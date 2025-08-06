KÜTAHYA 2. AİLE MAHKEMESİ

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T.C. KÜTAHYA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/201 Esas

DAVALI : MOHAMMAD ARİF TACİK

Davacı UMMULBENİN TACİK tarafından Davalı MOHAMMAD ARİF TACİK aleyhine açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yukarıda adı soyadı yazılı davalı MOHAMMAD ARİF TACİK'a davetiye çıkarılmış olup, tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı MOHAMMAD ARİF TACİK'a duruşma günü olan 27/11/2025 günü saat 10:40'da mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekili ile temsil ettirmesi, aksi takdirde HMK. nun 213 ve 377. maddeleri uyarınca tahkikat ve yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve hüküm verileceği davalıya duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere İLAN olunur.

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