LADİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. LADİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda malikleri ve nitelikleri bildirilen taşınmazın kamulaştırması maksadıyla kamulaştırma bedelinin tespit ve davacı kurum adına tescil talepli açılan dava Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sırasına kaydedilmiştir.



Davacı kurum tarafından ibraz edilen taşınmaza ait tapu kayıtları, kıymet takdir tutanakları, kamulaştırma ve kamu yararı olur kararları, satın alma prosedürüne ilişkin belgeler ile mahallinde yapılan keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporları her taşınmazın kendi dosyasında bulunmaktadır.



Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların hak sahiplerinin ve menfaati bulunan 3.kişilerin kamulaştırmanın iptali için idari yargıda veyahut maddi hataların düzeltilmesi için adli yargıda ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü aleyhine dava açabilecekleri kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği, kamulaştırma bedellerinin ise hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Ladik Şube Müdürlüğü nezdinde açtırılacak hesaplara ayrı ayrı yatırılacağı, davaya ve taşınmazın değerine ilişkim tüm bilgi ve belgelerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde dosyaya ibraz edilmesi gerektiği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16/09/2024

DOSYA NO İL İLÇE MAHALLE ADA PARSEL MALİK İRTİFAK ALANI PİLON YERİ 2024/19 Samsun Ladik Mazlumoğlu 479 Aydın Ayık ve diğerleri 585,36 m² 2024/20 Samsun Ladik Mazlumoğlu 478 Asuman Kaya ve diğerleri 216,26 m² 2024/21 Samsun Ladik Mazlumoğlu 477 Asiye Toktaş ve diğerleri 381,66 m² 2024/22 Samsun Ladik Mazlumoğlu 476 Aynur Sürekli ve diğerleri 71,69 m² 13,35 m² 2024/23 Samsun Ladik Mazlumoğlu 475 Fadime Duran ve diğerleri 217,34 m² 7,15 m² 2024/24 Samsun Ladik Mazlumoğlu 474 Fadime Duran ve diğerleri 316,13 m² 2024/25 Samsun Ladik Mazlumoğlu 473 Hasan Liv 692,68 m² 2024/26 Samsun Ladik Mazlumoğlu 472 Talip Ayık 908,44 m² 87,61 m² 2024/27 Samsun Ladik Mazlumoğlu 471 Aynur Sürekli ve diğerleri 149,39 m² 2024/28 Samsun Ladik Mazlumoğlu 481 Ali Sarıksız 1.421,66 m² 19,18 m² 2024/29 Samsun Ladik Mazlumoğlu 489 Leyla Aktaş ve diğerleri 5,65 m² 2024/30 Samsun Ladik Mazlumoğlu 423 Cevdet Anar ve diğerleri 405,36 m² 20,59 m² 2024/31 Samsun Ladik Mazlumoğlu 421 Emine Ayık ve diğerleri 265,49 m² 20,50 m² 2024/32 Samsun Ladik Mazlumoğlu 420 Aynur Sürekli ve diğerleri 41,68 m² 2024/33 Samsun Ladik Mazlumoğlu 1025 Ali Kavrar ve diğerleri 480,96 m² 2024/34 Samsun Ladik Mazlumoğlu 1049 Akkız Öner ve diğerleri 807,75 m² 2024/35 Samsun Ladik Mazlumoğlu 569 Fatih Mazlum ve diğerleri 625,39 m² 16,88 m² 2024/36 Samsun Ladik Mazlumoğlu 566 Abdullah Ayan ve diğerleri 419,04 m² 2024/37 Samsun Ladik Mazlumoğlu 565 Alişan Sanar ve diğerleri 331,81 m² 2024/38 Samsun Ladik Mazlumoğlu 563 Ali Kavrar ve diğerleri 797,14 m² 19,10 m² 2024/39 Samsun Ladik Mazlumoğlu 564 Ali Kavrar ve diğerleri 945,62 m² 2024/40 Samsun Ladik Mazlumoğlu 579 Savaş Yılmaz ve diğerleri 290,91 m² 2024/41 Samsun Ladik Mazlumoğlu 580 Arife Taş ve diğerleri 277,94 m² 2024/42 Samsun Ladik Mazlumoğlu 596 Şaban Sürekli ve diğerleri 174,12 m² 2024/43 Samsun Ladik Mazlumoğlu 581 Zeki Sonar ve diğerleri 1,56 m² 2024/44 Samsun Ladik Mazlumoğlu 582 Sedaket Tuynak ve diğerleri 107,27 m² 16,27 m² 2024/45 Samsun Ladik Mazlumoğlu 583 Sedaket Tuynak ve diğerleri 173,05 m² 2,91 m² 2024/46 Samsun Ladik Mazlumoğlu 584 Şaban Sürekli 691,57 m² 2024/47 Samsun Ladik Mazlumoğlu 585 Bahri Güler ve diğerleri 1.375,80 m² 2024/48 Samsun Ladik İsasofta 116 23 Derya Ünal ve diğerleri 745,49 m² 2024/49 Samsun Ladik İsasofta 116 28 Döndü Güler ve diğerleri 669,76 m² 2024/50 Samsun Ladik İsasofta 116 36 Ali Dalyan ve diğerleri 1.618,47 m² 4,49 m² 2024/51 Samsun Ladik İsasofta 116 37 Ali Irmak ve diğerleri 737,96 m² 14,69 m² 2024/52 Samsun Ladik Kıranboğaz 566 Asiye Çay ve diğerleri 14,81 m² 2024/53 Samsun Ladik Kıranboğaz 994 Ünal Irmak 120,01 m² 2024/54 Samsun Ladik Kıranboğaz 992 Ünal Irmak 226,12 m² 2024/55 Samsun Ladik Kıranboğaz 564 Seyit Ahmet Katmerlikaya 132,63 m² 0,83 m² 2024/56 Samsun Ladik Kıranboğaz 563 Ahmet Dilek ve diğerleri 149,86 m² 30,75 m² 2024/57 Samsun Ladik Kıranboğaz 556 Mehmet İlhan ve diğerleri 233,86 m² 2024/58 Samsun Ladik Kıranboğaz 555 Elfide Demirtaş ve diğerleri 707,56 m² 2024/59 Samsun Ladik Kıranboğaz 541 Mustafa Kıyak 352,30 m² 2024/60 Samsun Ladik Kıranboğaz 540 Ali Kıyak ve diğerleri 138,60 m² 2024/61 Samsun Ladik Kıranboğaz 537 Ali Kıyak ve diğerleri 926,04 m² 15,04 m² 2024/62 Samsun Ladik Kıranboğaz 530 İlhan Güçlü ve diğerleri 270,60 m² 19,85 m² 2024/63 Samsun Ladik Kıranboğaz 529 Arife Arı ve diğerleri 592.76 m² 2024/64 Samsun Ladik Kıranboğaz 526 Bahri Tuynak ve diğerleri 29,93 m² 2024/65 Samsun Ladik Kıranboğaz 524 Alaattin Ocak ve diğerleri 540,59 m² 15,35 m² 2024/66 Samsun Ladik Kıranboğaz 517 Cevat Vanlı ve diğerleri 158,24 m² 2024/67 Samsun Ladik Kıranboğaz 516 Mehmet İlhan ve diğerleri 1,233,39 m² 2024/68 Samsun Ladik Kıranboğaz 515 Mehmet İlhan ve diğerleri 121,54 m² 0,82 m² 2024/69 Samsun Ladik Kıranboğaz 493 Fikret Irmak ve diğerleri 209,49 m² 2024/70 Samsun Ladik Kıranboğaz 471 Gülahmet Kıran 382,06 m² 2024/71 Samsun Ladik Kıranboğaz 472 Mustafa Kıyak 22,98 m² 2024/72 Samsun Ladik Kıranboğaz 470 Ahmet Akar 511,48 m² 0,88 m² 2024/73 Samsun Ladik Kıranboğaz 469 Beratiye Sonar ve diğerleri 415,19 m² 19,61 m² 2024/74 Samsun Ladik Kıranboğaz 468 İkbal Akbaş ve diğerleri 139,63 m² 2024/75 Samsun Ladik Kıranboğaz 406 Beratiye Sonar ve diğerleri 219,84 m² 2024/76 Samsun Ladik Kıranboğaz 405 Beratiye Sonar ve diğerleri 574,51 m² 26,93 m² 2024/77 Samsun Ladik Kıranboğaz 407 İkbal Akbaş ve diğerleri 10,04 m² 29,47 m² 2024/78 Samsun Ladik Kıranboğaz 399 Arslan Çay ve diğerleri 1.213,82 m² 39,06 m² 2024/79 Samsun Ladik Kıranboğaz 397 Süleyman Çay 816,12 m² 2024/80 Samsun Ladik Kıranboğaz 194 Ayhan Çay ve diğerleri 569,83 m² 25,27 m² 2024/81 Samsun Ladik Kıranboğaz 191 Fatma İnan ve diğerleri 512,37 m² 17,63 m² 2024/82 Samsun Ladik Kıranboğaz 180 Gülfe Özkan 1.007,03 m² 20,35 m² 2024/83 Samsun Ladik Kıranboğaz 181 Fevzi Özkan ve diğerleri 397,00 m² 1,50 m² 2024/84 Samsun Ladik Kıranboğaz 183 Fevzi Özkan ve diğerleri 446,86 m² 2024/85 Samsun Ladik Kıranboğaz 172 Alim Özkan ve diğerleri 157,22 m² 2024/86 Samsun Ladik Kıranboğaz 157 Seyit Ahmet Özkan 245,12 m² 2,90 m² 2024/87 Samsun Ladik Kıranboğaz 171 Hanım Özmen ve diğerleri 46,89 m² 18,96 m² 2024/88 Samsun Ladik Kıranboğaz 170 Alim Özkan ve diğerleri 166,92 m² 2024/89 Samsun Ladik Kıranboğaz 158 Fevzi Özkan ve diğerleri 278,89 m² 2024/90 Samsun Ladik Kıranboğaz 169 Seyit Ahmet Özkan 153,95 m² 2024/91 Samsun Ladik Hasırcı 117 59 Aliye Atay ve diğerleri 103,75 m² 6,09 m² 2024/92 Samsun Ladik Hasırcı 117 15 Aliye Atay ve diğerleri 889,19 m² 2024/93 Samsun Ladik Hasırcı 117 14 Mahmut Coşkun 573,34 m² 2024/94 Samsun Ladik Hasırcı 117 13 Asiye Bilgi ve diğerleri 311,13 m² 18,52 m² 2024/95 Samsun Ladik Hasırcı 117 28 Arife Kurnaz ve diğerleri 208,75 m² 18,69 m² 2024/96 Samsun Ladik Hasırcı 117 36 Fethi Sevinç ve diğerleri 954,18 m² 2024/97 Samsun Ladik Hasırcı 117 44 Aleyna Sevinç ve diğerleri 187,58 m² 2024/98 Samsun Ladik Hasırcı 117 45 Mevlüde Ömür ve diğerleri 289,62 m² 2024/99 Samsun Ladik Hasırcı 117 56 Ahmet Sevinç ve diğerleri 148,00 m² 2024/100 Samsun Ladik Hasırcı 117 55 Dursun Kabuğ 100,95 m² 6,21 m² 2024/101 Samsun Ladik Hasırcı 117 58 İsa Ömür ve diğerleri 830,22 m² 4,19 m² 2024/102 Samsun Ladik Aşağıgölyazı 1001 Erdal Çay 370,65 m² 14,56 m² 2024/103 Samsun Ladik Aşağıgölyazı 985 Cafer Güleç ve diğerleri 276,54 m² 2024/104 Samsun Ladik Aşağıgölyazı 986 Aynur Çalışkan ve diğerleri 892,84 m² 2024/105 Samsun Ladik Aşağıgölyazı 987 Alime Sancı ve diğerleri 142,80 m² 2024/106 Samsun Ladik Aşağıgölyazı 984 Kaya Bağdatlı ve diğerleri 216,90 m² 20,50 m² 2024/107 Samsun Ladik Aşağıgölyazı 983 Hüseyin Bağdatlı ve diğerleri 290,58 m² 2024/108 Samsun Ladik Aşağıgölyazı 982 İlhami Şimşek ve diğerleri 659,64 m² 2024/109 Samsun Ladik Aşağıgölyazı 958 Ayfer Kıllı ve diğerleri 529,69 m² 2024/110 Samsun Ladik Aşağıgölyazı 957 Ayfer Kıllı ve diğerleri 557,04 m² 2024/111 Samsun Ladik Aşağıgölyazı 949 Birol Şimşek 288,43 m² 19,18 m² 2024/112 Samsun Ladik Aşağıgölyazı 951 Arif Uzun ve diğerleri 80,80 m² 2,72 m² 2024/113 Samsun Ladik Aşağıgölyazı 940 Arif Uzun ve diğerleri 802,09 m² 2024/114 Samsun Ladik Aşağıgölyazı 901 İbrahim Hançer 805,42 m² 13,69 m² 2024/115 Samsun Ladik Aşağıgölyazı 897 Cemal Hançer ve diğerleri 442,66 m² 18,73 m² 2024/116 Samsun Ladik Aşağıgölyazı 903 Bekir Alpaydın 790,37 m² 4,79 m² 2024/117 Samsun Ladik Aşağıgölyazı 1275 Arif Hançer ve diğerleri 745,14 m² 2024/118 Samsun Ladik Aşağıgölyazı 905 Koray Çamur ve diğerleri 310,72 m² 8,67 m² 2024/119 Samsun Ladik Aşağıgölyazı 906 Recep Hançer 932,46 m² 40,95 m² 2024/120 Samsun Ladik Aşağıgölyazı 881 Ertan Hançer ve diğerleri 1,72 m² 12,48 m² 2024/121 Samsun Ladik Aşağıgölyazı 880 Nuh Ergüden 1.633,17 m² 2024/122 Samsun Ladik Aşağıgölyazı 1285 Halil Akdemir ve diğeleri 733,23 m² 2024/123 Samsun Ladik Tatlıcak 445 Mehmet Coşkun 29,86 m² 2024/124 Samsun Ladik Tatlıcak 444 Hilal Bektaş ve diğerleri 977,49 m² 19,18 m² 2024/125 Samsun Ladik Tatlıcak 442 Aliye Akdemir ve diğerleri 290,04 m² 6,56 m² 2024/126 Samsun Ladik Tatlıcak 441 Feride Çalışkan ve diğerleri 199,21 m² 12,61 m² 2024/127 Samsun Ladik Tatlıcak 440 Fatma Mutaf ve diğerleri 321,54 m² 2024/128 Samsun Ladik Tatlıcak 439 Gülahmet Pekdemir 164,79 m² 2024/129 Samsun Ladik Tatlıcak 438 Apdullah Akdemir ve diğerleri 348,12 m² 2024/130 Samsun Ladik Tatlıcak 433 Ahmet Erkul ve diğerleri 246,59 m² 2,91 m² 2024/131 Samsun Ladik Tatlıcak 432 Hikmet Akdemir ve diğerleri 605,56 m² 17,59 m² 2024/132 Samsun Ladik Tatlıcak 431 Kemal Akdemir 374,26 m² 2024/133 Samsun Ladik Tatlıcak 430 Ayşe Batur ve diğerleri 249,03 m² 2024/134 Samsun Ladik Tatlıcak 429 Emine Akdemir 206,71 m² 2024/135 Samsun Ladik Tatlıcak 427 Gülahmet Akdemir ve diğerleri 439,30 m² 2024/136 Samsun Ladik Tatlıcak 424 Duygu Özler ve diğerleri 730,46 m² 2024/137 Samsun Ladik Tatlıcak 425 Sami Erkul 132,26 m² 2024/138 Samsun Ladik Tatlıcak 419 Ayşe Tamtürk ve diğerleri 144,82 m² 12,00 m² 2024/139 Samsun Ladik Tatlıcak 418 Fatma Yaman ve diğerleri 319,78 m² 12,71 m² 2024/140 Samsun Ladik Tatlıcak 417 Adem Karakaya ve diğerleri 401,76 m² 2024/141 Samsun Ladik Tatlıcak 415 Mustafa Tamtürk 453,04 m² 2024/142 Samsun Ladik Tatlıcak 286 Ayhan Ayal 512,28 m² 2024/143 Samsun Ladik Tatlıcak 287 Ahmet Sağut ve diğerleri 2.675,18 m² 2024/144 Samsun Ladik Tatlıcak 289 Süleyman Pekdemir ve diğerleri 261,02 m² 2024/145 Samsun Ladik Tatlıcak 317 Aslan Akdemir ve diğerleri 787,31 m² 2024/146 Samsun Ladik Tatlıcak 1457 Firdevs Ömür ve diğerleri 40,01 m² 19,35 m² 2024/147 Samsun Ladik Tatlıcak 218 Barış Çoşkun ve diğerleri 586,89 m² 2024/148 Samsun Ladik Tatlıcak 231 Fatma Tiryaki ve diğerleri 1.038,34 m² 2024/149 Samsun Ladik Tatlıcak 232 Fatma Tiryaki ve diğerleri 484,11 m² 2024/159 Samsun Ladik Mazlumoğlu 425 Şerif Taytak ve diğerleri 502,22 m² 2024/160 Samsun Ladik Mazlumoğlu 1006 Ayhan Mazlum ve diğerleri 78,45 m² 2024/161 Samsun Ladik Mazlumoğlu 422 Adem Anar ve diğerleri 535,08 m² 2024/162 Samsun Ladik Mazlumoğlu 568 Emine Yılmaz ve diğerleri 608,78 m² 2,29 m² 2024/163 Samsun Ladik İsasofta 116 16 Feride Tatan 18,69 m² 2024/164 Samsun Ladik İsasofta 116 27 Hacer Dalyan ve diğerleri 491,06 m² 2024/165 Samsun Ladik Kıranboğaz 539 Şükrü Kubilay 276,32 m² 5,45 m² 2024/166 Samsun Ladik Kıranboğaz 525 Ahmet Üstün 777,46 m² 2024/167 Samsun Ladik Kıranboğaz 168 Abdullah Dilek ve diğerleri 1.047,47 m² 2024/168 Samsun Ladik Kıranboğaz 164 Abdullah Dilek ve diğerleri 872,13 m² 2024/169 Samsun Ladik Kıranboğaz 536 Ahmet Kıyak ve diğerleri 820,05 m² 2,01 m² 2024/170 Samsun Ladik Kıranboğaz 396 Emine Arıkan ve diğerleri 98,10 m² 2024/171 Samsun Ladik Kıranboğaz 388 Gülhanım Çay ve diğerleri 1.385,79 m² 2024/172 Samsun Ladik Kıranboğaz 192 Afiyet Hançer ve diğerleri 714,85 m² 2024/173 Samsun Ladik Kıranboğaz 182 İlhan Çay ve diğerleri 1.022,97 m² 2024/174 Samsun Ladik Aşağıgölyazı 961 Adil Çandır ve diğerleri 398,53 m² 23,27 m² 2024/175 Samsun Ladik Aşağıgölyazı 952 Alaaddin Kırbıyık 58,49 m² 2024/176 Samsun Ladik Aşağıgölyazı 939 Zarife Acar 11,22 m² 2024/177 Samsun Ladik Aşağıgölyazı 941 Kezban Dinç 259,39 m² 2024/178 Samsun Ladik Aşağıgölyazı 898 Ahmet Şimşek ve diğerleri 31,11 m² 2024/179 Samsun Ladik Aşağıgölyazı 1283 Hanife Eren ve diğerleri 512,16 m² 5,09 m² 2024/180 Samsun Ladik Aşağıgölyazı 1284 Hanife Eren ve diğerleri 392,46 m² 14,09 m² 2024/181 Samsun Ladik Aşağıgölyazı 994 Ahmet Çandır ve diğerleri 2.614,56 m² 2024/182 Samsun Ladik Aşağıgölyazı 968 Ahmet Çandır ve diğerleri 1.036,22 m² 2024/183 Samsun Ladik Aşağıgölyazı 950 Elif Köl ve diğerleri 1.393,94 m 20,54 m² 2024/184 Samsun Ladik Tatlıcak 443 Arzu Sarp ve diğerleri 1.019,58 m² 2024/185 Samsun Ladik Tatlıcak 434 Ahmet Erarslan ve diğerleri 377,93 m² 2024/187 Samsun Ladik Tatlıcak 426 Ali Akdemir ve diğerleri 745,77 m² 20,50 m² 2024/188 Samsun Ladik Tatlıcak 292 Ahmet Sağlam ve diğerleri 556,58 m² 34,34 m² 2024/189 Samsun Ladik Tatlıcak 310 Ahmet Pekdemir ve diğerleri 1.021,50 m² 2024/190 Samsun Ladik Tatlıcak 252 Ahmet Pekdemir ve diğerleri 416,56 m² 2024/192 Samsun Ladik Tatlıcak 230 Adnan Çoşkun ve diğerleri 579,58 m² 2024/193 Samsun Ladik Tatlıcak 428 Aydın Ayal ve diğerleri 367,58 m² 2024/194 Samsun Ladik Tatlıcak 421 Durgül Tamtürk ve diğerleri 575,97 m² 2024/195 Samsun Ladik Tatlıcak 285 Adem Salur ve diğerleri 1.242,95 m² 43,30 m² 2024/196 Samsun Ladik Tatlıcak 290 Afiyet Akdemir ve diğerleri 150,39 m² 2024/197 Samsun Ladik Tatlıcak 291 Afiyet Akdemir ve diğerleri 1.648,44 m² 2024/198 Samsun Ladik Tatlıcak 313 Ayhan Ayal ve diğerleri 263,51 m² 2024/199 Samsun Ladik Tatlıcak 314 Ayhan Ayal ve diğerleri 201,91 m² 10,48 m² 2024/200 Samsun Ladik Tatlıcak 315 Nami Ayal ve diğerleri 184,62 m² 2024/201 Samsun Ladik Tatlıcak 316 Aydın Ayal ve diğerleri 230,69 m² 2024/202 Samsun Ladik Tatlıcak 1377 Ayhan Eraslan ve diğerleri 381,87 m² 2024/203 Samsun Ladik Hasırcı 117 19 Arslan Oğuz ve diğerleri 580,63 m² 25,04 m² 2024/204 Samsun Ladik Hasırcı 117 57 Arslan Oğuz ve diğerleri 51,46 m² 4.00 m² 2024/205 Samsun Ladik Hasırcı 117 30 Banu Alaçam ve diğerleri 304,82 m² 2024/206 Samsun Ladik Hasırcı 117 17 Ahmet Oğuz ve diğerleri 1.273,01 m² 2024/207 Samsun Ladik Hasırcı 117 18 Ahmet Oğuz ve diğerleri 35,63 m²

#ilangovtr Basın no ILN02095236