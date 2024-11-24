KUŞADASI 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

KUŞADASI

5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

Salim ve Necah oğlu, 23/09/1998 SURİYE doğumlu, 99756022954 yabancı kimlik numaralı AHMED SALIM IBRAHIM AL-SWIFEE (Ahmet SALİM) hakkında;

Mahkememizin 07/03/2023 tarih ve 2017/556 Esas, 2023/123 Karar sayılı ilamı ile Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçundan 2 yıl, 9 ay, 10 gün hapis ve 1.660.00 TL adli para cezası ile mahkumiyetine karar verilmiştir.

Sanığın adresine gerekçeli karar tebliği yapılamadığından ve yapılan tüm araştırmalara rağmen yeni bir adresinin de tespit edilemediğinden karar özetinin İLANEN tebliğine karar verilmiştir.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanun'unun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan edildiği tarihten itibaren (15) gün içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya Hakime onaylatmak koşuluyla zabıt katibine tutanağa geçirilmek üzere beyanda bulunarak mahkumiyet kararına karşı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesi nezdinde istinaf kanun yoluna müracaat edebileceği, müracaat etmediği takdirde dosyanın kesinleşeceği, ilan masraflarının sanıktan tahsil edileceği ilanen tebliğ olunur. 22/11/2024

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