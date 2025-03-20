T.C. KUŞADASI 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.62854661-2023/512-Ceza Dava Dosyası

İ L A N

Mahkememizin 13/06/2024 tarih ve 2023/512 Esas, 2024/812 Karar sayılı kararı Sanık Azad DEMİR'e (Sadık ve Zinnet oğlu 28/11/1977 d.lu, Diyarbakır Sur Lalebey mh./ky. nüfusuna kayıtlı, ( TC Kimlik No: 27088576272) açık adresi tespit olunamadığından tebliğ edilememiş bu sebeple kararın ve istinaf kararının ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Sanık hakkında Vergi Usul Kanununa Muhalefet (213) suçundan (2 yıl 6 ay hapis) cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, Mahkeme gerekçeli kararı ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tevdii kararının işbu ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ya da zabıt katibine yapılacak bir beyan üzerine tutanak tanzim edilmek ve hakim tarafından tasdik olunmak suretiyle veyahut mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne vereceği bir dilekçe ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesi nezdinde İSTİNAF kanun yoluna başvurabileceği, süresinde istinaf edilmemesi halinde kararın kesinleşeceği, ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği ilanen tebliğ olunur.

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