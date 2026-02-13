KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KUŞADASI BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Kuşadası Belediye Başkanlığından;

İhale İli :Aydın

İlçesi :Kuşadası

Kurum :Kuşadası Belediye Başkanlığı

İşin Adı / Konusu/Cinsi :Mülkiyeti Belediyemize ait 9 adet taşınmaz satış ihalesi işi

Meclis Kararı :22.10.2025 tarih ve 334 sayılı Meclis Kararı

İhale onay Tarihi ve Sayısı :06.02.2026 tarih ve E.133 sayılı İhale Onay Belgesi

Encümen Karar Tarihi ve Sayısı :18.12.2025 tarih ve 3269,3270,3271,3272,3273,3274,3275,3276 ve 3277 sayılı ve 11.02.2026 tarih ve 256 sayılı Encümen Kararları

İhale Tarihi & Saati : 26.02.2026 saat 10.00’dan itibaren

İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a Kapalı Teklif Usulü (3,4,5 ve 6 sıradaki taşınmazlar) ve 45.madde Açık Teklif Usulü (1,2,7,8 ve 9 sıradaki taşınmazlar)

İlan Şekli: Resmi Gazete, Ulusal Gazete, Ulusal İnternet, Yerel Gazetede, Yerel İnternet, Kuşadası Belediyesi İnternet Sayfası ve İlan Panosu

TAŞINMAZ LİSTESİ

S.N Mahalle Ada Parsel Cinsi Yüzölçümü (m²) İmar Durum Özellikleri Tahmini Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat %3 (TL) İhale Tarihi İhale Saati Ödeme şekli 1 Alacamescit 188 35 Arsa 137,82m² Bitişik Nizam 3 kat konut 4.500,000,00 TL 135.000,00 TL 26.02.2026 10:00 Peşin 2 Soğucak 636 2 Arsa 487,31 m² Taks:0.15 Kaks:0.30 Ayrık Nizam 2 kat konut 7.000,000,00 TL 210.000,00 TL 26.02.2026 10:10 Peşin 3 Türkmen 3035 10 Arsa 1.754,45 m² Taks:0.15 Kaks:0.30 Ayrık Nizam 2 kat konut 25.000.000,00 TL 750.000,00 TL 26.02.2026 10:20 Peşin 4 Caferli 103 47 Tarla 25.398,56 m² İmarsız 88.000.000,00 TL 2.640.000,00 TL 26.02.2026 10:30 Peşin 5 Kirazlı 121 33 Zeytin Fidanlığı 12.891,58 m² İmarsız 23.000.000,00 TL 690.000,00 TL 26.02.2026 10:40 Peşin 6 Kirazlı 241 4 Tarla 10.252,39 m² İmarsız 16.850.000,00 TL 505.500,00 TL 26.02.2026 10:50 Peşin 7 Kirazlı 258 1 Tarla 8.760,01 m² İmarsız 13.600.000,00 TL 408.000,00 TL 26.02.2026 11:00 Peşin 8 Çınar 197 2 Zeytinlik 4.902,42 m² İmarsız 10.000.000,00 TL 300.000,00 TL 26.02.2026 11:10 Peşin 9 Çınar 184 6 İncir Bahçesi 677,79 m² İmarsız 1.500.000,00 TL 45.000,00 TL 26.02.2026 11:20 Peşin

Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıdaki taşınmaz listesindeki 3,4,5 ve 6. sıradaki taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile 1,2,7,8 ve 9. sıradaki taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45.madde Açık Teklif Usulü ile Komisyon huzurunda (Belediye Encümeni) satış ihalesi yapılacaktır.

Madde 2- İhaleler yukarıda belirtilen gün ve saatte Hacıfeyzullah Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı No:20/A adresindeki (Pera Düğün Salonu)’da Kuşadası Belediyesi Encümen huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 3- İhale şartnamesi ile ihaleye ait diğer evraklar Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

Madde 4- İhale şartnamesi ihalelerin ayrılmaz parçasıdır.

Madde 5- İhalelere katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar her ihale için ayrı ayrı ihale dosyası hazırlamalıdır

Madde 6-İhale Katılım Sağlayacaklar İçin İstenen Belgeler

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1. İkametgâh Belgesi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği (www.turkiye.gov.tr) adresinden alınacaktır veya Nüfus Müdürlüğünden.

2. Kimlik fotokopisi

3. Noter onaylı imza sirküleri (Aslı)

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış 2026 yılına ait tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belgeler ile noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı)

2. İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

3. Adres beyannamesi

C) ORTAK BELGELER:

1) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,

2) Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi,

3) İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname ve ekleri” ile “Yer Görme Belgesi”,

4) İhale dosyasının satın alındığına dair belge veya makbuz (Aslı)

5) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan.

6) İhale şartnamesinin tamamen okunduğu ve kabul edildiğine ilişkin beyan .

7)İhaleye katılacak şirket ve kişilerin FETO/PDY/PKK vb. silahlı terör örgütü ile iltisaklı olmadığına ilişkin beyan. (Elle Belediye Başkanlığı’na dilekçe şeklinde yazılması )

8) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Aslı) veya İhale Şartnamesinin 13. Maddedeki değerler,

9) Kuşadası Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünce onaylanacak Belediyeye borcu olmadığına dair belge,

a) Gerçek kişi olması halinde gerçek kişinin

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ve tüzel kişiliği oluşturan her kişinin.

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek borcu yoktur belgesi.

d) Ortak Girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişiliklerin (a) ve/veya (b) ile (c) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

e) Yerli veya Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

Madde 7- İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun olarak hazırlanacak tekliflerini ilanda belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması şartıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Madde 8-Şartname bedeli 5.000,00 TL (Beşbintürklirası) ‘dır.

Madde 9-İsteklilerin ihaleye katılabilmek için ihale dosyalarını ihale saatinde Belediye Encümeni’ne (İhale Komisyonuna) teslim etmeleri zorunludur.

İlan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02400455