KÜTAHYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KÜTAHYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/281 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BİLGİLERİ : Kütahya İli, Merkez İlçesi, İn Köy Mah. 4581 Ada, 448 Parsel, 2755,82 m2 yüzölçümlü, Tarla Vasıflı Taşınmaz

KAMULAŞTIRILACAK İRTİFAK HAKKI

TESİS EDİLECEK ALAN : 376,49 m2

TEKLİF EDİLEN

İRTİFAK HAKKI BEDELİ : 30.119,20TL

MALİK BİLGİLERİ : AYŞE ŞENGÜL MİRASÇILARI

KAMULAŞTIRAN KURUM : KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin 2025/281 Esasında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği, duruşmanın 27/11/2025 günü saat:11.05''te yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

