KÜTAHYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2025 00:00

T.C. KÜTAHYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/281 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BİLGİLERİ : Kütahya İli, Merkez İlçesi, İn Köy Mah. 4581 Ada, 448 Parsel, 2755,82 m2 yüzölçümlü, Tarla Vasıflı Taşınmaz
KAMULAŞTIRILACAK İRTİFAK HAKKI
TESİS EDİLECEK ALAN : 376,49 m2
TEKLİF EDİLEN
İRTİFAK HAKKI BEDELİ : 30.119,20TL
MALİK BİLGİLERİ : AYŞE ŞENGÜL MİRASÇILARI
KAMULAŞTIRAN KURUM : KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin 2025/281 Esasında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği, duruşmanın 27/11/2025 günü saat:11.05''te yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

 

#ilangovtr Basın no ILN02307109