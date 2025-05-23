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KULU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

KULU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 00:00

T.C.
KULU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2025/5 Esas

İLAN

Davacılar , GÜLAY ERDOĞAN, GÜLTEN TAŞCI ile Davalı , RAMAZAN ERDOĞAN arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) davasında tebligat yapılamayan davalı 61522034812 TC Kimlik numaralı Ramazan Erdoğan'a ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş; Belirlenen gün ve saat olan 04/07/2025 tarih saat 10:50'e tarihinde duruşma salonunda ÖNİNCELEME duruşması yapılacağı, sulhe ve arabuluculuğa teşvik edileceğinizden sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyenin yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tebliğden itibaren iki hafta içinde dilekçelerinde gösterdikleri, henüz sunmadıkları belgeleri sunmaları, o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı "İHTAR OLUNUR." ihtaratı, işbu ilanın yayımı tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02228257