KÜTAHYA 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C.

KÜTAHYA 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO : 2026/197 Esas

Gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında sanık Gökberk Aksu (TC Kimlik No: 62*******32)'ın Mahkememizin 10/10/2025 tarihli tensip ara kararı ile hakkında bir çok yakalama emri bulunması nedeniyle doğrudan yakalama emri çıkarıldığı, sanık hakkında 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 188/3, 188/6 ve 53 maddelerinde düzenlenen "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan soruşturma yürütülerek iddianame ile kamu davası açıldığı, atılı suçun 5271 Sayılı CMK'nun 248/2 madde fıkra, bendi ve alt bendinde yer aldığı, bilinen konutunun kapısına asılan bu ilanın asılma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde mahkememize müracaat etmediği takdirde 5271 sayılı CMK'nun 248 maddesinde ön görülen tedbirlere hükmolunacağı, 5271 sayılı CMK'nun 247/2-a-b maddesi uyarınca ise bu işlemlerin yerine getirildiğinin bir tutanak ile saptanmasından itibaren 15 gün içinde mahkememize başvurmadığı takdirde KAÇAK olduğuna karar verileceği, sanık GÖKBERK AKSU hakkında kovuşturmaya devam olunacağı, ilanen tebliğ olunur. 03/09/2026

#ilangovtr Basın no ILN02542706