KÜTAHYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KÜTAHYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/435 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BİLGİLERİ : Kütahya İli, Merkez İlçesi, Mecidiye Mahallesi, 26 Ada 35 Parsel, 41,67 m2 yüzölçümlü, Yol Vasıflı Taşınmaz, Kütahya İli Merkez İlçesi Mecidiye Mahallesi 26ada 36 Parsel, 55,67 m2 yüz ölçümlü, Pazar Alanı, Kütahya İli Merkez İlçesi Mecidiye Mahallesi 26 Ada 2 Parsel 97,34 m2 yüz ölçümlü kerpiç ev ve avlu

KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 97,34 m2

TEKLİF EDİLEN BEDEL : 2.930.898,30-TL

MALİK BİLGİLERİ : Selma TÜRKMEN

KAMULAŞTIRAN KURUM : KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin 2026/435 Esasında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği, duruşmanın 08/12/2026 günü saat: 09.30'te yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 24/09/2026

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