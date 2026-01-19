KULU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KULU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı: 2021/359 Esas

İLAN

Davacı , BİLAL TEKTAŞ ile Davalı , LATİFA KERKENİ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; tebligat yapılamayan davalı LATİFA KERKENİ'ye ilanen tebligat yapılamasına karar verilmiş olup, Mahkememize 05/07/2021 tarihinde açılan Bilal Tektaş' ın açmış olduğu Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasında davalı olarak bulunmaktasınız dava dilekçesine, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde cevap vermeniz çok zor yahut imkansız olduğu takdirde yine 2 hafta içerisinde mahkemeye başvurmanız halinde bir defaya mahsus olmak ve 2 haftayı geçmemek üzere ek bir süre verilebileceği, cevap vermediğiniz taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız İHTAR OLUNUR. HMK 137" işbu ilanın yayımı tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02383564