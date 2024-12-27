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KUMLUCA BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžI

KUMLUCA BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžI
OluÅŸturulma Tarihi: AralÄ±k 28, 2024 00:00

Ä°LAN

KUMLUCA BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžINDAN

1- Belediyemiz mÃ¼lkiyetinde bulunan, aÅŸaÄŸÄ±da nitelikleri belirtilen taÅŸÄ±nmazlarÄ±n satÄ±ÅŸ ve kira ihalesi, 14.01.2025 tarihi SalÄ± gÃ¼nÃ¼ Belediyemiz hizmet binasÄ± Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ katÄ±ndaki konferans salonunda saat 14:30â€™da baÅŸlamak Ã¼zere sÄ±rasÄ±yla EncÃ¼men huzurunda yapÄ±lacaktÄ±r.

2- Ä°halesi yapÄ±lacak taÅŸÄ±nmazlarÄ±n bilgileri aÅŸaÄŸÄ±da belirtilmiÅŸtir.

SATIÅž LÄ°STESÄ°
SNMahalleÄ°mar DurumuCinsiMÃ¼lkiyetAda/ ParselMÂ²GeÃ§ici Teminat(â‚º)Muhammen Bedel(â‚º)
1Yenice (Mavikent)TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k Tesis AlanÄ±
Â 2 Kat YenÃ§ok: 8,5		ArsaTam501/82.961,73510.000,0017.000.000,00
Â 
2Yenice (Mavikent)Ticaret-Turizm-Konut
2 Kat
TAKS:0,3 KAKS: 60		ArsaTam317/1244,6090.000,003.000.000,00
3BaÄŸlÄ±kKonut AlanÄ± 4 Kat TAKS:0,3 KAKS: 1,20ArsaHisse368/1232,2380.119,352.670.645,00
KÄ°RA LÄ°STESÄ°
SNMahalleMevkii/AdresiCinsiMÂ²Kira SÃ¼resi (YÄ±l)GeÃ§ici Teminat(â‚º)Muhammen Bedel(â‚º) (AylÄ±k)
Â 
1BaÄŸlÄ±k (TemelEÄŸitim)Hilal Sok. 135 Ada 3 Parsel No:133/AÄ°ÅŸ Yeri100310.80010.000
2BaÄŸlÄ±k (TemelEÄŸitim)Hilal Sok. 135 Ada 3 Parsel No:131Ä°ÅŸ Yeri100310.80010.000
3SarÄ±casuDibek BaÅŸÄ± Mevkii 185 Ada 1 Parsel Â No:19/AÄ°ÅŸ Yeri232310.80010.000
4BaÄŸlÄ±k (Meydan)Ahmet Ali AÄŸa Blv. 232 Ada 1 Parsel Â No:49/BÄ°ÅŸ Yeri3513.60010.000
5BaÄŸlÄ±k (Meydan)Ahmet Ali AÄŸa Blv. 232 Ada 1 Parsel Â No:49/CÄ°ÅŸ Yeri3513.60010.000
6BaÄŸlÄ±k (Meydan)Ahmet Ali AÄŸa Blv. 232 Ada 1 Parsel Â No:49/DÄ°ÅŸ Yeri3513.60010.000
7BaÄŸlÄ±k (Meydan)Ahmet Ali AÄŸa Blv. 232 Ada 1 Parsel Â No:49/EÄ°ÅŸ Yeri3513.60010.000
8BaÄŸlÄ±k (Meydan)Ahmet Ali AÄŸa Blv. 232 Ada 1 Parsel Â No:49/GÄ°ÅŸ Yeri2813.4209.500
9BaÄŸlÄ±k (YeniMah.)Eski Belediye Ä°ÅŸ HanÄ± 256 Ada 1 Parsel Â No:38Ä°ÅŸ Yeri2835.4005.000
10BaÄŸlÄ±k (YeniMah.)Eski Belediye Ä°ÅŸ HanÄ± 256 Ada 1 Parsel Â No:40Ä°ÅŸ Yeri3232.7002.000
11BaÄŸlÄ±k (YeniMah.)Eski Belediye Ä°ÅŸ HanÄ± 256 Ada 1 Parsel No:41Ä°ÅŸ Yeri3232.1602.000
12BaÄŸlÄ±k (YeniMah.)Eski Belediye Ä°ÅŸ HanÄ± 256 Ada 1 Parsel NO:42Ä°ÅŸ Yeri3232.1602.000
13BaÄŸlÄ±k (YeniMah.)Eski Belediye Ä°ÅŸ HanÄ± 256 Ada 1 Parsel No:43Ä°ÅŸ Yeri3232.1602.000
14BaÄŸlÄ±k (YeniMah.)Eski Belediye Ä°ÅŸ HanÄ± 256 Ada 1 Parsel No:44Ä°ÅŸ Yeri3332.1602.000
15BeykonakCumhuriyet MeydanÄ± 205 Ada 2 Parsel No:3/O (Eski Beykonak Belediyesi AltÄ±)Ä°ÅŸ Yeri3033.2403.000
16Yenice (KaraÃ¶z)KaraÃ¶z Mah. KaraÃ¶z Cad. No: 6 (Yenice 355 Ada 1 Parsel GÃ¼neyi)Restoran-Kafe500332.40030.000+kdv
17Yenice (Mavikent)Ã–mer Halisdemir ParkÄ± Ä°Ã§erisi Restoran-KafeRestoran-Kafe500316.20015.000+kdv
18KarÅŸÄ±yakaSanayi YanÄ± Yavuz Sultan Selim ParkÄ±Kafe- Ã‡ay BahÃ§esi70310.80010.000+kdv


3- 1 nolu satÄ±ÅŸ ihalesi 2886 SayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanunu 36. maddesi uyarÄ±nca KapalÄ± Teklif UsulÃ¼, diÄŸer satÄ±ÅŸ ve kira ihaleleri 2886 SayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanunu 45. maddesi uyarÄ±nca AÃ§Ä±k Teklif (ArttÄ±rma) UsulÃ¼ ile yapÄ±lacaktÄ±r. Ä°dare ve ihale komisyonu ihaleyi yapÄ±p yapmamakta serbesttir.

4- Ä°haleye katÄ±labilmek iÃ§in; 2886Â  SayÄ±lÄ±Â  DevletÂ  Ä°hale Kanunuâ€™nda belirtilen niteliklere haiz olmak,Â  anÄ±lan Kanunda aÃ§Ä±klanan biÃ§imde teklifte bulunmak ÅŸarttÄ±r.

5- Ä°haleye katÄ±lacaklardan istenecek belgeler aÅŸaÄŸÄ±da belirtilmiÅŸtir.

a. TaÅŸÄ±nmaz ÅŸartnamesi (Åžartnamenin her sayfasÄ± ihaleye iÅŸtirak eden tarafÄ±ndan imzalanmak zorundadÄ±r.)

b. GeÃ§ici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu

c. GerÃ§ek kiÅŸiler iÃ§in NÃ¼fus cÃ¼zdanÄ± fotokopisi

d. GerÃ§ek kiÅŸiler iÃ§in Ä°kametgah belgesi

e. Ä°stekli adÄ±na vekaleten iÅŸtirak ediliyorsa, isteklinin adÄ±na teklif vermeye yetkili olduÄŸuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza Ã¶rneÄŸi

f. TÃ¼zel kiÅŸi olmasÄ± halinde, MevzuatÄ± gereÄŸi tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin siciline kayÄ±tlÄ± bulunduÄŸu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf OdasÄ±ndan veya benzeri bir makamdan ihalenin yapÄ±lmÄ±ÅŸ olduÄŸu yÄ±l iÃ§erisinde alÄ±nmÄ±ÅŸ tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin siciline kayÄ±tlÄ± olduÄŸuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayÄ±tlÄ± olduÄŸu Vergi Dairesi KaydÄ± ve teklif vermeye yetkili olduÄŸunu gÃ¶steren noter tasdikli belge ve imza Ã¶rneÄŸi

g. VakÄ±flardan; ihaleye katÄ±lmak Ã¼zere yetkili organ tarafÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸ kararÄ±n aslÄ± veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katÄ±lmak Ã¼zere yetkilendirilen kiÅŸinin noter tasdikli imza sirkÃ¼sÃ¼

h. Derneklerden; ihaleye katÄ±lmak Ã¼zere yetkilendirdiÄŸi kiÅŸiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasÄ±nÄ±n noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n noter tasdikli sureti

i. Ortak giriÅŸim olmasÄ± halinde ÅŸekli ve iÃ§eriÄŸi ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak giriÅŸim beyannamesi

j. Belediyemize borcu olmadÄ±ÄŸÄ±na dair Belediyemizden alÄ±nmÄ±ÅŸ borcu yoktur belgesi

k. Yer gÃ¶rme belgesi

l. Teklif Mektubu (Åžartname eklerinde Ã¶rneÄŸi mevcut)

m. Ä°Ã§ Zarf (Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatÄ±ldÄ±ktan sonra zarfÄ±n Ã¼zerine isteklinin adÄ±, soyadÄ± ve tebligata esas olarak gÃ¶stereceÄŸi aÃ§Ä±k adresi yazÄ±lÄ±r. ZarfÄ±n yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan yeri istekli tarafÄ±ndan imzalanÄ±r veya mÃ¼hÃ¼rlenir.)

n. DÄ±ÅŸ Zarf (Bu zarf geÃ§ici teminata ait alÄ±ndÄ± veya banka teminat mektubu ve istenilen diÄŸer belgeler, DÄ±ÅŸ zarfÄ±n Ã¼zerine isteklinin adÄ± ve soyadÄ± ile aÃ§Ä±k adresi ve teklifin hangi iÅŸe ait olduÄŸu yazÄ±lÄ±r.)

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â(l),(m) ve (n) maddeleri 1 nolu KapalÄ± Teklif UsulÃ¼ satÄ±ÅŸ ihalesi iÃ§indir.

6- Ä°haleye katÄ±lmak iÃ§in geÃ§ici teminat makbuzu ve diÄŸer belgeler 14.01.2025 saat 12:30â€™a kadar Emlak ve Ä°stimlak MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne teslim edilmelidir. GeÃ§ici Teminat, Belediye veznesine veya Kumluca Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± TR34 0001 0005 9832 6105 8550 31 nolu banka hesabÄ±na yatÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r.

7- SatÄ±ÅŸ bedelleri Ä°hale onay kararÄ±nÄ±n istekliye tebliÄŸinden itibaren 15 gÃ¼n iÃ§erisinde peÅŸin olarak Ã¶denir. 1 nolu ihalenin Ã¶demesi taksitle yapÄ±labilir. Taksitle Ã¶deme yapÄ±lacak olmasÄ± durumunda 10.000.000,00 TL peÅŸin yatÄ±rÄ±lmak Ã¼zere geri kalan kÄ±smÄ± peÅŸinat Ã¶demesinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tarihten itibaren birer ay ara ile vade farkÄ± yansÄ±tÄ±larak 4 eÅŸit taksitle yapÄ±lacaktÄ±r.

8-Â Ä°hale ÅŸartnamesi ve taÅŸÄ±nmazÄ±n imar durumu her gÃ¼n mesai saatleri iÃ§erisinde, Kumluca Belediyesi Emlak ve Ä°stimlak MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶rÃ¼lebilir ve Ã¼cretsiz temin edilebilir.

#ilangovtr BasÄ±n noÂ ILN02147084