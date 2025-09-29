KUMLUCA SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. KUMLUCA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/7 Tereke

Antalya ili, Kumluca ilçesi, Salur mah/köy Cilt: 28 Aile sıra no:29 sırada nüfusa kayıtlı 01/03/1954 doğumlu 17/06/2024 tarihinde vefat eden14437552674 TC kimlik numaralı müteveffa RECEP GİRGİN'e ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara karar gereğince;Müteveffa RECEP GİRGİN'e Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02284870