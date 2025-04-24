KULU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

KULU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

İLAN

ESAS NO: 2023/137

KARAR NO: 2025/148

"Davanın KABULÜ İLE,ÇORUM ili, BAYAT/ÇORUM ilçesi, AHACIK Mahallesi / Köyü, Cilt No: 6, Hane No: 38 ve BSN: 58'de nüfusa kayıtlı, 38023116026 T.C kimlik numaralı, Arif ve Keziban kızı, 10/06/1996 Bayat doğumlu davacı KEVSER GAİP ile aynı yer BSN: 55'te nüfusa kayıtlı, 38029115818 T.C kimlik numaralı, Ali ve Elif oğlu, 01/07/1991 Bayat doğumlu davalı HÜSEYİN GAİP'in TMK 166/1 uyarınca BOŞANMALARINA," karar verilmiştir. TMK 27/2 maddesi uyarınca ilan olunur.

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