samsun
|Ladik
|Tatlıcak
|445
|Mehmet Coşkun
|29,86 m²
|2024/124
|Samsun
|Ladik
|Tatlıcak
|444
|Hilal Bektaş ve diğerleri
|977,49 m²
|19,18 m²
|2024/125
|Samsun
|Ladik
|Tatlıcak
|442
|Aliye Akdemir ve diğerleri
|290,04 m²
|6,56 m²
|2024/126
|Samsun
|Ladik
|Tatlıcak
|441
|Feride Çalışkan ve diğerleri
|199,21 m²
|12,61 m²
|2024/127
|Samsun
|Ladik
|Tatlıcak
|440
|Fatma Mutaf ve diğerleri
|321,54 m²
|2024/128
|Samsun
|Ladik
|Tatlıcak
|439
|Gülahmet Pekdemir
|164,79 m²
|2024/129
|Samsun
|Ladik
|Tatlıcak
|438
|Apdullah Akdemir ve diğerleri
|348,12 m²
|2024/130
|Samsun
|Ladik
|Tatlıcak
|433
|Ahmet Erkul ve diğerleri
|246,59 m²
|2,91 m²
|2024/131
|Samsun
|Ladik
|Tatlıcak
|432
|Hikmet Akdemir ve diğerleri
|605,56 m²
|17,59 m²
|2024/132
|Samsun
|Ladik
|Tatlıcak
|431
|Kemal Akdemir
|374,26 m²
|2024/133
|Samsun
|Ladik
|Tatlıcak
|430
|Ayşe Batur ve diğerleri
|249,03 m²
|2024/134
|Samsun
|Ladik
|Tatlıcak
|429
|Emine Akdemir
|206,71 m²
|2024/135
|Samsun
|Ladik
|Tatlıcak
|427
|Gülahmet Akdemir ve diğerleri
|439,30 m²
|2024/136
|Samsun
|Ladik
|Tatlıcak
|424
|Duygu Özler ve diğerleri
|730,46 m²
|2024/137
|Samsun
|Ladik
|Tatlıcak
|425
|Sami Erkul
|132,26 m²
|2024/138
|Samsun
|Ladik
|Tatlıcak
|419
|Ayşe Tamtürk ve diğerleri
|144,82 m²
|12,00 m²
|2024/139
|Samsun
|Ladik
|Tatlıcak
|418
|Fatma Yaman ve diğerleri
|319,78 m²
|12,71 m²
|2024/140
|Samsun
|Ladik
|Tatlıcak
|417
|Adem Karakaya ve diğerleri
|401,76 m²
|2024/141
|Samsun
|Ladik
|Tatlıcak
|415
|Mustafa Tamtürk
|453,04 m²
|2024/142
|Samsun
|Ladik
|Tatlıcak
|286
|Ayhan Ayal
|512,28 m²
|2024/143
|Samsun
|Ladik
|Tatlıcak
|287
|Ahmet Sağut ve diğerleri
|2.675,18 m²
|2024/144
|Samsun
|Ladik
|Tatlıcak
|289
|Süleyman Pekdemir ve diğerleri
|261,02 m²
|2024/145
|Samsun
|Ladik
|Tatlıcak
|317
|Aslan Akdemir ve diğerleri
|787,31 m²
|2024/146
|Samsun
|Ladik
|Tatlıcak
|1457
|Firdevs Ömür ve diğerleri
|40,01 m²
|19,35 m²
|2024/147
|Samsun
|Ladik
|Tatlıcak
|218
|Barış Çoşkun ve diğerleri
|586,89 m²
|2024/148
|Samsun
|Ladik
|Tatlıcak
|231
|Fatma Tiryaki ve diğerleri
|1.038,34 m²
|2024/149
|Samsun
|Ladik
|Tatlıcak
|232
|Fatma Tiryaki ve diğerleri
|484,11 m²
|2024/159
|Samsun
|Ladik
|Mazlumoğlu
|425
|Şerif Taytak ve diğerleri
|502,22 m²
|2024/160
|Samsun
|Ladik
|Mazlumoğlu
|1006
|Ayhan Mazlum ve diğerleri
|78,45 m²
|2024/161
|Samsun
|Ladik
|Mazlumoğlu
|422
|Adem Anar ve diğerleri
|535,08 m²
|2024/162
|Samsun
|Ladik
|Mazlumoğlu
|568
|Emine Yılmaz ve diğerleri
|608,78 m²
|2,29 m²
|2024/163
|Samsun
|Ladik
|İsasofta
|116
|16
|Feride Tatan
|18,69 m²
|2024/164
|Samsun
|Ladik
|İsasofta
|116
|27
|Hacer Dalyan ve diğerleri
|491,06 m²
|2024/165
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|539
|Şükrü Kubilay
|276,32 m²
|5,45 m²
|2024/166
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|525
|Ahmet Üstün
|777,46 m²
|2024/167
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|168
|Abdullah Dilek ve diğerleri
|1.047,47 m²
|2024/168
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|164
|Abdullah Dilek ve diğerleri
|872,13 m²
|2024/169
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|536
|Ahmet Kıyak ve diğerleri
|820,05 m²
|2,01 m²
|2024/170
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|396
|Emine Arıkan ve diğerleri
|98,10 m²
|2024/171
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|388
|Gülhanım Çay ve diğerleri
|1.385,79 m²
|2024/172
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|192
|Afiyet Hançer ve diğerleri
|714,85 m²
|2024/173
|Samsun
|Ladik
|Kıranboğaz
|182
|İlhan Çay ve diğerleri
|1.022,97 m²
|2024/174
|Samsun
|Ladik
|Aşağıgölyazı
|961
|Adil Çandır ve diğerleri
|398,53 m²
|23,27 m²
|2024/175
|Samsun
|Ladik
|Aşağıgölyazı
|952
|Alaaddin Kırbıyık
|58,49 m²
|2024/176
|Samsun
|Ladik
|Aşağıgölyazı
|939
|Zarife Acar
|11,22 m²
|2024/177
|Samsun
|Ladik
|Aşağıgölyazı
|941
|Kezban Dinç
|259,39 m²
|2024/178
|Samsun
|Ladik
|Aşağıgölyazı
|898
|Ahmet Şimşek ve diğerleri
|31,11 m²
|2024/179
|Samsun
|Ladik
|Aşağıgölyazı
|1283
|Hanife Eren ve diğerleri
|512,16 m²
|5,09 m²
|2024/180
|Samsun
|Ladik
|Aşağıgölyazı
|1284
|Hanife Eren ve diğerleri
|392,46 m²
|14,09 m²
|2024/181
|Samsun
|Ladik
|Aşağıgölyazı
|994
|Ahmet Çandır ve diğerleri
|2.614,56 m²
|2024/182
|Samsun
|Ladik
|Aşağıgölyazı
|968
|Ahmet Çandır ve diğerleri
|1.036,22 m²
|2024/183
|Samsun
|Ladik
|Aşağıgölyazı
|950
|Elif Köl ve diğerleri
|1.393,94 m
|20,54 m²
|2024/184
|Samsun
|Ladik
|Tatlıcak
|443
|Arzu Sarp ve diğerleri
|1.019,58 m²
|2024/185
|Samsun
|Ladik
|Tatlıcak
|434
|Ahmet Erarslan ve diğerleri
|377,93 m²
|2024/187
|Samsun
|Ladik
|Tatlıcak
|426
|Ali Akdemir ve diğerleri
|745,77 m²
|20,50 m²
|2024/188
|Samsun
|Ladik
|Tatlıcak
|292
|Ahmet Sağlam ve diğerleri
|556,58 m²
|34,34 m²
|2024/189
|Samsun
|Ladik
|Tatlıcak
|310
|Ahmet Pekdemir ve diğerleri
|1.021,50 m²
|2024/190
|Samsun
|Ladik
|Tatlıcak
|252
|Ahmet Pekdemir ve diğerleri
|416,56 m²
|2024/192
|Samsun
|Ladik
|Tatlıcak
|230
|Adnan Çoşkun ve diğerleri
|579,58 m²
|2024/193
|Samsun
|Ladik
|Tatlıcak
|428
|Aydın Ayal ve diğerleri
|367,58 m²
|2024/194
|Samsun
|Ladik
|Tatlıcak
|421
|Durgül Tamtürk ve diğerleri
|575,97 m²
|2024/195
|Samsun
|Ladik
|Tatlıcak
|285
|Adem Salur ve diğerleri
|1.242,95 m²
|43,30 m²
|2024/196
|Samsun
|Ladik
|Tatlıcak
|290
|Afiyet Akdemir ve diğerleri
|150,39 m²
|2024/197
|Samsun
|Ladik
|Tatlıcak
|291
|Afiyet Akdemir ve diğerleri
|1.648,44 m²
|2024/198
|Samsun
|Ladik
|Tatlıcak
|313
|Ayhan Ayal ve diğerleri
|263,51 m²
|2024/199
|Samsun
|Ladik
|Tatlıcak
|314
|Ayhan Ayal ve diğerleri
|201,91 m²
|10,48 m²
|2024/200
|Samsun
|Ladik
|Tatlıcak
|315
|Nami Ayal ve diğerleri
|184,62 m²
|2024/201
|Samsun
|Ladik
|Tatlıcak
|316
|Aydın Ayal ve diğerleri
|230,69 m²
|2024/202
|Samsun
|Ladik
|Tatlıcak
|1377
|Ayhan Eraslan ve diğerleri
|381,87 m²
|2024/203
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|117
|19
|Arslan Oğuz ve diğerleri
|580,63 m²
|25,04 m²
|2024/204
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|117
|57
|Arslan Oğuz ve diğerleri
|51,46 m²
|4.00 m²
|2024/205
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|117
|30
|Banu Alaçam ve diğerleri
|304,82 m²
|2024/206
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|117
|17
|Ahmet Oğuz ve diğerleri
|1.273,01 m²
|2024/207
|Samsun
|Ladik
|Hasırcı
|117
|18
|Ahmet Oğuz ve diğerleri
|35,63 m²
#ilangovtr Basın no ILN02095236