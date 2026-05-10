KUŞADASI 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

KUŞADASI 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1073 Esas

KARAR NO : 2025/160

İLAN METNİ

Davacılar CAHİT BİLİM , HASAN İHSAN CEM BİLİM, AYPERİ DAL tarafından, davalılar HAYDAR ARALP, AHMET SULU, İNAL BÜYÜKGÜNGÖRDÜ, MUSTAFA ÜNAL BÜYÜKGÜNGÖRDÜ, YAŞAR NİHAL ÖZTÜRK aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda 06/03/2025 tarihinde ;

"1-Davanın KABULÜNE,

2-Aydın ili, Kuşadası ilçesi, Davutlar Köyü, Kiremitocağı Mevkii, 3264 parsel, 25 nolu bağımsız bölüm sayılı dubleks mesken nitelikli taşınmaz, Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Vişnelik Mah., 13081 ada, 1 parsel, C Blok, 4. Kat, 29 nolu bağımsız bölüm sayılı mesken nitelikli taşınmaz ve İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Kozyatağı Mah., 3117 ada, 97 parsel, 2. Kat, 12 nolu bağımsız bölüm sayılı daire nitelikli taşınmazların bütün hak ve yükümlülükleri ile birlikte ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

3-Satışın genel açık arttırma şeklinde yapılmasına,

4-Satış bedelinin paydaşların tapudaki ve mirasçılık belgesindeki paylar nazara alınarak paydaşlara ödenmesine," karar verilmiş olup adresi tespit edilemeyen davalılardan 51568722286 T.C. Kimlik numaralı YAŞAR NİHAL ÖZTÜRK'e iş bu ilanın yayımlanmasından yedi gün sonra gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yasa yoluna başvurulabileceği karar tebliği yerine geçmek üzere ilan olunur.

