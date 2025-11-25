KÜTAHYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KÜTAHYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/337 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BİLGİLERİ : Kütahya İli, Merkez İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 114 ada 32 parsel sayılı 4.329,73 m2 Yüzölçümlü Tarla vasfındaki Taşınmaz (2/8 Hisse)

MALİK BİLGİLERİ : NECMİYE TÜRK VE SONER TÜRK

KAMULAŞTIRAN KURUM : ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin 2025/377 Esasında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği, duruşmanın 04/12/2025 günü saat:11.40'ta yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02343386