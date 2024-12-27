KUMLUCA BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžI

GÃ¼ncelleme Tarihi:
Ä°LAN
KUMLUCA BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžINDAN
1- Belediyemiz mÃ¼lkiyetinde bulunan, aÅŸaÄŸÄ±da nitelikleri belirtilen taÅŸÄ±nmazlarÄ±n satÄ±ÅŸ ve kira ihalesi, 14.01.2025 tarihi SalÄ± gÃ¼nÃ¼ Belediyemiz hizmet binasÄ± Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ katÄ±ndaki konferans salonunda saat 14:30â€™da baÅŸlamak Ã¼zere sÄ±rasÄ±yla EncÃ¼men huzurunda yapÄ±lacaktÄ±r.
2- Ä°halesi yapÄ±lacak taÅŸÄ±nmazlarÄ±n bilgileri aÅŸaÄŸÄ±da belirtilmiÅŸtir.
|SATIÅž LÄ°STESÄ°
|SN
|Mahalle
|Ä°mar Durumu
|Cinsi
|MÃ¼lkiyet
|Ada/ Parsel
|MÂ²
|GeÃ§ici Teminat(â‚º)
|Muhammen Bedel(â‚º)
|1
|Yenice (Mavikent)
|TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k Tesis AlanÄ±
Â 2 Kat YenÃ§ok: 8,5
|Arsa
|Tam
|501/8
|2.961,73
|510.000,00
|17.000.000,00
Â
|2
|Yenice (Mavikent)
|Ticaret-Turizm-Konut
2 Kat
TAKS:0,3 KAKS: 60
|Arsa
|Tam
|317/1
|244,60
|90.000,00
|3.000.000,00
|3
|BaÄŸlÄ±k
|Konut AlanÄ± 4 Kat TAKS:0,3 KAKS: 1,20
|Arsa
|Hisse
|368/1
|232,23
|80.119,35
|2.670.645,00
|KÄ°RA LÄ°STESÄ°
|SN
|Mahalle
|Mevkii/Adresi
|Cinsi
|MÂ²
|Kira SÃ¼resi (YÄ±l)
|GeÃ§ici Teminat(â‚º)
|Muhammen Bedel(â‚º) (AylÄ±k)
Â
|1
|BaÄŸlÄ±k (TemelEÄŸitim)
|Hilal Sok. 135 Ada 3 Parsel No:133/A
|Ä°ÅŸ Yeri
|100
|3
|10.800
|10.000
|2
|BaÄŸlÄ±k (TemelEÄŸitim)
|Hilal Sok. 135 Ada 3 Parsel No:131
|Ä°ÅŸ Yeri
|100
|3
|10.800
|10.000
|3
|SarÄ±casu
|Dibek BaÅŸÄ± Mevkii 185 Ada 1 Parsel Â No:19/A
|Ä°ÅŸ Yeri
|232
|3
|10.800
|10.000
|4
|BaÄŸlÄ±k (Meydan)
|Ahmet Ali AÄŸa Blv. 232 Ada 1 Parsel Â No:49/B
|Ä°ÅŸ Yeri
|35
|1
|3.600
|10.000
|5
|BaÄŸlÄ±k (Meydan)
|Ahmet Ali AÄŸa Blv. 232 Ada 1 Parsel Â No:49/C
|Ä°ÅŸ Yeri
|35
|1
|3.600
|10.000
|6
|BaÄŸlÄ±k (Meydan)
|Ahmet Ali AÄŸa Blv. 232 Ada 1 Parsel Â No:49/D
|Ä°ÅŸ Yeri
|35
|1
|3.600
|10.000
|7
|BaÄŸlÄ±k (Meydan)
|Ahmet Ali AÄŸa Blv. 232 Ada 1 Parsel Â No:49/E
|Ä°ÅŸ Yeri
|35
|1
|3.600
|10.000
|8
|BaÄŸlÄ±k (Meydan)
|Ahmet Ali AÄŸa Blv. 232 Ada 1 Parsel Â No:49/G
|Ä°ÅŸ Yeri
|28
|1
|3.420
|9.500
|9
|BaÄŸlÄ±k (YeniMah.)
|Eski Belediye Ä°ÅŸ HanÄ± 256 Ada 1 Parsel Â No:38
|Ä°ÅŸ Yeri
|28
|3
|5.400
|5.000
|10
|BaÄŸlÄ±k (YeniMah.)
|Eski Belediye Ä°ÅŸ HanÄ± 256 Ada 1 Parsel Â No:40
|Ä°ÅŸ Yeri
|32
|3
|2.700
|2.000
|11
|BaÄŸlÄ±k (YeniMah.)
|Eski Belediye Ä°ÅŸ HanÄ± 256 Ada 1 Parsel No:41
|Ä°ÅŸ Yeri
|32
|3
|2.160
|2.000
|12
|BaÄŸlÄ±k (YeniMah.)
|Eski Belediye Ä°ÅŸ HanÄ± 256 Ada 1 Parsel NO:42
|Ä°ÅŸ Yeri
|32
|3
|2.160
|2.000
|13
|BaÄŸlÄ±k (YeniMah.)
|Eski Belediye Ä°ÅŸ HanÄ± 256 Ada 1 Parsel No:43
|Ä°ÅŸ Yeri
|32
|3
|2.160
|2.000
|14
|BaÄŸlÄ±k (YeniMah.)
|Eski Belediye Ä°ÅŸ HanÄ± 256 Ada 1 Parsel No:44
|Ä°ÅŸ Yeri
|33
|3
|2.160
|2.000
|15
|Beykonak
|Cumhuriyet MeydanÄ± 205 Ada 2 Parsel No:3/O (Eski Beykonak Belediyesi AltÄ±)
|Ä°ÅŸ Yeri
|30
|3
|3.240
|3.000
|16
|Yenice (KaraÃ¶z)
|KaraÃ¶z Mah. KaraÃ¶z Cad. No: 6 (Yenice 355 Ada 1 Parsel GÃ¼neyi)
|Restoran-Kafe
|500
|3
|32.400
|30.000+kdv
|17
|Yenice (Mavikent)
|Ã–mer Halisdemir ParkÄ± Ä°Ã§erisi Restoran-Kafe
|Restoran-Kafe
|500
|3
|16.200
|15.000+kdv
|18
|KarÅŸÄ±yaka
|Sanayi YanÄ± Yavuz Sultan Selim ParkÄ±
|Kafe- Ã‡ay BahÃ§esi
|70
|3
|10.800
|10.000+kdv
3- 1 nolu satÄ±ÅŸ ihalesi 2886 SayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanunu 36. maddesi uyarÄ±nca KapalÄ± Teklif UsulÃ¼, diÄŸer satÄ±ÅŸ ve kira ihaleleri 2886 SayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanunu 45. maddesi uyarÄ±nca AÃ§Ä±k Teklif (ArttÄ±rma) UsulÃ¼ ile yapÄ±lacaktÄ±r. Ä°dare ve ihale komisyonu ihaleyi yapÄ±p yapmamakta serbesttir.
4- Ä°haleye katÄ±labilmek iÃ§in; 2886Â SayÄ±lÄ±Â DevletÂ Ä°hale Kanunuâ€™nda belirtilen niteliklere haiz olmak,Â anÄ±lan Kanunda aÃ§Ä±klanan biÃ§imde teklifte bulunmak ÅŸarttÄ±r.
5- Ä°haleye katÄ±lacaklardan istenecek belgeler aÅŸaÄŸÄ±da belirtilmiÅŸtir.
a. TaÅŸÄ±nmaz ÅŸartnamesi (Åžartnamenin her sayfasÄ± ihaleye iÅŸtirak eden tarafÄ±ndan imzalanmak zorundadÄ±r.)
b. GeÃ§ici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu
c. GerÃ§ek kiÅŸiler iÃ§in NÃ¼fus cÃ¼zdanÄ± fotokopisi
d. GerÃ§ek kiÅŸiler iÃ§in Ä°kametgah belgesi
e. Ä°stekli adÄ±na vekaleten iÅŸtirak ediliyorsa, isteklinin adÄ±na teklif vermeye yetkili olduÄŸuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza Ã¶rneÄŸi
f. TÃ¼zel kiÅŸi olmasÄ± halinde, MevzuatÄ± gereÄŸi tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin siciline kayÄ±tlÄ± bulunduÄŸu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf OdasÄ±ndan veya benzeri bir makamdan ihalenin yapÄ±lmÄ±ÅŸ olduÄŸu yÄ±l iÃ§erisinde alÄ±nmÄ±ÅŸ tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin siciline kayÄ±tlÄ± olduÄŸuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayÄ±tlÄ± olduÄŸu Vergi Dairesi KaydÄ± ve teklif vermeye yetkili olduÄŸunu gÃ¶steren noter tasdikli belge ve imza Ã¶rneÄŸi
g. VakÄ±flardan; ihaleye katÄ±lmak Ã¼zere yetkili organ tarafÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸ kararÄ±n aslÄ± veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katÄ±lmak Ã¼zere yetkilendirilen kiÅŸinin noter tasdikli imza sirkÃ¼sÃ¼
h. Derneklerden; ihaleye katÄ±lmak Ã¼zere yetkilendirdiÄŸi kiÅŸiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasÄ±nÄ±n noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n noter tasdikli sureti
i. Ortak giriÅŸim olmasÄ± halinde ÅŸekli ve iÃ§eriÄŸi ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak giriÅŸim beyannamesi
j. Belediyemize borcu olmadÄ±ÄŸÄ±na dair Belediyemizden alÄ±nmÄ±ÅŸ borcu yoktur belgesi
k. Yer gÃ¶rme belgesi
l. Teklif Mektubu (Åžartname eklerinde Ã¶rneÄŸi mevcut)
m. Ä°Ã§ Zarf (Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatÄ±ldÄ±ktan sonra zarfÄ±n Ã¼zerine isteklinin adÄ±, soyadÄ± ve tebligata esas olarak gÃ¶stereceÄŸi aÃ§Ä±k adresi yazÄ±lÄ±r. ZarfÄ±n yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan yeri istekli tarafÄ±ndan imzalanÄ±r veya mÃ¼hÃ¼rlenir.)
n. DÄ±ÅŸ Zarf (Bu zarf geÃ§ici teminata ait alÄ±ndÄ± veya banka teminat mektubu ve istenilen diÄŸer belgeler, DÄ±ÅŸ zarfÄ±n Ã¼zerine isteklinin adÄ± ve soyadÄ± ile aÃ§Ä±k adresi ve teklifin hangi iÅŸe ait olduÄŸu yazÄ±lÄ±r.)
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â(l),(m) ve (n) maddeleri 1 nolu KapalÄ± Teklif UsulÃ¼ satÄ±ÅŸ ihalesi iÃ§indir.
6- Ä°haleye katÄ±lmak iÃ§in geÃ§ici teminat makbuzu ve diÄŸer belgeler 14.01.2025 saat 12:30â€™a kadar Emlak ve Ä°stimlak MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne teslim edilmelidir. GeÃ§ici Teminat, Belediye veznesine veya Kumluca Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± TR34 0001 0005 9832 6105 8550 31 nolu banka hesabÄ±na yatÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r.
7- SatÄ±ÅŸ bedelleri Ä°hale onay kararÄ±nÄ±n istekliye tebliÄŸinden itibaren 15 gÃ¼n iÃ§erisinde peÅŸin olarak Ã¶denir. 1 nolu ihalenin Ã¶demesi taksitle yapÄ±labilir. Taksitle Ã¶deme yapÄ±lacak olmasÄ± durumunda 10.000.000,00 TL peÅŸin yatÄ±rÄ±lmak Ã¼zere geri kalan kÄ±smÄ± peÅŸinat Ã¶demesinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tarihten itibaren birer ay ara ile vade farkÄ± yansÄ±tÄ±larak 4 eÅŸit taksitle yapÄ±lacaktÄ±r.
8-Â Ä°hale ÅŸartnamesi ve taÅŸÄ±nmazÄ±n imar durumu her gÃ¼n mesai saatleri iÃ§erisinde, Kumluca Belediyesi Emlak ve Ä°stimlak MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶rÃ¼lebilir ve Ã¼cretsiz temin edilebilir.
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