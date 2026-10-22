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KULU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

KULU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 00:00

T.C.
KULU 
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı : 2024/108 Esas

İLAN

Davacı , AYLA TOKAT ile Davalılar , BİLAL TOKAT, ÖMER TOKAT arasında mahkememizde görülmekte olan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı) davası nedeniyle; tebligat yapılamayan davalı ÖMER TOKAT'a ilanen tebligat yapılamasına karar verilmiş olup; 02/02/2027 saat 10:55'deki ön inceleme duruşmasına sulh için gerekli hazırlıklarınızı yaparak gelmeniz, duruşmaya gelmediğiniz ve karşı tarafın gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz İHTAR OLUNUR. İşbu ilanın yayımı tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02575739

 