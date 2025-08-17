KÜTAHYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

KÜTAHYA

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUDAN

Dosya No : 2025/13 Ort. Gid. Satış

Hissedar : Ömer KAHRAMAN (TC:436*****300)

İLAN

Memurluğumuz dosyasında satışa konu taşınmazlara yönelik satış ilanı düzenlenmiş olmakla;

Satışa konu "Kütahya İli, Merkez İlçesi, Yoncalı Mahallesi, 330 ada 15 parsel, Tarla" vasıflı taşınmazın ihale tarihinin (1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/10/2025 - 10:16, 1. Artırma Bitiş Tarih ve Saati: 15/10/2025 - 10:16, 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/11/2025 - 10:16, 2. Artırma Bitiş Tarih ve Saati: 12/11/2025 - 10:16) olduğu, "Kütahya İli, Merkez İlçesi, Dere Köyü, 101 ada 59 parsel, Tarla" vasıflı taşınmazın ihale tarihinin(1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/10/2025 - 11:16, 1. Artırma Bitiş Tarih ve Saati: 15/10/2025 - 11:16, 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/11/2025 - 11:16, 2. Artırma Bitiş Tarih ve Saati: 12/11/2025 - 11:16) olduğuna yönelik işbu ilanın satış ilanı tebliği yerine geçmek üzere Ömer KAHRAMAN'a ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 14/08/2025

#ilangovtr Basın no ILN02279001