KUMLUCA BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžI

Ä°LAN

KUMLUCA BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžINDAN

1- Belediyemiz mÃ¼lkiyetinde bulunan, aÅŸaÄŸÄ±da nitelikleri belirtilen taÅŸÄ±nmazlarÄ±n satÄ±ÅŸ ve kira ihalesi, 14.01.2025 tarihi SalÄ± gÃ¼nÃ¼ Belediyemiz hizmet binasÄ± Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ katÄ±ndaki konferans salonunda saat 14:30â€™da baÅŸlamak Ã¼zere sÄ±rasÄ±yla EncÃ¼men huzurunda yapÄ±lacaktÄ±r.

2- Ä°halesi yapÄ±lacak taÅŸÄ±nmazlarÄ±n bilgileri aÅŸaÄŸÄ±da belirtilmiÅŸtir.

SATIÅž LÄ°STESÄ° SN Mahalle Ä°mar Durumu Cinsi MÃ¼lkiyet Ada/ Parsel MÂ² GeÃ§ici Teminat(â‚º) Muhammen Bedel(â‚º) 1 Yenice (Mavikent) TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k Tesis AlanÄ±

Â 2 Kat YenÃ§ok: 8,5 Arsa Tam 501/8 2.961,73 510.000,00 17.000.000,00

Â 2 Yenice (Mavikent) Ticaret-Turizm-Konut

2 Kat

TAKS:0,3 KAKS: 60 Arsa Tam 317/1 244,60 90.000,00 3.000.000,00 3 BaÄŸlÄ±k Konut AlanÄ± 4 Kat TAKS:0,3 KAKS: 1,20 Arsa Hisse 368/1 232,23 80.119,35 2.670.645,00 KÄ°RA LÄ°STESÄ° SN Mahalle Mevkii/Adresi Cinsi MÂ² Kira SÃ¼resi (YÄ±l) GeÃ§ici Teminat(â‚º) Muhammen Bedel(â‚º) (AylÄ±k)

Â 1 BaÄŸlÄ±k (TemelEÄŸitim) Hilal Sok. 135 Ada 3 Parsel No:133/A Ä°ÅŸ Yeri 100 3 10.800 10.000 2 BaÄŸlÄ±k (TemelEÄŸitim) Hilal Sok. 135 Ada 3 Parsel No:131 Ä°ÅŸ Yeri 100 3 10.800 10.000 3 SarÄ±casu Dibek BaÅŸÄ± Mevkii 185 Ada 1 Parsel Â No:19/A Ä°ÅŸ Yeri 232 3 10.800 10.000 4 BaÄŸlÄ±k (Meydan) Ahmet Ali AÄŸa Blv. 232 Ada 1 Parsel Â No:49/B Ä°ÅŸ Yeri 35 1 3.600 10.000 5 BaÄŸlÄ±k (Meydan) Ahmet Ali AÄŸa Blv. 232 Ada 1 Parsel Â No:49/C Ä°ÅŸ Yeri 35 1 3.600 10.000 6 BaÄŸlÄ±k (Meydan) Ahmet Ali AÄŸa Blv. 232 Ada 1 Parsel Â No:49/D Ä°ÅŸ Yeri 35 1 3.600 10.000 7 BaÄŸlÄ±k (Meydan) Ahmet Ali AÄŸa Blv. 232 Ada 1 Parsel Â No:49/E Ä°ÅŸ Yeri 35 1 3.600 10.000 8 BaÄŸlÄ±k (Meydan) Ahmet Ali AÄŸa Blv. 232 Ada 1 Parsel Â No:49/G Ä°ÅŸ Yeri 28 1 3.420 9.500 9 BaÄŸlÄ±k (YeniMah.) Eski Belediye Ä°ÅŸ HanÄ± 256 Ada 1 Parsel Â No:38 Ä°ÅŸ Yeri 28 3 5.400 5.000 10 BaÄŸlÄ±k (YeniMah.) Eski Belediye Ä°ÅŸ HanÄ± 256 Ada 1 Parsel Â No:40 Ä°ÅŸ Yeri 32 3 2.700 2.000 11 BaÄŸlÄ±k (YeniMah.) Eski Belediye Ä°ÅŸ HanÄ± 256 Ada 1 Parsel No:41 Ä°ÅŸ Yeri 32 3 2.160 2.000 12 BaÄŸlÄ±k (YeniMah.) Eski Belediye Ä°ÅŸ HanÄ± 256 Ada 1 Parsel NO:42 Ä°ÅŸ Yeri 32 3 2.160 2.000 13 BaÄŸlÄ±k (YeniMah.) Eski Belediye Ä°ÅŸ HanÄ± 256 Ada 1 Parsel No:43 Ä°ÅŸ Yeri 32 3 2.160 2.000 14 BaÄŸlÄ±k (YeniMah.) Eski Belediye Ä°ÅŸ HanÄ± 256 Ada 1 Parsel No:44 Ä°ÅŸ Yeri 33 3 2.160 2.000 15 Beykonak Cumhuriyet MeydanÄ± 205 Ada 2 Parsel No:3/O (Eski Beykonak Belediyesi AltÄ±) Ä°ÅŸ Yeri 30 3 3.240 3.000 16 Yenice (KaraÃ¶z) KaraÃ¶z Mah. KaraÃ¶z Cad. No: 6 (Yenice 355 Ada 1 Parsel GÃ¼neyi) Restoran-Kafe 500 3 32.400 30.000+kdv 17 Yenice (Mavikent) Ã–mer Halisdemir ParkÄ± Ä°Ã§erisi Restoran-Kafe Restoran-Kafe 500 3 16.200 15.000+kdv 18 KarÅŸÄ±yaka Sanayi YanÄ± Yavuz Sultan Selim ParkÄ± Kafe- Ã‡ay BahÃ§esi 70 3 10.800 10.000+kdv



3- 1 nolu satÄ±ÅŸ ihalesi 2886 SayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanunu 36. maddesi uyarÄ±nca KapalÄ± Teklif UsulÃ¼, diÄŸer satÄ±ÅŸ ve kira ihaleleri 2886 SayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanunu 45. maddesi uyarÄ±nca AÃ§Ä±k Teklif (ArttÄ±rma) UsulÃ¼ ile yapÄ±lacaktÄ±r. Ä°dare ve ihale komisyonu ihaleyi yapÄ±p yapmamakta serbesttir.

4- Ä°haleye katÄ±labilmek iÃ§in; 2886Â SayÄ±lÄ±Â DevletÂ Ä°hale Kanunuâ€™nda belirtilen niteliklere haiz olmak,Â anÄ±lan Kanunda aÃ§Ä±klanan biÃ§imde teklifte bulunmak ÅŸarttÄ±r.

5- Ä°haleye katÄ±lacaklardan istenecek belgeler aÅŸaÄŸÄ±da belirtilmiÅŸtir.

a. TaÅŸÄ±nmaz ÅŸartnamesi (Åžartnamenin her sayfasÄ± ihaleye iÅŸtirak eden tarafÄ±ndan imzalanmak zorundadÄ±r.)

b. GeÃ§ici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu

c. GerÃ§ek kiÅŸiler iÃ§in NÃ¼fus cÃ¼zdanÄ± fotokopisi

d. GerÃ§ek kiÅŸiler iÃ§in Ä°kametgah belgesi

e. Ä°stekli adÄ±na vekaleten iÅŸtirak ediliyorsa, isteklinin adÄ±na teklif vermeye yetkili olduÄŸuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza Ã¶rneÄŸi

f. TÃ¼zel kiÅŸi olmasÄ± halinde, MevzuatÄ± gereÄŸi tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin siciline kayÄ±tlÄ± bulunduÄŸu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf OdasÄ±ndan veya benzeri bir makamdan ihalenin yapÄ±lmÄ±ÅŸ olduÄŸu yÄ±l iÃ§erisinde alÄ±nmÄ±ÅŸ tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin siciline kayÄ±tlÄ± olduÄŸuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayÄ±tlÄ± olduÄŸu Vergi Dairesi KaydÄ± ve teklif vermeye yetkili olduÄŸunu gÃ¶steren noter tasdikli belge ve imza Ã¶rneÄŸi

g. VakÄ±flardan; ihaleye katÄ±lmak Ã¼zere yetkili organ tarafÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸ kararÄ±n aslÄ± veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katÄ±lmak Ã¼zere yetkilendirilen kiÅŸinin noter tasdikli imza sirkÃ¼sÃ¼

h. Derneklerden; ihaleye katÄ±lmak Ã¼zere yetkilendirdiÄŸi kiÅŸiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasÄ±nÄ±n noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n noter tasdikli sureti

i. Ortak giriÅŸim olmasÄ± halinde ÅŸekli ve iÃ§eriÄŸi ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak giriÅŸim beyannamesi

j. Belediyemize borcu olmadÄ±ÄŸÄ±na dair Belediyemizden alÄ±nmÄ±ÅŸ borcu yoktur belgesi

k. Yer gÃ¶rme belgesi

l. Teklif Mektubu (Åžartname eklerinde Ã¶rneÄŸi mevcut)

m. Ä°Ã§ Zarf (Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatÄ±ldÄ±ktan sonra zarfÄ±n Ã¼zerine isteklinin adÄ±, soyadÄ± ve tebligata esas olarak gÃ¶stereceÄŸi aÃ§Ä±k adresi yazÄ±lÄ±r. ZarfÄ±n yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan yeri istekli tarafÄ±ndan imzalanÄ±r veya mÃ¼hÃ¼rlenir.)

n. DÄ±ÅŸ Zarf (Bu zarf geÃ§ici teminata ait alÄ±ndÄ± veya banka teminat mektubu ve istenilen diÄŸer belgeler, DÄ±ÅŸ zarfÄ±n Ã¼zerine isteklinin adÄ± ve soyadÄ± ile aÃ§Ä±k adresi ve teklifin hangi iÅŸe ait olduÄŸu yazÄ±lÄ±r.)

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â (l),(m) ve (n) maddeleri 1 nolu KapalÄ± Teklif UsulÃ¼ satÄ±ÅŸ ihalesi iÃ§indir.

6- Ä°haleye katÄ±lmak iÃ§in geÃ§ici teminat makbuzu ve diÄŸer belgeler 14.01.2025 saat 12:30â€™a kadar Emlak ve Ä°stimlak MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne teslim edilmelidir. GeÃ§ici Teminat, Belediye veznesine veya Kumluca Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± TR34 0001 0005 9832 6105 8550 31 nolu banka hesabÄ±na yatÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r.

7- SatÄ±ÅŸ bedelleri Ä°hale onay kararÄ±nÄ±n istekliye tebliÄŸinden itibaren 15 gÃ¼n iÃ§erisinde peÅŸin olarak Ã¶denir. 1 nolu ihalenin Ã¶demesi taksitle yapÄ±labilir. Taksitle Ã¶deme yapÄ±lacak olmasÄ± durumunda 10.000.000,00 TL peÅŸin yatÄ±rÄ±lmak Ã¼zere geri kalan kÄ±smÄ± peÅŸinat Ã¶demesinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tarihten itibaren birer ay ara ile vade farkÄ± yansÄ±tÄ±larak 4 eÅŸit taksitle yapÄ±lacaktÄ±r.

8-Â Ä°hale ÅŸartnamesi ve taÅŸÄ±nmazÄ±n imar durumu her gÃ¼n mesai saatleri iÃ§erisinde, Kumluca Belediyesi Emlak ve Ä°stimlak MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶rÃ¼lebilir ve Ã¼cretsiz temin edilebilir.

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