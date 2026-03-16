KULU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KULU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı : 2025/150 Esas

İLAN

Davacı , RECEP ÇOKSÜRER ile Davalı , ZIEDAKHAN BAIKHODZHAEVA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;tebligat yapılamayan davalı ZIEDAKHAN BAIKHODZHAEVA ilanen (fiziki veya elektronik) tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,

Belirlenen gün ve saat olan 14/04/2026 (15:50) tarihinde duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur. işbu ilanın yayımı tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02423856