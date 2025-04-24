×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

KULU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

KULU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2025 00:00

T.C.
KULU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)
İLAN

ESAS NO: 2023/137
KARAR NO: 2025/148

"Davanın KABULÜ İLE,ÇORUM ili, BAYAT/ÇORUM ilçesi, AHACIK Mahallesi / Köyü, Cilt No: 6, Hane No: 38 ve BSN: 58'de nüfusa kayıtlı, 38023116026 T.C kimlik numaralı, Arif ve Keziban kızı, 10/06/1996 Bayat doğumlu davacı KEVSER GAİP ile aynı yer BSN: 55'te nüfusa kayıtlı, 38029115818 T.C kimlik numaralı, Ali ve Elif oğlu, 01/07/1991 Bayat doğumlu davalı HÜSEYİN GAİP'in TMK 166/1 uyarınca BOŞANMALARINA," karar verilmiştir. TMK 27/2 maddesi uyarınca ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02209908