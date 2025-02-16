KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/39 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BİLGİLERİ : Kütahya Merkez Alayunt Köyü, 3282 Ada 230 Parsel, 54,51 m2 yüzölçümlü ve 203 Parsel, 377,92 m2 yüzölçümlü Tarla Vasıflı Taşınmaz

KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 230 parsel için: 38,61 m2, 203 parsel için: 125,97 m2

TEKLİF EDİLEN BEDEL : 230 parsel için: 113.373,00-TL, 203 parsel için: 34.749,00-TL

MALİK BİLGİLERİ : Aziz KIZBUT, Hüseyin KIZBUT, Bayram KIZBUT, Mehmet Emin USTAOĞLU, Hatice DAL, Esma KIZBUT, Serra KIZBUT, Nedime KIZBUT, Seray KIZBUT, Hava ERDOĞMUŞ

KAMULAŞTIRANKURUM : Kütahya Belediye Başkanlığı

Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin 2025/39 Esasında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

Duruşmanın 14/03/2025 günü saat 10:50'de yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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